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करनाल में SKM की बैठक में रणनीति पर मंथन, राकेश टिकैत बोले '26 नवंबर के आंदोलन की तैयारी शुरू'

SKM की बैठक में हिस्सा लेने करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ( ETV Bharat )

करनाल: स्थानीय जाट भवन में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) भारत की अहम बैठक शुरू हो गई है. बैठक में विभिन्न किसान संगठनों के नेता शामिल हुए हैं. किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहां और राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता बैठक शामिल हुए. बैठक में 26 नवंबर को प्रस्तावित किसान आंदोलन की रणनीति तैयार करने, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में धान खरीद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई.