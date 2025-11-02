ETV Bharat / state

नूंह में आवारा पशुओं का आतंक, तीन दिन में तीन महिलाओं पर हमला, CCTV आया सामने

नूंह जिले में आवारा पशुओं का आतंक हैं. पिछले 3 दिन में 3 महिलाओं पर हमला किया गया है.

STRAY ANIMALS TERROR IN NUH
नूंह में आवारा पशुओं का आतंक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 2, 2025 at 6:46 PM IST

2 Min Read
नूंहः जिले के तावडू उपमंडल अंतर्गत खोरी कला कस्बे में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ गया है. बीते तीन दिनों में आवारा पशुओं के झुंड ने तीन महिलाओं को अलग-अलग स्थानों पर शिकार बनाया. इनमें से एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पशुओं पर कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में काफी रोष है. ग्राम पंचायत प्रतिनिधि की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

दुकानदार की मदद से महिला की जान बचीः पंचायत प्रतिनिधि आजाद ने बताया कि "गांव में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है. बीते शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 919 से भिवाड़ी की ओर जाने वाली लिंक सड़क पर बाजार में एक महिला पर गोवंश ने जानलेवा हमला कर दिया. पशु ने महिला को रौंदना शुरू कर दिया, जिससे चीख-पुकार मच गई. स्थानीय दुकानदार लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और किसी तरह महिला को पशु के चंगुल से छुड़ाया. महिला गंभीर रूप से घायल हो गई."

आवारा पशुओं का आतंक (Etv Bharat)

पुलिस ने पशुपालकों को दी चेतावनी: ग्राम पंचायत सरपंच शालिनी ने तुरंत स्थानीय पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जांच के बाद पशुओं के मालिक को चिन्हित किया. खोरी पुलिस चौकी इंचार्ज एएसआई धर्मेंद्र ने बताया कि "यह गाय राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक कस्बे से सटे साडोद गांव निवासी एक व्यक्ति की है. मालिक को बुलाकर सख्त चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द गोवंश को इस क्षेत्र से अपने इलाके में ले जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

ग्रामीणों में दहशत: फिलहाल मामला सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन वायरल सीसीटीवी वीडियो ने ग्रामीणों में दहशत पैदा कर दी है. लोग मांग कर रहे हैं कि आवारा पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो.

