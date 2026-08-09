ETV Bharat / state

गढ़वा में कांग्रेस की बैठक में पंचायत परामर्श यात्रा की बनाई गई रूपरेखा, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी भाषा विवाद पर कह दी ये बात

गढ़वा में कांग्रेस की बैठक में पंचायत परामर्श यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई.

Congress meeting in Garhwa
गढ़वा में बैठक के दौरान पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 11:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गढ़वा: रविवार को गढ़वा परिसदन के सभागार में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओबैदुल्लाह हक अंसारी की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में जिला और प्रखंड स्तर के कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों के साथ पंचायत परामर्श यात्रा को लेकर रणनीति तय की गई. बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के राजू के निर्देशानुसार गढ़वा जिला की विभिन्न पंचायतों में परामर्श यात्रा आगामी 18 अगस्त से केतार प्रखंड से प्रारंभ होगी. इसको लेकर आगामी कार्यक्रम, संगठनात्मक तैयारियों और पंचायत स्तर पर आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, सुझावों और स्थानीय मुद्दों को समझने और उनके समाधान की दिशा में प्रभावी पहल करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

केतार प्रखंड से शुरू होगी पंचायत परामर्श यात्रा

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गढ़वा जिले में पंचायत परामर्श यात्रा की शुरुआत 18 अगस्त को केतार प्रखंड से और 19 अगस्त को खरौंधी प्रखंड से की जाएगी. यात्रा के दौरान विभिन्न पंचायतों में पहुंचकर आम नागरिकों से संवाद स्थापित किया जाएगा और उनकी समस्याओं एवं जनहित से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ संकलित किया जाएगा.

पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भाषा विवाद पर दिया पूर्व मंत्री ने बयान

बैठक के बाद पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि वे जनहित के मुद्दे पूरी मजबूती से उठाते रहेंगे. क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों से मिले फीडबैक के अनुसार राज्य सरकार की ओर प्रतियोगी परीक्षाओं से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी, मगही और अंगिका को हटाने से लोगों में गुस्सा व्याप्त है. इस पर सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी, मगही और अंगिका जानने वाले लोग दूसरी भाषाओं में परीक्षा कैसे देंगे.

उन्होंने कहा कि सरकार या तो भोजपुरी, मगही और अंगिका को जोड़ें, नहीं तो हिंदी भाषा को ही क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची में शामिल करें. उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी मातृ भाषा है और मातृ भाषा को समाप्त नहीं किया जा सकता है. तार्किकता को समझते हुए सरकार अविलंब हिंदी को शामिल करे. पूर्व मंत्री ने कहा कि हिंदी बोलने और जानने वाले लोगों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है. हमने नोटिस का जबाव दे दिया है. पार्टी हमारे साथ खड़ी है और हम भी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं.

ये भी पढ़ें-

JTET में स्थानीय और जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता दें सरकार: शिल्पी नेहा तिर्की

JTET में भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर विवाद गहराया, आदिवासी छात्र संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

JTET क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटी भोजपुरी, मगही और अंगिका, राजद की मुख्यमंत्री से पुनर्विचार करने की मांग

TAGGED:

CONGRESS MEETING IN GARHWA
PANCHAYAT PARAMARSH YATRA
KN TRIPATHI ON LANGUAGE CONTROVERSY
गढ़वा में कांग्रेस की बैठक
CONGRESS MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.