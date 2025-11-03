चक्रवात मोंथा के बाद अजीबोगरीब फंगस ने बढ़ाई सरकार की चिंता, धान को हो रहा नुकसान!
कृषि मंत्री ने धान के खेतों का निरीक्षण किया. इन खेतों में अजीब फंगस लग रहा है.
Published : November 3, 2025 at 10:02 PM IST
रांचीः राज्य सरकार चक्रवात ‘मोंथा’ के कारण हुए फसलों के नुकसान से अभी निपट ही रही थी कि एक नयी मुसीबत धान के खेतों में लग रहा फंगस आ गया है. धान के खेतों में तेजी से फैल रहे यह फंगस एक खेत से दूसरे खेत तक पहुंच रहा है. जिससे तैयार हो रहे धान को भारी नुकसान पहुंचा रहा है.
यह ऐसा फंगस है जो हवा से फैलता है और एक खेत से दूसरे खेत तक बड़े ही आसानी से पहुंचकर धान के फसल को नुकसान पहुंचता है. इस फंगस की वजह से हो रहे नुकसान की चर्चा आज सोमवार को कैबिनेट की बैठक में होती रही. कृषि विभाग ने इस फंगस के कारण हो रही क्षति पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री को पूरी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया.
बता दें कि मोंथा चक्रवात की वजह से राज्य के खेतों में धान और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं. जिससे हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया.
'किसानों को आर्थिक सहायता, टॉल फ्री नंबर- 14447 पर दें सूचना'
खेतों में लगा धान की फसल तैयार होने को है. ऐसे में अचानक आए अजीबोगरीब फंगस ने कृषि विभाग की चिंता बढ़ा दी है. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कहती हैं कि पहले यह माना जा रहा था कि बारिश के कारण धान का पौधा जमीन पर सो रहा है मगर ऐसा नहीं है अजीबोगरीब फंगस के कारण भी क्षति हो रही है. इस वजह से बड़ी क्षति हो रही है, जो हवा से फैलता है और एक खेत से दूसरे खेत तक पहुंच रहा है. राज्य सरकार इस पर नजर रख रही है.
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए तैयार है. बिरसा फसल बीमा के जरिए 13 लाख किसानों का बीमा हुआ है. इसके अलावा अगर कोई ऐसे किसान हैं जिन्होंने बीमा नहीं कराया है वे टॉल फ्री नंबर- 14447 पर सूचना दें. उन्हें भी सर्वे करने के पश्चात आर्थिक सहायता आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा दी जाएगी.
