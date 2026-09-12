ETV Bharat / state

बच्चे को बचाने के लिए गाय से भिड़ी मां, आवारा पशुओं के आतंक से परिवार परेशान

आबूरोड की गली मोहल्लों में आवारा पशु आए दिन लोगों पर हमला कर घायल कर रहे हैं.

Stray Cattle Attack In Abu Road
बच्चे पर आवारा पशु ने हमला किया (ETV Bharat Sirohi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरोही: जिले के आबूरोड शहर की शिवाजी कॉलोनी में आवारा पशुओं के आतंक का गंभीर मामला सामने आया है. यहां तीन वर्षीय मासूम पर अचानक एक गाय ने हमला कर दिया. बच्चे को बचाने के लिए उसकी मां खुद पशु के सामने आ गई और बच्चे को बचाने के प्रयास में घायल हो गई. घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है.

आबूरोड के शिवाजी कॉलोनी, वार्ड संख्या 24 निवासी दुर्गेश कुमार राव ने नगर पालिका प्रशासन को शिकायत देकर बताया कि 11 सितंबर की शाम 6:30 बजे उनके घर के मुख्य द्वार के बाहर उनकी पत्नी, छोटी बहन और तीन वर्षीय पुत्र निशांत मौजूद थे. इसी दौरान अचानक गाय वहां पहुंच गई और तीन वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया. बच्चे को बचाने के लिए मां ने साहस दिखाते हुए गाय का सामना किया. हमले के दौरान बच्चा नीचे गिर गया, जिसके बाद गाय ने उसे उठाकर हवा में उछाल दिया. इससे बच्चे के सिर में चोट आई, हालांकि बच्चा स्वस्थ है. उसे बचाने के प्रयास में उसकी मां भी घायल हो गई.

बच्चे को बचाने के लिए गाय से भिड़ी मां (ETV Bharat Sirohi)

पढ़ें: स्ट्रीट डॉग्स के मसीहा गुलशन भाटिया, हर दिन 500 से ज्यादा आवारा कुत्तों को खिलाते हैं खाना

कॉलोनी में खुले घूम रहे पशु: शिकायत में बताया गया कि शिवाजी कॉलोनी सहित शहर की कई गलियों और मोहल्लों में बड़ी संख्या में आवारा गाय एवं सांड खुले घूम रहे हैं. ये पशु आए दिन राहगीरों के पीछे दौड़ते हैं और आपस में लड़ने के दौरान लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं. कई जगह सड़क के बीचों-बीच बैठने से यातायात भी प्रभावित होता है.

पशु मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग: भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला मंत्री राव ने नगर पालिका प्रशासन से आवारा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित गौशाला में पहुंचाने और पशु मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. शिकायत में चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते प्रशासन ने प्रभावी कदम नहीं उठाए तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है. परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि मासूम बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आवारा पशुओं के खिलाफ तत्काल अभियान चलाया जाए.

यह भी पढ़ें: भरतपुर: मंदिर से लौट रहा था व्यक्ति, सांड़ों ने चपेट में ले लिया..इलाज के दौरान तोड़ा दम

TAGGED:

ABU ROAD STRAY CATTLE ATTACK CHILD
SHIVAJI COLONY COW BULL ATTACK
MOTHER INJURED SAVING CHILD
SIROHI STRAY ANIMALS PROBLEMS
STRAY CATTLE ATTACK IN ABU ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.