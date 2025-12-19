ETV Bharat / state

वन्यजीवों का संरक्षण भी था 'राजधर्म', शिकार की परंपरा नहीं थी, आदमखोर शेर भी जिंदा पकड़ते थे

वन क्षेत्र के नजदीक आबादी बस जाने के चलते लगातार वन्यजीव आबादी में प्रवेश कर जाते हैं.

शिकार नहीं, संरक्षण की थी परंपरा
जयपुर : एक दौर था जब जयपुर में जंगल और वन्यजीव केवल प्राकृतिक संपदा नहीं, बल्कि राजा के धर्म का हिस्सा माने जाते थे. शास्त्रों में लिखे वचनों को शासन का आधार मानते हुए जयपुर के राजा न केवल प्रजा, बल्कि जंगल और उसमें रहने वाले जीव-जंतुओं की भी उसी जिम्मेदारी से रक्षा करते थे. रियासत में शिकार करना कोई निजी शौक नहीं, बल्कि अनुमति और नियमों से बंधी प्रक्रिया थी. जहां जागीरदारों से लेकर राज परिवार के सदस्यों तक को राजा की स्वीकृति लेनी होती थी. मादा जानवरों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध था और अन्य वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने पर अलग-अलग सख्त सजाओं का प्रावधान था. यहां तक कि आदमखोर शेरों को भी मारने के बजाय जीवित पकड़कर पिंजरों में रखा जाता था. हालांकि, अंग्रेजी दौर में ये नियम टूटते चले गए.

जंगल थे संरक्षित क्षेत्र, शिकार की लेनी होती थी अनुमति : शास्त्रों में राजा को केवल मनुष्यों का शासक नहीं, बल्कि पेड़-पौधों से लेकर पशु-पक्षियों तक सभी का रक्षक बताया गया है. प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था में जंगल, जल और जीवों की रक्षा राजा का अनिवार्य धर्म थी. यही कारण था कि जयपुर रियासत के दौर में जंगल केवल शिकार के क्षेत्र नहीं, बल्कि संरक्षित धरोहर माने जाते थे. जयपुर के इतिहास को जानने वाले जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि रियासत काल में किसी भी सामंत या जागीरदार को शिकार करने से पहले राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी. मादा जानवरों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध था. यहां तक कि राजा के भाई-भतीजों को भी नियमों से छूट नहीं मिलती थी. उन्होंने बताया कि झालाना, नाहरगढ़ और रामगढ़ जैसे अभयारण्य कभी वन्यजीवों से भरपूर हुआ करते थे और उनकी रक्षा का भार सीधे राजा पर होता था.

आदमखोर शेर भी मारे नहीं, पकड़े जाते थे : जयपुर रियासत की सबसे मानवीय और अनूठी परंपरा ये थी कि आदमखोर शेर या बाघ को भी मारा नहीं जाता था. सवाई माधोपुर क्षेत्र में 15 लोगों को निवाला बनाने वाले आदमखोर शेर को जीवित पकड़कर जयपुर लाया गया और घाटगेट के पास स्थित नाहरवाड़ा में पिंजरे में रखा गया. इसके लिए एक विशेष व्यक्ति बैलगाड़ी लेकर जंगल जाता और शेर को पकड़ने की जद्दोजहद करता था. उन्होंने बताया कि एक अंग्रेज इतिहासकार सर एडविन आर्नोल्ड ने 1886 में जयपुर यात्रा के दौरान नाहरवाड़ा में एक साथ करीब 8 आदमखोर शेरों को पिंजरों में बंद देखा था.

