स्ट्रॉबेरी की खेती ने बनाया मालामाल, 1 लाख से शुरू हुआ मुनाफा 7 लाख तक पहुंचा
स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसान लाल बहादुर सिंह अब इलाके के किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 31, 2026 at 3:46 PM IST
सरगुजा: खेती किसानी से होने वाली आमदनी भी लोगों को अमीर बना सकती है. जरूरत बस इस बात की है, कि किसान खेती में उन्नत और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करे. अंबिकापुर के एक किसान ने कम लागत में ज्यादा उत्पाद लेकर, लाखों का मुनाफा फल की खेती में पाया है.
स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसान लाल बहादुर सिंह कहते हैं, वो पारंपरिक रूप से धान की खेती करते हैं, लेकिन अब स्ट्रॉबेरी की खेती में भी पिछले कुछ सालों से हाथ आजमा रहे हैं. किसान लाल बहादुर सिंह कहते हैं, पहले हॉर्टिकल्चर विभाग की ओर से मिली मदद के साथ उन्होने 50 डिसमिल में 2 हजार पौधे स्ट्रॉबेरी के लगाए. फसल तैयार हुआ तो उनको कुल 1 लाख का मुनाफा हुआ. जब मुनाफा अच्छा हुआ तो उन्होने बड़े पैमाने पर इसकी खेती करनी शुरू की. लाल बहादुर सिंह कहते हैं कि उनका मुनाफा अब 6 से 7 लाख तक पहुंच गया है.
बाजार में 400 रुपए किलो तक बिक रही स्ट्रॉबेरी
किसान लाल बहादुर सिंह कहते हैं, स्ट्रॉबेरी का 1 पौधा लगभग लगभग 13 रुपये के आसपास में आता है. पौधे को लगाते वक्त खाद पानी के साथ दवा भी दिया जाता है ताकि फसल अच्छी हो, कीड़ों से बची रहे. लाल बहादुर सिंह कहते हैं कि कई बार कीड़ों के हिसाब से फसल में दवाओं का छिड़काव भी करना पड़ता है. लाल बहादुर सिंह बताते हैं, बाजार में अभी स्ट्रॉबेरी 400 रुपए किलो तक बिक रहा है. थोक और फुटकर दोनों में अच्छी मॉर्जिन होती है.
हमारा परिवार धान की खेती करता है. पर हमने हॉर्टिकल्चर विभाग की मदद से स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की. पहले साल हमें 1 लाख के आस पास मुनाफा हुआ. अब ये मुनाफा सालों साल बढ़ता जा रहा है. कई किसान मुझसे स्ट्रॉबेरी की खेती कि विधि जानने के लिए आ रहे हैं. इस फल की खेती को अगर समझदारी और देखभाल से किया जाए तो अच्छा खासा मुनाफा होता है: लाल बहादुर, किसान
सीजनल और हेल्दी फल में होती है गिनती
हॉर्टिकल्चर विभाग के अधीक्षक गंगा राम बताते हैं, स्ट्रॉबेरी एक सीजनल फसल है. स्ट्रॉबेरी की खेती लाल बहादुर सिंह यहां चार वर्षों से करते आ रहे हैं. पहले इस फल की खेती यहां नहीं होती थी. विभाग की ओर से हमने किसान का चयन कर स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए उनको प्रोत्साहित किया. किसान ने भरपूर मेहनत की जिससे उनका मुनाफा सालों साल बढ़ता जा रहा है.
स्ट्रॉबेरी की खेती में लागत लगभग डेढ़ से 2 लाख प्रति हेक्टेयर लगती है. इस लागत में खाद से लेकर बीज और दवा तक का कॉस्ट जुड़ा हुआ है. किसान अगर अच्छे से मेहनत करता है, फसल की देखभाल अच्छी होती है तो उसका मुनाफा उतना ज्यादा निकलकर आता है. दवाओं का सही से इस्तेमाल किया जाए तो फसल अच्छी मिलती है, फसल का वजन भी अच्छा होता है. बात रही वेरायटी कि तो विंटर डॉन वेरायटी फिलहाल सबसे अच्छा उत्पादन दे रही है: गंगा राम, उद्यान अधीक्षक, हॉर्टिकल्चर विभाग
विन्टर डॉन वेरायटी की डिमांड सबसे ज्यादा
हॉर्टिकल्चर विभाग के अधीक्षक गंगा राम कहते हैं, किसान विन्टर डॉन की वेरायटी की डिमांड सबसे ज्यादा करते हैं. जब ये यहां पर नहीं मिलता है तो वो अन्य राज्यों से भी मंगाकर देते हैं. वर्तमान में पुणे और महाबलेश्वर से मंगाकर किसानों को पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं. गंगाराम कहते हैं कि फसल लगाने के दौरान कई बातों का खास ध्यान रखना चाहिए. जैसे फसल लगाने के लिए जमीन का तैयार होना, समय पर खाद डालना और दवाओं का छिड़काव करने जैसे काम शामिल हैं.
प्रति हेक्टेयर 1 लाख मिलता है अनुदान
अधीक्षक गंगा राम कहते हैं, हॉर्टिकल्चर विभाग की ओर से किसानों को प्रति हेक्टेयर 80 हजार का अनुदान और मलचिंग पर 20 हजार प्रति हेक्टेयर का अनुदान देते हैं. प्रति हेक्टेयर कुल 1 लाख का अनुदान विभाग की ओर से किसानों को मिलता है. हॉर्टिकल्चर विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कई और किसान स्ट्रॉबेरी की खेती में कमाल दिखाएंगे.