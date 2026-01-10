मेहंदीपुर बालाजी में आवारा सांड आए दिन मचा रहे उत्पात, श्रद्धालुओं को खतरा
मंदिर के ठीक सामने आधा दर्जन सांड लड़ते देखे गए. एक महिला श्रद्धालु को रौंदते सांड निकल गए.
Published : January 10, 2026 at 1:28 PM IST
दौसा: पूर्वी राजस्थान के प्रसिद्ध आस्थाधाम मेहंदीपुर बालाजी में आवारा सांड बेलगाम हैं. ये सांड श्रद्धालुओं के लिए खतरा बनते जा रहे हैं. आए दिन आवारा सांड भीड़ में घुस जाते हैं. आपस में लड़ते हैं. इससे बाजार में अफरातफरी मच जाती है. महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जान बचाकर इधर-उधर भागते नजर आते हैं. शुक्रवार को मंदिर के ठीक सामने आधा दर्जन सांडों का उत्पात, आपसी लड़ाई और श्रद्धालुओं में भगदड़ देखी गई. एक महिला श्रद्धालु को रौंदते सांड निकल गए. यह वाकया यहां के सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हुई.
टोडाभीम एसडीएम अमन चौधरी ने बताया कि आवारा सांडों के स्थायी समाधान के प्रयास कर रहे हैं. जल्द क्षेत्र में संचालित गौशालाओं में आवारा पशुओं को बंद किया जाएगा. इससे मेंहदीपुर बालाजी आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी.
गए साल भी मासूम को रौंदा था: बीते वर्ष सांड ने मासूम बच्चे को रौंद दिया था. वह हादसा खतरे का संकेत था, लेकिन प्रशासन इसे भूला बैठा. सांडों के आतंक से निपटने की न कोई स्थायी योजना और न कोई ठोस कार्रवाई हुई.
वीवीआईपी मूवमेंट पर गायब: चौंकाने वाली बात है कि मेहंदीपुर बालाजी में कोई वीवीआईपी दर्शन को आता है तो कुछ ही घंटों में आवारा सांड हटा दिए जाते हैं. वीवीआईपी के रवाना होते ही सांड फिर सड़कों और मंदिर परिसर में नजर आने लगते हैं. यह हालात तब हैं, जब आसपास के इलाकों में कई गौशालाएं हैं.
