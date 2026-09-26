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होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय सी-मैन गंवा रहे जान; UP के दो युवकों की मौत, मुआवजे की आस और परिवारों का दर्द...

पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में अखिलेश्वर पांडेय की विशेष रिपोर्ट.

होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय सी-मैन गंवा रहे जान.
होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय सी-मैन गंवा रहे जान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 12:10 PM IST

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लखनऊ: यूपी का देवरिया जिला, जहां के नौजवान फिटर्स की डिमांड पूरी दुनिया में है. देवरिया के सैकड़ों युवा विदेशी कार्गो शिप पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पीछे उनके परिवार, पत्नी-बच्चे, बूढ़े मां-बाप इस उम्मीद में समय गुजारते हैं कि उनका लाल परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है. फिर किसी दिन फोन की एक घंटी बजती है और सामने से कहा जाता है कि आपका बेटा अब नहीं रहा...देवरिया के दो परिवारों पर यह वज्रपात हो चुका है. अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी से भारतीय नाविकों के सिर पर खतरा कम नहीं हुआ है. इधर, मृतकों के परिजन मुआवजे की आस में कभी सरकार तो कभी अधिकारियों की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं. इसी मुद्दे को खंगालती विशेष रिपोर्ट.

1 करोड़ के मुआवजे की मांग: देवरिया के रहने वाले युवा नाविक शिवनंदन चौरसिया भी होर्मुज स्ट्रेट हमले में जान गंवा चुके हैं. उनका परिवार लगातार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है. अभी तक शिपमैन वेलफेयर फंड से सिर्फ 10 लाख रुपए का भुगतान किया गया. इससे परिवार परेशान है. परिवार की स्थिति ठीक नहीं है. शिवनंदन चौरसिया के भाई रामकरन चौरसिया ने सरकार से परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है.

अखिलेश्वर पांडेय की विशेष रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

परिवार का तर्क वाजिब है: परिवार का तर्क है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो जो लोग वहां घूमने गए थे उनकी मौत पर सरकार ने उन्हें मुआवजा दिया. हमारे बच्चे तो देश के लिए काम कर रहे थे, उनके लिए क्यों मुआवजा नहीं दिया जा रहा है?

23 सितंबर को देवरिया के हीं सूरज यादव की जान चली गई. कार्गो शिप पर हुए हमले में सूरज की मौत हो गई. सूरज शिप पर सी-मैन के पद पर तैनात थे. सूरज की उम्र महज 22 साल थी. उनका भी परिवार अपना कमाऊ पूत खोने से सदम में है. यह परिवार भी सरकार की ओर उम्मीदों की टकटकी लगाए बैठा है.

हार्मुज स्ट्रेट से परेशान दुनिया.
हार्मुज स्ट्रेट से परेशान दुनिया. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या हैं होर्मुज के हालात: मरीन एक्टिविस्ट रोहित पाण्डेय ने ETV भारत को बताया कि होर्मूज ऐसा रास्ता है, जहां से भारत अपनी ईंधन की आपूर्ति करता है. सामान्य दिनों में वहां से 100 से 150 जहाज रोजाना गुजरते हैं. वर्तमान स्थिति में 5 या 10 जहाज भी मुश्किल से गुजर पा रहे हैं.

मौजूदा समय में जो भी वहां जाता है, समझिए जान हथेली पर लेकर जाता है. 28 फरवरी को पहली बार जहाज पर हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के कई नाविक मारे गए थे. इसके बाद 10 जून को एक शिप पर अटैक हुआ. अब तक लगभग 20 से ज्यादा भारतीय नाविक मारे गए हैं.

देवरिया के शिवनंदन चौरसिया की मौत हो चुकी है.
देवरिया के शिवनंदन चौरसिया की मौत हो चुकी है. (Photo Credit: ETV Bharat)

देवरिया के फिटर की दुनिया में डिमांड: रोहित पांडेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो देवरिया के जो फिटर हैं, वह पूरी दुनिया में मशहूर हैं और उनकी बहुत डिमांड होती है. बड़ी संख्या में यहां के लोग जहाज पर काम करते हैं.

देवरिया के नाविक शिवनंदन चौरसिया भी हॉर्मूज गए थे. वहां अमेरिका के एक हमले में उनके मौत हो गई. शिवनंदन की उम्र महज 30-35 वर्ष के बीच थी. अभी शिवनंदन चौरसिया के परिवार को मुआवजा नहीं मिल पाया. सूरज का परिवार भी इंतजार हीं कर रहा है.

होर्मुज स्ट्रेट हमले में भारतीयों की मौतें.
होर्मुज स्ट्रेट हमले में भारतीयों की मौतें. (Photo Credit: ETV Bharat)

कितना मिल रहा मुआवज, क्या है मांग: उन्होंने बताया कि एक SWFS नाम का फंड होता है. यह डीजी शिपिंग जिसे अब DGMA कहा जा रहा है, उसके अंतर्गत दिया जाता है. इसमें 10 लाख रुपए दिया गया है. इसकी डिमांड मैंने बहुत पहले की थी. हमने फंड को बढ़ाने के लिए भी बात की है. ऐसे परिवारों को तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है. तब भी उन्हें 10 लाख रुपए हीं उपलब्ध हो पाए हैं.

सवाल यह है कि जिसकी सैलरी एक लाख-दो लाख या 5 से 10 लाख रुपए महीने की होती है, उन्हें आप सिर्फ 10 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं है. हमारी मांग है कि ऐसे परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए. हमने पत्राचार और मेल के माध्यम से यह मांग की है. सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया है. हम अक्टूबर में जंतर-मंतर पर नाविकों की मांग को लेकर धरने पर भी बैठेंगे.

