ETV Bharat / state

चक्रवात मोंथा के बाद अजीबोगरीब फंगस ने बढ़ाई सरकार की चिंता, धान को हो रहा नुकसान!

कृषि मंत्री ने धान के खेतों का निरीक्षण किया. इन खेतों में अजीब फंगस लग रहा है.

strange fungus on paddy raised concerns for government in Jharkhand
कृषि मंत्री द्वारा धान खेत का निरीक्षण (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2025 at 10:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राज्य सरकार चक्रवात ‘मोंथा’ के कारण हुए फसलों के नुकसान से अभी निपट ही रही थी कि एक नयी मुसीबत धान के खेतों में लग रहा फंगस आ गया है. धान के खेतों में तेजी से फैल रहे यह फंगस एक खेत से दूसरे खेत तक पहुंच रहा है. जिससे तैयार हो रहे धान को भारी नुकसान पहुंचा रहा है.

यह ऐसा फंगस है जो हवा से फैलता है और एक खेत से दूसरे खेत तक बड़े ही आसानी से पहुंचकर धान के फसल को नुकसान पहुंचता है. इस फंगस की वजह से हो रहे नुकसान की चर्चा आज सोमवार को कैबिनेट की बैठक में होती रही. कृषि विभाग ने इस फंगस के कारण हो रही क्षति पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री को पूरी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया.

बता दें कि मोंथा चक्रवात की वजह से राज्य के खेतों में धान और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं. जिससे हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया.

strange fungus on paddy raised concerns for government in Jharkhand
धान खेत का निरीक्षण करतीं कृषि मंत्री (ETV Bharat)

'किसानों को आर्थिक सहायता, टॉल फ्री नंबर- 14447 पर दें सूचना'

खेतों में लगा धान की फसल तैयार होने को है. ऐसे में अचानक आए अजीबोगरीब फंगस ने कृषि विभाग की चिंता बढ़ा दी है. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कहती हैं कि पहले यह माना जा रहा था कि बारिश के कारण धान का पौधा जमीन पर सो रहा है मगर ऐसा नहीं है अजीबोगरीब फंगस के कारण भी क्षति हो रही है. इस वजह से बड़ी क्षति हो रही है, जो हवा से फैलता है और एक खेत से दूसरे खेत तक पहुंच रहा है. राज्य सरकार इस पर नजर रख रही है.

कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए तैयार है. बिरसा फसल बीमा के जरिए 13 लाख किसानों का बीमा हुआ है. इसके अलावा अगर कोई ऐसे किसान हैं जिन्होंने बीमा नहीं कराया है वे टॉल फ्री नंबर- 14447 पर सूचना दें. उन्हें भी सर्वे करने के पश्चात आर्थिक सहायता आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दी जाएगी.

इसे भी पढ़ें- चक्रवात मोंथा से हुए फसल नुकसान का जायजा लेने देवघर पहुंचीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कहा-प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा

इसे भी पढे़ं- चक्रवाती तूफान मोंथा से धान, आलू और सब्जियों की फसल को नुकसान, प्रभावित किसान फसल बीमा की राशि के लिए करें ये काम

इसे भी पढ़ें- यूरिया की किल्लत ने बढ़ाई किसानों की परेशानी! आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में व्यस्त हैं नेता

TAGGED:

PADDY AND VEGETABLES DESTROYED
STRANGE FUNGUS ON PADDY
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की
RANCHI
FUNGUS ON PADDY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.