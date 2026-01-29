ETV Bharat / state

माघ मेला: कथावाचक प्रदीप मिश्रा बोले, महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश रची गई थी

कथा वाचक प्रदीप मिश्रा ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: यूपी के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है. इस बीच माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर चार स्थित सतुआ बाबा के शिविर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं को संबोधित किया. कथा सुनने के लिए दोपहर लगभग डेढ़ बजे से शाम चार बजे तक हजारों की संख्या में श्रद्धालु पंडाल में मौजूद रहे. मुख्य पंडाल के अलावा अन्य स्थानों पर लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी लोगों ने कथा का श्रवण किया. उन्होंने कहा कि महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश रची गई थी. भगवान शिव केवल मंदिरों तक सीमित नहीं: कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भगवान शिव केवल मंदिरों तक सीमित नहीं हैं. शिव श्मशान में भी मिल सकते हैं, वे कण-कण में विराजमान हैं. उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि सच्चे भाव से एक लोटा जल अर्पित करने मात्र से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं. प्रभु मृत्युलोक में ही विराजमान हैं और शिव प्रयागराज की पावन धरती पर भी मौजूद हैं.