माघ मेला: कथावाचक प्रदीप मिश्रा बोले, महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश रची गई थी

कथावाचक ने कथा का किया बखान, गंगा स्नान को लेकर भी खास बातें कहीं.

कथा वाचक प्रदीप मिश्रा
कथा वाचक प्रदीप मिश्रा (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 2:50 PM IST

प्रयागराज: यूपी के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है. इस बीच माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर चार स्थित सतुआ बाबा के शिविर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं को संबोधित किया. कथा सुनने के लिए दोपहर लगभग डेढ़ बजे से शाम चार बजे तक हजारों की संख्या में श्रद्धालु पंडाल में मौजूद रहे. मुख्य पंडाल के अलावा अन्य स्थानों पर लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी लोगों ने कथा का श्रवण किया. उन्होंने कहा कि महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश रची गई थी.

भगवान शिव केवल मंदिरों तक सीमित नहीं: कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भगवान शिव केवल मंदिरों तक सीमित नहीं हैं. शिव श्मशान में भी मिल सकते हैं, वे कण-कण में विराजमान हैं. उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि सच्चे भाव से एक लोटा जल अर्पित करने मात्र से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं. प्रभु मृत्युलोक में ही विराजमान हैं और शिव प्रयागराज की पावन धरती पर भी मौजूद हैं.


प्रयाग महात्म्य का उल्लेख करते हुए कथावाचक ने वासुकि नाग की कथा सुनाई. उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन के दौरान अत्यधिक कष्ट झेलने के बाद वासुकि नाग त्रिवेणी आए थे, ताकि उन्हें पीड़ा से मुक्ति मिल सके. यहां आने मात्र से कष्ट दूर होते हैं. उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि यदि कोई पूछे कि प्रयाग क्यों आए हैं, तो कहें कि कष्टों से मुक्ति पाने आए हैं.

महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश रची थी: उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश रची थी और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की, लेकिन सनातन आस्था की शक्ति के आगे वे सफल नहीं हो सके.

त्यागे गए वस्त्रों को लांघने से बीमारी फैलती है: उन्होंने कहा कि सनातनी समाज सजग है और उसकी जागरूकता से ही ऐसे विशाल आयोजन सफल होते हैं. श्रद्धालुओं को आचरण संबंधी संदेश देते हुए प्रदीप मिश्रा ने कहा कि गंगा स्नान के बाद लोग अपने कपड़े घाट पर ही छोड़ देते हैं, जो ठीक नहीं है. मान्यता है कि त्यागे गए वस्त्रों को लांघने से बीमारी फैलती है. इसलिए अपने वस्त्र साथ ले जाएं. इस बार का माघ मेला भी किसी महाकुंभ से कम नहीं है और श्रद्धालुओं की आस्था ने इसे भव्य स्वरूप दिया है.

