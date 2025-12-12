ETV Bharat / state

वाराणसी की LGBTQIA+ नीति की कहानी, कम्युनिटी की बनीं आवाज, एक कॉल पर मिल जाती है मदद

सम्मानजनक रूप से नहीं रह पा रहे कम्युनिटी से जुड़े लोग : उन्होंने बताया, आज वाराणसी में जो भी LGBTQ+ कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं, किराए पर रह रहे हैं. उन्हें यह नहीं पता होता कि कब मकान छोड़कर जाना पड़ेगा. कोई भी यहां पर सम्मानजनक रूप से नहीं रह पा रहा है. इस चुनौती से लोगों को न जूझना पड़े, इसके लिए मैंने अपने घर में ऑफिस बनाया है. हम अपने घर में इस कम्युनिटी से जुड़े लोगों का बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं. मैं अलग-अलग मुद्दों पर लोगों के साथ काम करती थी. मेरा जेंडर इक्वेलिटी मुद्दा रहा है. हमारी लड़ाई और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं

विद्यापीठ से बीए, एमए, एनजीओ मैनेजमेंट में पढ़ाई की : नीति बताती हैं, मेरा जन्म गाजीपुर में हुआ. मैं वहीं पर पली बढ़ी. 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की. 9वीं कक्षा में मुझे पता चला कि मेरा लड़कियों के प्रति रुझान है, अट्रैक्शन है. तब से ही ये लड़ाई शुरू हो गई कि हम कुछ अलग हैं. प्रेम के लिए हम वाराणसी आ गए. यहां विद्यापीठ से बीए, एमए, एनजीओ मैनेजमेंट में पढ़ाई की. पढ़ाई के दौरान ही सोशल वर्क में अपने आप को आगे बढ़ाया. मेरे परिवार वाले इस बात से नाराज थे कि मैं अगर किसी लड़की के साथ हूं, तो मेरा क्या होगा. मेरा भविष्य क्या होगा. मैं शादी और परिवार में नहीं जाऊंगी तो क्या होगा.

नीति ने साल 2022 में अपनी संस्था ‘प्रिज्मैटिक फाउंडेशन’ की शुरुआत की थी. 10 लोगों से शुरू हुआ यह कारवां आज 200 लोगों तक पहुंच चुका है. नीति अपने तरीके से LGBTQ+ (लेस्बियन (Lesbian), गे (Gay), बाइसेक्सुअल (Bisexual), ट्रांसजेंडर (Transgender), और क्वीर (Queer) कम्युनिटी से जुड़े लोगों की मदद करती हैं. 2022 में सबसे पहले एक प्राइड रैली निकाली और इसके साथ एक आइडिया आया कि इस समुदाय से जुड़े लोगों के लिए कुछ करना है. नीती का कहना है कि यह सब करना इतना आसान नहीं था. मेरी सोच है कि इस समुदाय के लिए एक ऐसा मंच तैयार करूं, जहां उन्हें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना न पड़े.

वाराणसी : कोई पदचिह्नों पर चलता है तो कोई पद चिह्न बनाता है. वही वीर पुरुष, दुनिया में पूजा जाता है. कुछ ऐसी ही कहानी है वाराणसी की नीति की. नीति LGBTQ+ कम्युनिटी की आवाज बन गई हैं. नीति इन दिनों वाराणसी में अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को नई राह दिखा रही हैं. नीति ने साल 2022 में अपनी संस्था की शुरुआत की थी और तब से वे इस काम में लगी हैं.

कम्युनिटी से जुड़े लोगों की कर रहीं मदद. (Photo Credit; ETV Bharat)

वाराणसी में संस्था से जुड़ चुके हैं लगभग 200 लोग : नीति बताती हैं, हम लोगों को एक छोटा सा फंड मिला था, जिसके बाद हमने अपना काम शुरू किया. मेरे और मेरे साथ के लोगों ने अपनी जिंदगी की चुनौतियों को देखा है. इस लड़ाई में हमारे साथी हमेशा साथ रहते हैं. आज तीन सालों में करीब 70-80 लोगों के साथ अच्छे से जुड़ चुके हैं. इस कम्युनिटी को आज तक कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया है. बनारस को गंदा कर दिया, जैसी बातें हमारे लिए बोली जाने लगीं. अगर समस्या गिनाने लगें, तो कई साल लग जाएंगे, समस्या खत्म नहीं होगी. शुरू में हम लोग 6-7 लोग ही थे, अब कोर मेंबर्स 15-20 हैं. इसके साथ ही बनारस से लगभग 200 लोग हमसे जुड़े हैं.

