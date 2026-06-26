जींद में आवारा सांड का आतंक: 82 वर्षीय बुजुर्ग को पटका, CCTV में कैद हुई घटना, नगर परिषद पर उठे सवाल
जींद में आवारा सांड ने 82 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला कर घायल कर दिया. पूरी घटना CCTV में कैद हो गई.
Published : June 26, 2026 at 3:30 PM IST
जींद: शहर के रोहतक रोड स्थित संस्कार भारती गली में शुक्रवार सुबह आवारा सांड के हमले में 82 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना सुबह करीब छह बजे की है, जब बलबीर नामक बुजुर्ग लाठी के सहारे गली से गुजर रहे थे. अचानक एक आवारा सांड ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें सड़क पर पटक दिया. घायल बुजुर्ग को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.
CCTV में कैद हुई घटना: वहीं, घटना पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में दिखाई देता है कि सफेद कुर्ता-पायजामा पहने बुजुर्ग धीरे-धीरे गली से गुजर रहे थे. सामने खड़ा काला सांड पहले शांत नजर आता है, लेकिन जैसे ही बुजुर्ग उसके करीब पहुंचते हैं, वह अचानक भड़क जाता है और जोरदार टक्कर मार देता है. हमले के बाद बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़ते हैं और उठ नहीं पाते.
स्थानीय युवक ने की मदद: सांड के हमले के बाद बुजुर्ग को सड़क पर गिरा देख एक स्थानीय युवक तुरंत उनकी मदद की. युवक ने बुजुर्ग को संभाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इसके बाद आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठे हो गए. लोगों की मदद से घायल बुजुर्ग को तुरंत जींद के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.
पहले भी कर चुका है लोगों पर हमला: स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वही आवारा सांड है, जिसने पहले भी गली में दो से तीन बार लोगों पर हमला किया है. इसके बावजूद उसे पकड़ने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. लोगों का आरोप है कि आवारा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ रही है, जिससे राहगीरों, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है.
नगर परिषद से कार्रवाई की मांग: घटना के बाद मोहल्ले के लोगों में नाराजगी है. स्थानीय निवासी जसवीर ने बताया कि, "लोग नगर परिषद को लिखित शिकायत देंगे और मांग करेंगे कि इस सांड को जल्द पकड़कर गौशाला भेजा जाए. कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है." लोगों ने प्रशासन से शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की भी मांग की है.
ये भी पढ़ें:अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं पाल सकेंगे कुत्ता, गुरुग्राम नगर निगम के नए नियम लागू, रजिस्ट्रेशन और रेबीज वैक्सीनेशन हुआ जरूरी