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सूरजपुर में अजीबो-गरीब घोटाला, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से जमीन हड़पने की हुई साजिश

झिलमिली पुलिस ने जिन चारों लोगों पर आरोप दर्ज किया है उनपर आरोप है कि उन्होने 1 महिला को कागजों में मृत घोषित कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया. फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर उसके आधार पर उसकी जमीन का नामांतरण कराकर रजिस्ट्री करा ली गई. पीड़िता को जब पूरे मामले की जानकारी मिली तो उसने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई शिकायत की जांच के बाद अब झिलमिली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की विवेचना शुरू कर दी है.

सूरजपुर: जमीन जायदाद के मामलों में बुजुर्गों को सावधान रहने की जरूरत है, खासकर गांव में रहने वाले लोगों के लिए. इन दिनों ठग तरह-तरह की जालसाजी कर जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं. ऐसा ही एक फर्जीवाड़ा झिलमिली थाना इलाके में सामने आया है. यहां जमीन का फर्जीवाड़ा करने वाले वाले तत्कालीन तहसीलदार, पटवारी समेत 4 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है.

महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. जांच में ये पाया गया कि गड़बड़ी की गई है. जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे: योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर

विभागीय जांच के दौरान एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना चाहिए. हम इसके विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं: राजेश साहू, जिला अध्यक्ष पटवारी संघ

झिलमिली थाना क्षेत्र की वारदात

पूरी वारदात झिलमिली थाना क्षेत्र की है. पुलिस के मुताबिक साल 2024 में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके सौतेले बेटे ने साजिश के तहत उसे दस्तावेजों में मृत घोषित करा दिया. महिला का आरोप है कि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर पहले राजस्व अभिलेखों में बदलाव कराया गया और फिर उसकी जमीन अपने नाम पर दर्ज कराकर रजिस्ट्री भी करा ली गई, जांच में प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने तत्कालीन तहसीलदार संजय राठौर, संबंधित पटवारी सहित चार लोगों को आरोपी बनाया.

चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज

सूरजपुर पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मिले दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार देवांगन ने बताया कि वर्ष 2024 में प्राप्त शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि उसके सौतेले बेटे ने उसे मृत बताकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी जमीन अपने नाम करवा ली थी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने के बाद तत्कालीन तहसीलदार, पटवारी सहित कुल चार लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, फिलहाल मामले की विवेचना जारी है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी.

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