वन्यजीव सुरक्षा के कठोर नियम, अंग्रेजों ने तोड़े : जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब जंगली सूअर को मारने पर दोषी का जबड़ा तोड़ने का नियम था. लेकिन अंग्रेजों के आगमन के साथ ये अनुशासन धीरे-धीरे खत्म होता चला गया. अंग्रेज अफसरों को शिकार का विशेष चाव था. दिसंबर का महीना वन्यजीवों के लिए काल साबित होता था, जब क्रिसमस और नववर्ष मनाने आए अंग्रेज बड़े पैमाने पर शिकार करते थे. 1876 में प्रिंस अल्बर्ट ने झालाना की शेरनी को गोली मारना इसी शिकार कल्चर का उदाहरण है. उस शेरनी के दो शावक-हैप्पी और हैरी बाद में चिड़ियाघर में रखा गया. उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने नियमों के परे जाकर जयपुर और आसपास के जंगलों में बहुत शिकार किया.

आज शहरों में आ रहे हैं बघेरे : इतिहासकार जितेंद्र सिंह का मानना है कि आज बघेरे शहरों में नहीं घुस रहे, बल्कि इंसान उनकी टेरिटरी में घुस गए हैं. कभी खातीपुरा क्षेत्र में जंगली सूअरों के झुंड और बड़ी संख्या में हिरण हुआ करते थे. आज पूरा अरावली क्षेत्र अतिक्रमण की चपेट में है. गोचर भूमि तक में पट्टे कट चुके हैं. परिणाम ये है कि भोजन और पानी की तलाश में वन्यजीव शहरों की ओर बढ़ रहे हैं. सिविल लाइन्स तक पहुंचा लेपर्ड इसी टूटे हुए प्राकृतिक संतुलन का परिणाम है.

वन्यजीवों के भोजन-पानी की व्यवस्था करते हुए बने एंक्लोजर : पर्यावरणविद् और पूर्व आईएएस दामोदर शर्मा बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वन्य क्षेत्रों को बचाने के लिए स्पेसिफिक ज़ोन बनाए थे, जहां किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो सकता था. उनके दौर में 60-70 बड़े क्षेत्र रिजर्व किए गए, जिनसे मजबूत वन विकसित हुए. वहीं वन्यजीवों को शहरों की ओर आने से रोकने के लिए एन्क्लोजर, पर्याप्त शिकार प्रजातियों की उपलब्धता और जलस्रोतों का संरक्षण अनिवार्य है. यदि जंगल में भोजन-पानी नहीं होगा तो बघेरा शहर की ओर ही दौड़ेगा.

सजा का प्रावधान और कड़ा कानून हो : दामोदर शर्मा ने बताया कि आज भी कई घरों में बाघ और बघेरों की खालें सजा कर रखना शान समझा जाता है, जबकि ये कानूनन अपराध है और मानसिकता की विकृति भी. यदि भविष्य में वन्यजीवों को बचाना है तो संरक्षण कानूनों को और सख्त बनाना होगा. जो लोग वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ आजीवन कारावास यहां तक कि फांसी की सजा का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए. साथ ही केवल कानून से काम नहीं चलेगा, जनसहयोग और संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है.

जब जंगल सुरक्षित, तभी शहर सुरक्षित : बहरहाल, जंगलों में बढ़ते अतिक्रमण, सूखते जलस्रोत, घटते शिकार और उजड़ते प्राकृतिक आवासों को कारण आज मुख्यमंत्री आवास क्षेत्र सिविल लाइंस से लेकर शहर के विभिन्न रिहायशी इलाकों में लेपर्ड की चहलकदमी देखी जा सकती है. ये केवल एक वन्यजीव के भटकाव का विषय नहीं. बल्कि उस संकट की चेतावनी है, जिसे लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है. जंगल से निकला बघेरा मानो खुद ये संदेश दे गया हो कि 'जंगल और उसमें रहने वाले जीवों की जिम्मेदारी भी राजा की ही होती है.' साथ ही सवाल कर रहा हो कि क्या वो फिर से उस शासन और समाज की कल्पना कर सकते हैं, जहां जंगल सुरक्षित हों, वन्यजीव भयमुक्त हों? क्योंकि जब जंगल सुरक्षित होंगे, तभी शहर सुरक्षित रहेंगे.

