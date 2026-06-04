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प्रदेश कांग्रेस को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में संगठन मजबूती और SIR को लेकर बनी रणनीति, लेट आनेवाले पदाधिकारियों को के. राजू ने लगाई फटकार!

झारखंड कांग्रेस को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक प्रदेश प्रभारी के. राजू की अध्यक्षता में हुई. जिसमें संगठन मजबूती और SIR को लेकर रणनीति बनाई गई.

Jharkhand Congress Meeting
झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष व पार्टी के अन्य पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 4:00 PM IST

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रांची:झारखंड में संगठन विस्तार और मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर पुरानी विधानसभा सभागार में कांग्रेस प्रदेश को-ऑर्डिनेशन कमेटी, महासचिव और जिला प्रभारी की बैठक हुई है. गुरुवार की सुबह 10:30 बजे कांग्रेस की यह बैठक निर्धारित थी और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू तय समय पर पुरानी विधानसभा सभागार भी पहुंच गए थे, लेकिन कई पदाधिकारी समय पर नहीं पहुंचें. इस कारण कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने नाराजगी भी जताई.

निर्धारित समय पर नहीं पहुंचे पार्टी के कई पदाधिकारी

के. राजू ने कहा कि 10:30 बजे बैठक शुरू होनी थी, लेकिन 11:00 बजे तक बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी क्यों बैठक में नहीं आएं? इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी सभी पार्टी के पदाधिकारियों की हाजिरी भी चेक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग एयरपोर्ट पर बड़े नेताओं की परिक्रमा करने आते हैं और बैठक में नहीं पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि 11:30 तक गेट बंद कर दीजिए.

जानकारी देते प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के. राजू. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पार्टी के पदाधिकारियों के परफॉर्मेंस की होगी समीक्षाः के. राजू

कांग्रेस प्रदेश को-ऑर्डिनेशन कमेटी और महासचिव जिला प्रभारी की बैठक हुई. कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने बैठक शुरू होने से पहले कहा कि प्रदेश के सभी पार्टी पदाधिकारियों का परफॉर्मेंस हम हर महीने मॉनिटर करेंगे. उन्होंने कहा कि कई लोगों को पद दिया गया है. वे क्या काम कर रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है यह देखेंगे. जिला के इंचार्ज का भी परफॉर्मेंस आंका जाएगा.

SIR को लेकर पार्टी के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय होगी

वहीं झारखंड में SIR को लेकर सभी की रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी इस पर भी बात होगी. वीकली रिपोर्ट्स भी मांगी जाएगी. बाद में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि SIR को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी. बैठक का उद्देश्य प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बीएलए को SIR के लिए तैयार रहने का था.

झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि सबसे पहले को-ऑर्डिनेशन कमेटी के अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर यह योजना बनी कि कैसे उनके अनुभव का लाभ पार्टी संगठन को मिलेगा. इसके साथ-साथ किन-किन पैमाने पर स्टेट को-ऑर्डिनेशन कमेटी के पदाधिकारियों का परफॉरमेंस आंका जाएगा इसकी भी जानकारी उन्हें दी गई है.

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