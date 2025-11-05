ETV Bharat / state

जिस युवक का कर रहे थे क्रियाकर्म वो जिंदा घर लौटा, 3 दिन पहले दफनाई थी लाश, सूरजपुर में अजीबोगरीब मामला

सूरजपुर में लापता युवक की लाश मिलने के बाद उसे दफनाया गया. लेकिन 3 दिन बाद वह युवक वापस लौट आया.

strange case in Surajpur
जिस युवक का कर रहे थे क्रियाकर्म वो युवक जिंदा घर लौटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. एक युवक, जिसे उसके परिवार ने मृत मानकर अंतिम संस्कार तक कर दिया था, 3 दिन बाद रिवाज के हिसाब से क्रियाकर्म भी चल रहा था इस बीच युवक अचानक जिंदा घर लौट आया.

कुएं में मिली थी लाश: बीते शनिवार को सूरजपुर के मानपुर इलाके में पुलिस को एक अज्ञात शव कुएं में मिला. पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में सूचना भेजी. वहीं चंदरपुर निवासी पुरषोत्तम दो दिन से लापता था. जब परिवार को पुलिस की सूचना मिली, तो वे तुरंत पहुंचे. लाश देखने के बाद उन्होंने इसे अपने बेटे पुरषोत्तम का शव मान लिया.

3 दिन पहले दफनाई थी लाश, सूरजपुर में अजीबोगरीब मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तीसरे दिन हुआ चमत्कार: पुलिस ने मर्ग कायम कर शव परिजनों को सौंप दिया और पुलिस की मौजूदगी में उसे दफनाया भी गया. घर में शोक का माहौल था और क्रियाकर्म की तैयारी चल रही थी. क्रियाकर्म के तीसरे दिन जब रिश्तेदार पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि पुरषोत्तम तो ज़िंदा है और उनके घर अंबिकापुर में है. इसके बाद उसे अंबिकापुर से वापस लाया गया.

लोगों में खुशी, लेकिन पुलिस के लिए पहली: पुरुषोत्तम को जिंदा देख माता-पिता के साथ परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. सबकी आंखों में विश्वास करना मुश्किल था कि जिसे वे मरा हुआ समझ रहे थे, वह उनके सामने ज़िंदा खड़ा है. हालांकि इधर अब पुलिस के लिए यह मामला एक नई चुनौती बन गया है. जिस शव को पुरषोत्तम समझा गया था, वह आखिर किसका था?

मृतक के कपड़े और अन्य सामग्री सुरक्षित रखी गई है, जिसके आधार पर अब असली पहचान की जांच फिर से शुरू की जाएगी. DNA टेस्ट समेत सभी जांच करेंगे- संतोष महतो पुलिस अधीक्षक सूरजपुर

कब्र से भी निकाली जा सकती है लाश: पुलिस ने बताया कि, शिनाख्ती के बाद अगर परिवार चाहे तो शव को कब्र से निकालकर दोबारा जांच की जाएगी. हालांकि अभी तक की जांच में मौत डूबने से ही हुई है ये पता चला है.

शारीरिक शोषण का अजीब मामला, युवती ने नाबालिग युवक को दिया शादी का झांसा, आरोपी तेलंगाना से अरेस्ट
अंतिम संस्कार की थी तैयारी, अर्थी थी तैयार, तभी जिंदा घर लौटा वो जिसे मरा समझे थे लोग
32 साल बाद जीवित हुई महिला, कलेक्टर से कहा मैं जिंदा हूं साहब, बस इंसाफ दिला दो

TAGGED:

DEAD MAN RETURNS HOME
STRANGE INCIDENT INDIA
क्रियाकर्म के बाद लौटा युवक
सूरजपुर पुलिस
STRANGE CASE IN SURAJPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.