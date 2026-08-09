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गढ़वा में कांग्रेस की बैठक में पंचायत परामर्श यात्रा की बनाई गई रूपरेखा, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी भाषा विवाद पर कह दी ये बात

गढ़वा में बैठक के दौरान पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी. ( फोटो-ईटीवी भारत )