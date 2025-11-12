दिल्ली विस्फोट पर अखिलेश ने सरकार को घेरा, बोले- बार-बार इंटेलिजेंस फेलियर क्यों, विभाग को ही खत्म कर देना चाहिए
समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में पंचायत और 2027 के चुनाव पर रणनीति तय, अखिलेश बोले "अब एक भी वोट कटने नहीं देंगे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 5:14 PM IST|
Updated : November 12, 2025 at 5:55 PM IST
खनऊ: समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बुधवार को प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई, जिसमें 8 हजार से अधिक कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए. बैठक में आगामी पंचायत चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा हुई. पार्टी ने अपने नेताओं और पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं, ताकि संगठन बूथ स्तर तक पूरी मजबूती से सक्रिय रहे.
बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी SIR (Special Intensive Revision) को लेकर पूरी तरह सजग है. "हम SIR से घबराने वाले नहीं हैं. हमारे PDA प्रहरी लगातार काम में जुटे हैं ताकि किसी समाजवादी का वोट कट न जाए. जिनका नाम सूची में नहीं है, उनका नाम जुड़वाने का काम भी युद्धस्तर पर चल रहा है. समय समय पर हमें जानकारी देंगे. हमारे SIR PDA प्रहरी और हम लोग इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे. यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि आप कंफ्यूज रहे और आप वोट बनवाने में ही व्यस्त हो जाए और जो सवाल है वो ना कर पाएं. SIR PDA प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यह था कि एक भी जगह समाजवादी पार्टी का वोट कट न पाए.'
दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, "हमने भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लेकिन सवाल यह है कि बार-बार खुफिया विफलताएं क्यों हो रही हैं? ऐसी चूकों के लिए कौन जिम्मेदार है?" दिल्ली में इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फिर भी कोई सुराग नहीं लगा. सरकार को इन विफलताओं के लिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को खत्म कर देना चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. जिससे भविष्य में ऐसी घटना न हो पाए.
अखिलेश ने कहा "मुख्यमंत्री बहुत कम्युनल (सांप्रदायिक) स्पीच देने लगे हैं, क्योंकि वो घबरा जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कुर्सी हिल जाएगी. उन्हें विजन इंडिया, स्टार्टअप से कोई लेना देना नहीं है. अखिलेश ने स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि "पहले हमारा बुखार पैरासिटामोल से ठीक हो जाता था, अब बीजेपी वाले डोलो खिलवा रहे हैं. हेल्थ सेक्टर चौपट है, यूथ अफेयर्स, वूमेन-चाइल्ड डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स सबमें सरकार फेल है. बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है.
सपा अध्यक्ष ने एक्जिट पोल्स पर भी तंज कसा और कहा कि भाजपा जानबूझकर भ्रम फैलाने की राजनीति करती है. भारतीय जनता पार्टी रणनीत के तहत ये एक्जिट पोल और नैरेटिव देते हैं. यूपी में एक्जिट पोल में भाजपा हमे पूरी हरा रही थी और फिर क्या हुआ, वो कितना बुरे हारे.
अखिलेश यादव ने कहा कि "नेताजी का सपना था कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने. इसके लिए हमें 2027 और 2029 के चुनावों में मजबूती से उतरना होगा ताकि चुनाव आयोग के तय मानकों को पूरा कर सकें.
बैठक में शिवपाल सिंह यादव की भी अहम मौजूदगी रही. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने SIR और बूथ प्रबंधन को लेकर विस्तृत समीक्षा की और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों पर भी चर्चा की. पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2027 के टिकट वितरण का आधार अब “SIR और बूथ परफॉर्मेंस” होगी. सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और समाजवादी वोट को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है.
सूत्रों के अनुसार, सपा ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रत्येक बूथ पर "BLA" बनाने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है. पंचायत चुनाव को लेकर भी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है. ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता सूची से किसी का नाम न छूटे, इसके लिए पार्टी ने विशेष टीमों को जिम्मेदारी दी है. लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में एक विशेष सेल बनाया गया है, जहां पदाधिकारियों को नियमित रूप से रिपोर्ट देनी होगी.