कार्गो शिप के इंजन रूम पर हमले के बाद की तस्वीर.
कार्गो शिप के इंजन रूम पर हमले के बाद की तस्वीर. (Photo Credit: ETV Bharat)

सबसे ज्यादा नाविक सप्लाई करता है भारत: मरीन एक्टिविस्ट रोहित पांडेय ने बताया कि हमारा देश भारत दुनिया में सबसे ज्यादा नाविक सप्लाई करता है. पूरी दुनिया में यहां के नाविक काम कर रहे हैं. भारत में लगभग 3-4 लाख एक्टिव सी मैन काम करते हैं. इसमें भी यूपी के युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है. ऐसे में अगर उन पर कोई दिक्कत आती है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि इनकी मदद कैसे करें.

कार्गो शिप पर हमले के बाद बिखरा सामान.
कार्गो शिप पर हमले के बाद बिखरा सामान. (Photo Credit: ETV Bharat)

नहीं दी जाती है युद्ध की ट्रेनिंग: रोहित ने बताया कि हमारे सी-मैन को युद्ध संबंधी हालात की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है. इन्हें सिर्फ जहाज की ट्रेनिंग दी जाती है या फिर लॉजिस्टिक की ट्रेनिंग दी जाती है. ऐसे में उनके साथ अगर कोई हादसा होता है तो उनके साथ कौन खड़ा होगा? उनके परिवार के साथ कौन खड़ा होगा?

हमारे नाविकों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, वह व्यापारिक जहाजों की होती है. मर्चेंट बेसेल होता है. उस पर वह काम करते हैं. उनका काम सिर्फ जहाज को चलाना होता है. कौन सा कार्गो, कहां डिस्चार्ज करना है, यहीं उनका काम रहता है. उन्हें किसी भी तरह की कोई आर्मी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है.

आजकल ईरान या यूएस में कोई भी ऐसा नहीं है, जो भारतीय नाविकों या जहाज पर हमला न कर रहा हो. वह आते हैं और एक बार वार्निंग देकर सीधे इंजन रूम पर हमला कर देते हैं. इंजन रूम में अक्सर कोई न कोई मौजूद रहता है. चाहे थर्ड इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर हो या कोई कर्मचारी. कभी-कभी वह घायल होते हैं और कभी-कभी मौत के मुंह में समा जाते हैं.

क्यों हो रही मुआवजा बढ़ाने की मांग.
क्यों हो रही मुआवजा बढ़ाने की मांग. (Photo Credit: ETV Bharat)

पहचान का सिस्टम बने: 28 फरवरी की घटना हुई थी जिसमें जहाज पर कैप्टन आशीष की डेथ हुई थी. वह बिहार के रहने वाले थे. इंजन रूम में सिर्फ हड्डियां मिली थीं. सब कुछ जल चुका था. इनमें एक कैप्टन राजस्थान और एक महाराष्ट्र के थे.

दूतावास से फोन आता है कि आप लोग अपना डीएनए सैंपल कराएं. मतलब यह कि हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं कि हम चेक कर पाएं कि किसके शव हैं या अवशेष हैं. डीएनए के सैंपल के लिए हमें विदेश जाना होगा. दुर्भाग्य से उसका डीएनए सैंपल भी हुआ और वह मैच नहीं किया.

समुद्र में मालवाहक जहाज.
समुद्र में मालवाहक जहाज. (Photo Credit: ETV Bharat)

रोहित पांडेय बताते हैं कि ऐसा भी होता है कि अगर हमारे शिप पर हमला हो गया तो हमारे जो लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं, वह कहां जाएं? हमें यमन की तारीफ करनी चाहिए. ऐसे मामलों में यमन ने बड़ा सहयोग किया.

जैसे ही यमन को सूचना मिली, तुरंत ही सहयोग के लिए वहां लोग पहुंच जाते हैं. तमाम नाविकों को वोट से लाए और अपने होटल में रखा. कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए समय से उनको सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, उन्हें शिप पर रहना ही है, तो उनपर बहुत खतरा रहता है.

भारत सरकार की नई गाइडलाइन.
भारत सरकार की नई गाइडलाइन. (Photo Credit: ETV Bharat)

सरकार की जिम्मदारी बनती है: रोहित का कहना है कि शिपिंग मिनिस्ट्री के तहत एक तरह से यह प्राइवेट सेक्टर है. पर, जो बंदा वहां काम कर रहा है, वह तो भारतीय पासपोर्ट लेकर गया है. पासपोर्ट पर हस्ताक्षर हमारे देश के राष्ट्रपति के होते हैं. जो वहां काम कर रहे हैं, वह डॉलर लेकर आते हैं.

सप्लाई चेन को चला रहे हैं. हमारे लिए डीजल, पेट्रोल और ईंधन लेकर आ रहे हैं. सबसे सस्ता और अच्छा माध्यम जलमार्ग होता है, उससे ला रहे हैं. ऐसे में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है.

समुद्री रास्ते पर कार्गो शिप.
समुद्री रास्ते पर कार्गो शिप. (Photo Credit: ETV Bharat)

हमारे सेलर्स हमारे वॉरियर हैं. कोविड के समय हमने देखा कि हमारे नाविकों ने बहुत मेहनत की. हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी. पेट्रोल की क्राइसिस हो गई, गैस की क्राइसिस हो गई तो उन्होंने ही सप्लाई की.

आप समझिए कितनी बड़ी सप्लाई चेन को नाविक संभालते हैं. अब अगर उन पर दिक्कत आती है, तो सरकार को यह गंभीरता से देखना चाहिए. हमने इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग की है कि इनको मुआवजा दिया जाए.

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