हेल्पलाइन नंबर से कम्युनिटी के लोगों की मदद : उन्होंने बताया, हमने अपनी एक दोस्त की मौत के बाद हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, जिसमें काउंसलिंग, कानूनी कार्रवाई, रिलैक्स करने के लिए मदद जैसी सुविधा प्रदान की जाती है. उन्हें डिप्रेशन में जाने से बचाने की कोशिश की जाती है. कई बार ऐसा होता है कि समलैंगिक कपल्स को अपने घर से निकलना होता है, तो हम उन्हें भारत के अलग-अलग राज्यों में जगह मुहैया कराते हैं. टीजी कार्ड बनवाने के लिए भी हम उनकी मदद कर रहे हैं, जिससे उनका आधार कार्ड भी बन जाए. हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले दो सालों में उन्हें रोजगार, आवास सहित सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाए.

कम्युनिटी से जुड़े लोगों की मदद के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

लोगों की ‘मानसिकता’ की चुनौती खत्म हो : नीति बताती हैं, दिनभर में हेल्पलाइन नंबर पर 6-7 कॉल आ जाती है. मेरे पास डायरेक्ट कॉल आती है. दवाइयों, घर में काउंसलिंग के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए लोगों के फोन आते रहते हैं. रिलेशनशिप वाले फोन कॉल्स भी हमारे पास बहुत आते हैं. हमारा प्लान है कि हम कम्युनिटी से जुड़े लोगों की काउंसलिंग करें और उनके जीवन को जीने में मदद करें. रोजगार के लिए उन्हें ट्रेनिंग से जोड़ना है. हम इसके लिए बजट की भी व्यवस्था की कोशिश कर रहे हैं. हमारी सबसे बड़ी कोशिश है कि हम लोगों की मानसिकता से बच सकें, उन्हें बदल सकें. यह चुनौती कम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा.

वाराणसी में दिखाई दे रहे सकारात्मक परिणाम : LGBTQ+ कम्युनिटी से जुड़ीं शालू बताती हैं, हम लोगों को इसके लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं. जेंडर को लेकर जगह-जगह पर गेम्स हो रहे हैं. हम पब्लिक के बीच जाकर बात करते हैं. हमारी कोशिश रहती है कि हम इसको लेकर लोगों को शिक्षित करें. संवैधानिक लड़ाई हो या फिर समाज की लड़ाई, हर तरीके से नीती एलजीबीटीक्यू+ कम्युनिटी से जुड़े लोगों का साथ दे रही हैं. इसके परिणाम सकारात्मक दिखाई देने लगे हैं.

2022 में नीति ने वाराणसी में प्राइड रैली निकाली थी. (Photo Credit; ETV Bharat)

सुरक्षाकर्मी की चेकिंग में भी लगता है डर : LGBTQ+ कम्युनिटी से जुड़ीं शानू बताती हैं, यह लड़ाई हम लोगों के लिए सामान्य नहीं रही. कुछ लोग साथ देते थे, तो कुछ लोग हट जाते थे. यहां पर कोई हमारे साथ दिखना नहीं चाहता था. नीति भी इस लड़ाई में अकेले रह जाती थी. मैं नीति को सपोर्ट करती हूं. हमसे बच्चे और अन्य लोग पूछते हैं कि लड़का हो या लड़की हो. हमारे लिए यह सबसे अजीब सा होता है. मॉल में या कहीं भी जाते हैं तो सुरक्षाकर्मी की चेकिंग में भी डर लगता है.

यह भी पढ़ें : इंडस्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी अब होगा साफ, CCSU में तैयार किया गया फॉर्मूला, जानिए कैसे होता है सूर्य की किरणों से रिएक्शन