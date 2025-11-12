ETV Bharat / state

दिल्ली विस्फोट पर अखिलेश ने सरकार को घेरा, बोले- बार-बार इंटेलिजेंस फेलियर क्यों, विभाग को ही खत्म कर देना चाहिए

मीडिया से बातचीत करते अखिलेश यादव. ( Samajwadi Party )

खनऊ: समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई, जिसमें 8 हजार से अधिक कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए. बैठक में आगामी पंचायत चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा हुई. पार्टी ने अपने नेताओं और पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं, ताकि संगठन बूथ स्तर तक पूरी मजबूती से सक्रिय रहे. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी SIR (Special Intensive Revision) को लेकर पूरी तरह सजग है. "हम SIR से घबराने वाले नहीं हैं. हमारे PDA प्रहरी लगातार काम में जुटे हैं ताकि किसी समाजवादी का वोट कट न जाए. जिनका नाम सूची में नहीं है, उनका नाम जुड़वाने का काम भी युद्धस्तर पर चल रहा है. समय समय पर हमें जानकारी देंगे. हमारे SIR PDA प्रहरी और हम लोग इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे. यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि आप कंफ्यूज रहे और आप वोट बनवाने में ही व्यस्त हो जाए और जो सवाल है वो ना कर पाएं. SIR PDA प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यह था कि एक भी जगह समाजवादी पार्टी का वोट कट न पाए.' दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, "हमने भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लेकिन सवाल यह है कि बार-बार खुफिया विफलताएं क्यों हो रही हैं? ऐसी चूकों के लिए कौन जिम्मेदार है?" दिल्ली में इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फिर भी कोई सुराग नहीं लगा. सरकार को इन विफलताओं के लिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को खत्म कर देना चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. जिससे भविष्य में ऐसी घटना न हो पाए.