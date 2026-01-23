जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में हंगामा, आवारा सांड ने अफसरों को दिखाया आईना
किच्छा तहसील क्षेत्र के शांतिपुरी में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चल रहा था, तभी आवारा गौवंश घुस आया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 23, 2026 at 11:59 AM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जनपद प्रशासन के द्वारा जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम किच्छा तहसील क्षेत्र के शांतिपुरी में आयोजित हुआ. इस दौरान आवारा पशुओं की समस्या के समाधान को लेकर को शिविर में हंगामा हो गया. हंगामा चल ही रहा था कि तभी एक आवारा गौ वंशीय पशु शिविर में आ धमका. इस कारण वहां पर अफरा तफरी मच गई. जैसे तैसे आवारा गौवंश को बाहर कर शिविर को सुचारू रूप से चलाया गया. इस दौरान 2038 लोगों की समस्यायों का समाधान किया गया.
जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में हंगामा: प्रदेश भर में राज्य सरकार द्वारा जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. गुरुवार को उधम सिंह नगर जनपद के शांतिपुरी में प्रशासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया था. जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई, वैसे ही स्थानीय लोगों द्वारा आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग प्रशासन से की गई. इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने स्थानीय व्यक्ति से माइक छीन लिया. माइक छीनते ही शिविर में हंगामा शुरू हो गया.
हंगामे के बीच शिविर में घुसा सांड: इधर हंगामा चल रहा था, तभी एक गौवंशीय पशु शिविर में आ धमका. इस कारण शिविर में अफरा तफरी मच गई. काफी देर तक सांड पंडाल के अंदर दौड़ता रहा. फिर किसी तरह उसे शिविर से बाहर निकाला गया. स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को बताया कि क्षेत्र की यही समस्या है. आवारा पशु लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. सड़कों में लोग आवारा पशुओं के कारण अकाल मौत के मुंह में समा रहे हैं.
शिविर में 2038 लोगों को मिला योजनाओं का लाभ: शिविर में अतिथियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, महालक्ष्मी किट, टूल किट, प्रमाण पत्र आदि वितरित किए गए. साथ ही रीप योजना के अंतर्गत 04 महिलाओं को ई रिक्शा वाहन वितरित किए और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. शिविर में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मौके पर आवेदन प्राप्त कर पंजीकरण किए गए और अनेक पात्र लाभार्थियों को तत्काल लाभान्वित भी किया गया. शिविर में 24 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारियां दी गई. स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जांच कर मरीजों को दवा वितरित की गई. शिविर में 2038 लोगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से लाभान्वित किया गया.
आवारा पशुओं के लिए बन रही गौशालाएं: अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने कहा कि-
जन जन की सरकार, जन जन के द्वार शिविर में आई समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. उन्होंने कहा जनपद की हर तहसील में निराश्रित गौवंश के आश्रय हेतु गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है. शीघ्र इस समस्या का समाधान किया जाएगा.
-पंकज उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी-
जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत गुरुवार को उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट की अध्यक्षता में न्याय पंचायत बण्डिया के राजकीय इंटर कॉलेज शांतिपुरी में भव्य बहुद्देशीय शिविर आयोजित हुआ. इसमें एडीएम पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, ब्लाक प्रमुख रीना गौतम, दर्जा मंत्री खतीब अहमद, नगर पंचायत अध्यक्ष सचिन शुक्ला, प्रभारी मंत्री प्रतिनिधि जितेंद्र गौतम, निदेशक दुग्ध संघ इंदर सिंह मेहता, जिला पंचायत सदस्य प्रेम आर्या, क्षेत्र पंचायत सदस्य सरोजनी कार्की शामिल थे.
इसके साथ ही पूजा कोरंगा, ग्राम प्रधान कविता तिवारी, बचुली देवी, तारा पांडे, दीपा कांडपाल, टीकम कोरंगा, पिंकी डिमरी, डीएन यादव, उपजिलाधिकारी मनीष बिष्ट, तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी, मुख्य कृषि अधिकारी वी के एस यादव, मुख्य उद्यान अधिकारी एस के शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी/नोडल अधिकारी हरेंद्र मिश्रा, सहायक निदेशक मत्स्य संजय छिमवाल, समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध, प्रोवेशन अधिकारी व्योमा जैन, खंड विकास अधिकारी असित आनन्द, सेवायोजन अधिकारी राजेश दुर्गापाल तथा अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे.
