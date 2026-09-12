बच्चे को बचाने के लिए गाय से भिड़ी मां, आवारा पशुओं के आतंक से परिवार परेशान
आबूरोड की गली मोहल्लों में आवारा पशु आए दिन लोगों पर हमला कर घायल कर रहे हैं.
Published : September 12, 2026 at 3:35 PM IST
सिरोही: जिले के आबूरोड शहर की शिवाजी कॉलोनी में आवारा पशुओं के आतंक का गंभीर मामला सामने आया है. यहां तीन वर्षीय मासूम पर अचानक एक गाय ने हमला कर दिया. बच्चे को बचाने के लिए उसकी मां खुद पशु के सामने आ गई और बच्चे को बचाने के प्रयास में घायल हो गई. घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है.
आबूरोड के शिवाजी कॉलोनी, वार्ड संख्या 24 निवासी दुर्गेश कुमार राव ने नगर पालिका प्रशासन को शिकायत देकर बताया कि 11 सितंबर की शाम 6:30 बजे उनके घर के मुख्य द्वार के बाहर उनकी पत्नी, छोटी बहन और तीन वर्षीय पुत्र निशांत मौजूद थे. इसी दौरान अचानक गाय वहां पहुंच गई और तीन वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया. बच्चे को बचाने के लिए मां ने साहस दिखाते हुए गाय का सामना किया. हमले के दौरान बच्चा नीचे गिर गया, जिसके बाद गाय ने उसे उठाकर हवा में उछाल दिया. इससे बच्चे के सिर में चोट आई, हालांकि बच्चा स्वस्थ है. उसे बचाने के प्रयास में उसकी मां भी घायल हो गई.
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कॉलोनी में खुले घूम रहे पशु: शिकायत में बताया गया कि शिवाजी कॉलोनी सहित शहर की कई गलियों और मोहल्लों में बड़ी संख्या में आवारा गाय एवं सांड खुले घूम रहे हैं. ये पशु आए दिन राहगीरों के पीछे दौड़ते हैं और आपस में लड़ने के दौरान लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं. कई जगह सड़क के बीचों-बीच बैठने से यातायात भी प्रभावित होता है.
पशु मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग: भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला मंत्री राव ने नगर पालिका प्रशासन से आवारा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित गौशाला में पहुंचाने और पशु मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. शिकायत में चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते प्रशासन ने प्रभावी कदम नहीं उठाए तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है. परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि मासूम बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आवारा पशुओं के खिलाफ तत्काल अभियान चलाया जाए.
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