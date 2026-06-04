ETV Bharat / state

प्रदेश कांग्रेस को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में संगठन मजबूती और SIR को लेकर बनी रणनीति, लेट आनेवाले पदाधिकारियों को के. राजू ने लगाई फटकार!

झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष व पार्टी के अन्य पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:झारखंड में संगठन विस्तार और मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर पुरानी विधानसभा सभागार में कांग्रेस प्रदेश को-ऑर्डिनेशन कमेटी, महासचिव और जिला प्रभारी की बैठक हुई है. गुरुवार की सुबह 10:30 बजे कांग्रेस की यह बैठक निर्धारित थी और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू तय समय पर पुरानी विधानसभा सभागार भी पहुंच गए थे, लेकिन कई पदाधिकारी समय पर नहीं पहुंचें. इस कारण कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने नाराजगी भी जताई.

निर्धारित समय पर नहीं पहुंचे पार्टी के कई पदाधिकारी

के. राजू ने कहा कि 10:30 बजे बैठक शुरू होनी थी, लेकिन 11:00 बजे तक बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी क्यों बैठक में नहीं आएं? इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी सभी पार्टी के पदाधिकारियों की हाजिरी भी चेक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग एयरपोर्ट पर बड़े नेताओं की परिक्रमा करने आते हैं और बैठक में नहीं पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि 11:30 तक गेट बंद कर दीजिए.

जानकारी देते प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के. राजू. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पार्टी के पदाधिकारियों के परफॉर्मेंस की होगी समीक्षाः के. राजू

कांग्रेस प्रदेश को-ऑर्डिनेशन कमेटी और महासचिव जिला प्रभारी की बैठक हुई. कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने बैठक शुरू होने से पहले कहा कि प्रदेश के सभी पार्टी पदाधिकारियों का परफॉर्मेंस हम हर महीने मॉनिटर करेंगे. उन्होंने कहा कि कई लोगों को पद दिया गया है. वे क्या काम कर रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है यह देखेंगे. जिला के इंचार्ज का भी परफॉर्मेंस आंका जाएगा.