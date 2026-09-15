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रोहतक में आवारा सांड का आतंक, स्कूल बस को मारी टक्कर, कार को पहुंचाया नुकसान, बाइक सवार को भी गिराया

रोहतक : हरियाणा के रोहतक शहर में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. सोमवार सुबह पुराने बस स्टैंड के पास एक आवारा सांड ने जमकर उत्पात मचाया. सड़क पर अचानक सांड के आ जाने से लोगों में हड़कंप मच गया. सांड ने सड़क से गुजर रही स्कूल बस को जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद सांड ने एक कार को भी नुकसान पहुंचाया. इतना ही नहीं, सांड ने एक बाइक सवार को नीचे गिरा दिया और स्कूटी सवार के पीछे दौड़ पड़ा.

सांड ने फैलाई दहशत : सांड के इस आतंक के दौरान सड़क पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह खुद को सांड से बचाया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है. आवारा सांड के आतंक का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सांड सड़क पर दौड़ता और वाहनों को नुकसान पहुंचाता नजर आ रहा है.

रोहतक में आवारा सांड का आतंक (ETV Bharat)

आवारा पशुओं से हादसे का ख़तरा : स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ रही है. सड़कों पर घूमते पशुओं के कारण आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है. लोगों ने प्रशासन से आवारा पशुओं को पकड़ने और शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाने की मांग की है. अब सवाल ये है कि आखिर कब तक शहरवासी आवारा पशुओं के आतंक के साए में जीने को मजबूर रहेंगे? प्रशासन कब इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करेगा?.