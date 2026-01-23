ETV Bharat / state

जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में हंगामा, आवारा सांड ने अफसरों को दिखाया आईना

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जनपद प्रशासन के द्वारा जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम किच्छा तहसील क्षेत्र के शांतिपुरी में आयोजित हुआ. इस दौरान आवारा पशुओं की समस्या के समाधान को लेकर को शिविर में हंगामा हो गया. हंगामा चल ही रहा था कि तभी एक आवारा गौ वंशीय पशु शिविर में आ धमका. इस कारण वहां पर अफरा तफरी मच गई. जैसे तैसे आवारा गौवंश को बाहर कर शिविर को सुचारू रूप से चलाया गया. इस दौरान 2038 लोगों की समस्यायों का समाधान किया गया.

जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में हंगामा: प्रदेश भर में राज्य सरकार द्वारा जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. गुरुवार को उधम सिंह नगर जनपद के शांतिपुरी में प्रशासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया था. जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई, वैसे ही स्थानीय लोगों द्वारा आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग प्रशासन से की गई. इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने स्थानीय व्यक्ति से माइक छीन लिया. माइक छीनते ही शिविर में हंगामा शुरू हो गया.

हंगामे के बीच शिविर में घुसा सांड: इधर हंगामा चल रहा था, तभी एक गौवंशीय पशु शिविर में आ धमका. इस कारण शिविर में अफरा तफरी मच गई. काफी देर तक सांड पंडाल के अंदर दौड़ता रहा. फिर किसी तरह उसे शिविर से बाहर निकाला गया. स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को बताया कि क्षेत्र की यही समस्या है. आवारा पशु लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. सड़कों में लोग आवारा पशुओं के कारण अकाल मौत के मुंह में समा रहे हैं.

शिविर में 2038 लोगों को मिला योजनाओं का लाभ: शिविर में अतिथियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, महालक्ष्मी किट, टूल किट, प्रमाण पत्र आदि वितरित किए गए. साथ ही रीप योजना के अंतर्गत 04 महिलाओं को ई रिक्शा वाहन वितरित किए और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. शिविर में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मौके पर आवेदन प्राप्त कर पंजीकरण किए गए और अनेक पात्र लाभार्थियों को तत्काल लाभान्वित भी किया गया. शिविर में 24 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारियां दी गई. स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जांच कर मरीजों को दवा वितरित की गई. शिविर में 2038 लोगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से लाभान्वित किया गया.