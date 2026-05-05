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Rajasthani Film : 8 मई को पर्दे पर आएगी महिला सशक्तिकरण की कहानी 'हमारी बेटियां'

महिला शक्ति और संघर्ष की कहानी : जयपुर के जैम सिनेमा में 8 मई से 14 मई तक हर दिन दोपहर 12 बजे एक विशेष शो रखा गया है, जिसमें राजस्थानी फिल्म हमारी बेटियां दिखाई जाएगी. फिल्म के निर्देशक उग्रसेन तंवर ने बताया कि फिल्म की कहानी महिला सशक्तिकरण पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे बेटियों को कुश्ती और दंगल जैसे खेलों के जरिए मजबूत बनाया जाता है और जब उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो वे समाज की रूढ़ियों और पुरुष प्रधान सोच के खिलाफ डटकर मुकाबला करती हैं. फिल्म समाज को इस संदेश देती है कि बेटियां किसी भी मायने में कमजोर नहीं हैं.

जयपुर: राजस्थानी सिनेमा को एक नई दिशा देने जा रही महिला सशक्तिकरण पर आधारित फीचर फिल्म 'हमारी बेटियां' 8 मई 2026 को रिलीज होने जा रही है. राजस्थानी भाषा के प्रेमियों के लिए ये एक खास तोहफा माना जा रहा है. इस फिल्म की कहानी बेटियों की ताकत, आत्मविश्वास और संघर्ष को बयां करेगी.

राजस्थानी सिनेमा को नया नजरिया : उग्रसेन तंवर के अनुसार, फिल्म ने रिलीज से पहले ही राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा पैदा कर दी है. उनका कहना है कि ये फिल्म उन दर्शकों की सोच बदलने का काम करेगी, जो अब तक राजस्थानी फिल्मों को कमजोर कहानी के कारण नजरअंदाज करते रहे हैं. फिल्म में पारंपरिक शैली के साथ एक नया पैटर्न भी देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को ताजगी का एहसास कराएगा. फिल्म में एक्शन, इमोशन और सामाजिक संदेश का संतुलित मिश्रण है. साथ ही इसमें 5 गाने भी शामिल किए गए हैं, जो कहानी को और प्रभावशाली बनाते हैं. शो के दौरान दर्शकों को फिल्म की स्टार कास्ट से मिलने का अवसर भी मिलेगा.

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कलाकारों और तकनीकी टीम का दमदार योगदान : फिल्म में रेखा परिहार, ऋषभ साहू, अशोक खडोलिया, संतोष कंवर, सनाया सैनी, विनयदेव गौतम सहित कई कलाकारों ने अभिनय किया है. खुद निर्देशक उग्रसेन तंवर भी फिल्म में नजर आएंगे. फिल्म का निर्माण गणेश साहू ने किया है, जबकि सह-निर्माता रेखा परिहार हैं. संगीत दिलबर हुसैन ने दिया है और गीतों को आवाज रेखा परिहार और दिलबर हुसैन ने दी है. कोरियोग्राफी राजेंद्र राव, तकनीकी निर्देशन अनिल के सैनी और कैमरा वर्क सुरेश खांडल का है. बहरहाल, लंबे अर्से बाद आ रही ये राजस्थानी फिल्म न सिर्फ मनोरंजन करेगी, बल्कि समाज को एक महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत संदेश भी देगी.