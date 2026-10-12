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करनाल में SKM की बैठक में रणनीति पर मंथन, राकेश टिकैत बोले '26 नवंबर के आंदोलन की तैयारी शुरू'

किसान नेता राकेश टिकैत ने जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुई मारपीट पर सवाल उठाए. बोले 'किसान संगठन छात्रों के समर्थन में खड़ा है.'

SKM meeting in Karnal
SKM की बैठक में हिस्सा लेने करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 12, 2026 at 3:59 PM IST

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करनाल: स्थानीय जाट भवन में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) भारत की अहम बैठक शुरू हो गई है. बैठक में विभिन्न किसान संगठनों के नेता शामिल हुए हैं. किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां और राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता बैठक शामिल हुए. बैठक में 26 नवंबर को प्रस्तावित किसान आंदोलन की रणनीति तैयार करने, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में धान खरीद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई.

SKM meeting in Karnal
करनाल में SKM की बैठक (ETV Bharat)

'मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि सरकार के गुंडे थे': किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 नवंबर को शुरू हुए किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी. इसके साथ ही दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ पुलिस की कथित मारपीट का मुद्दा भी बैठक में उठाया जाएगा. टिकैत ने कहा कि "किसान संगठन छात्रों के साथ खड़ा है. यह आंदोलन अभी शुरू हुआ है और आगे लंबा चल सकता है. छात्रों के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि सरकार के गुंडे थे."

26 नवंबर के आंदोलन की तैयारी में जुटे किसान संगठन के प्रतिनिधि (ETV Bharat)
धान खरीद को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना: धान खरीद के मुद्दे पर राकेश टिकैत ने कहा कि "हरियाणा में धान खरीद की स्थिति बेहद खराब है और किसान परेशान हैं. मंडियों में किसानों की धान की उचित खरीद नहीं हो रही है. उत्तर प्रदेश से रात के समय धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और ट्रक कथित तौर पर 2,000 से 5,000 रुपये लेकर हरियाणा की ओर भेजे जा रहे हैं. वहां सस्ते दामों पर धान खरीदकर हरियाणा में भेजा जा रहा है. यह भ्रष्टाचार का मामला है.
SKM meeting in Karnal
26 नवंबर के आंदोलन की तैयारी शुरू (ETV Bharat)
पंजाब में भी खरीद व्यवस्था पर उठाए सवालः राकेश टिकैत ने कहा कि "पहले किसान खुद अपनी धान हरियाणा की मंडियों में लाते थे, लेकिन अब धान की खरीद और उसके कारोबार को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. पंजाब में भी धान की खरीद सही तरीके से नहीं हो रही है. इन सभी मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी.

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