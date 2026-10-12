करनाल में SKM की बैठक में रणनीति पर मंथन, राकेश टिकैत बोले '26 नवंबर के आंदोलन की तैयारी शुरू'
किसान नेता राकेश टिकैत ने जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुई मारपीट पर सवाल उठाए. बोले 'किसान संगठन छात्रों के समर्थन में खड़ा है.'
Published : October 12, 2026 at 3:59 PM IST
करनाल: स्थानीय जाट भवन में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) भारत की अहम बैठक शुरू हो गई है. बैठक में विभिन्न किसान संगठनों के नेता शामिल हुए हैं. किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां और राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता बैठक शामिल हुए. बैठक में 26 नवंबर को प्रस्तावित किसान आंदोलन की रणनीति तैयार करने, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में धान खरीद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई.
'मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि सरकार के गुंडे थे': किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 नवंबर को शुरू हुए किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी. इसके साथ ही दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ पुलिस की कथित मारपीट का मुद्दा भी बैठक में उठाया जाएगा. टिकैत ने कहा कि "किसान संगठन छात्रों के साथ खड़ा है. यह आंदोलन अभी शुरू हुआ है और आगे लंबा चल सकता है. छात्रों के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि सरकार के गुंडे थे."