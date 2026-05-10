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"ममता का 'पिच' और अर्णव का छक्का; लकवाग्रस्त पिता और दिव्यांग मां के संघर्ष ने बनाया यूपी का स्टार क्रिकेटर

आज मदर्स डे मनाया जा रहा है. इस स्टोरी में जानेंगे अंडर-14 क्रिकेटर अर्णव की दिव्यांग मां कुसुम लता के संघर्ष की कहानी.

चैंपियन मां की कहानी.
'चैंपियन' मां की कहानी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 7:10 AM IST

7 Min Read
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सहारनपुर : क्रिकेट के मैदान पर जब 15 साल का अर्णव कवर ड्राइव लगाता है, तो उसकी गूंज केवल स्टेडियम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सहारनपुर की उन तंग गलियों तक पहुंचती है, जहां एक दिव्यांग मां ने अपनी बैसाखियों के दम पर अपने बेटे के सपनों को टूटने नहीं दिया. यह कहानी सिर्फ 'राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी' में उत्तर प्रदेश की जीत के नायक अर्णव बलोतिया की नहीं है, बल्कि यह कहानी उस मां की है जिसने घर की आर्थिक तंगी और पति के लकवाग्रस्त होने के बावजूद अपने बेटे के हाथ से बल्ला छूटने नहीं दिया.

रविवार, 10 मई को मदर्स डे है. इस दिन दुनियाभर में मां के त्याग, सहनशीलता और प्रेम को याद किया जाता है. माता के प्रति आभार प्रकट किया जाता है. स्वामी विकेकानंद ने भी कहा है, मां का महत्व सबसे अधिक है. दस उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है. सौ आचार्यों के बराबर एक पिता होता है. हजार पिताओं से बढ़कर मां होती है. मां के समान कोई सहनशील नहीं है.

मां से मिली सीख जीवनभर याद रहती है. दुख के समय जब भी इंसान परेशान होता है सबसे पहले अपनी मां को ही याद करता है. आज मदर्स डे मनाया जा रहा है. इस स्टोरी में जानेंगे अंडर-14 क्रिकेटर अर्णव की दिव्यांग मां कुसुम लता के संघर्ष की कहानी. मां कुसुम लता की मेहनत और त्याग का परिणाम है कि अर्णव UP की जर्सी के बाद अब टीम इंडिया की जर्सी पहनने की तैयारी में हैं. पढ़िए रजनीश त्रिगुणायत के संपादन में सहारनपुर से रोशन लाल सैनी की रिपोर्ट...

मदर्स डे पर जानिए कुसम लता के संघर्ष की कहानी. (Video Credit; ETV Bharat)

घर में ही प्रैक्टिस नेट बनाया : दिव्यांग मां खुद व्हीलचेयर पर बैठकर बेटे को गेंदबाजी कराती हैं, ताकि वह बेहतर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर सके. बचपन में ही पोलियो की शिकार हुईं मां कुसुम लता ने बेटे अर्णव को अंडर-14 तक पहुंचाने के लिए काफी संघर्ष किया. मां ने अपना दर्द छुपाकर बेटे के हाथ में बल्ला थमाया. गरीबी से लड़ते हुए बेटे को जीतना सिखाया. घर में मैदान नहीं था, तो छोटे से कॉरिडोर को ही प्रैक्टिस नेट बना दिया.

अर्णव की मां कराती हैं प्रैक्टिस.
अर्णव की मां कराती हैं प्रैक्टिस. (Photo Credit; ETV Bharat)

मां को बताई क्रिकेट खेलने की इच्छा : क्रिकेटर अर्णव बलोतिया बताते हैं, चार साल पहले 2022 में मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था और क्रिकेट खेलने का जुनून बचपन से था. स्कूल जाते समय क्रिकेट अकेडमी में दूसरे बच्चों को क्रिकेट खेलते देखता था. लेकिन समस्या यह थी कि घर की हालत इतनी मजबूत नहीं थी कि क्रिकेट जैसी महंगी ट्रेनिंग ले सकूं. फिर भी मैंने हार नहीं मानी. अपनी इच्छा मां को बताई.

अर्णव की मां को बचपन से ही पोलियो है.
अर्णव की मां को बचपन से ही पोलियो है. (Photo Credit; ETV Bharat)

मां बनी बड़ी ताकत : मां ने मेरा सपना टूटने नहीं दिया. उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि व्हीलचेयर पर बैठी एक मां बेटे के क्रिकेट करियर की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी. 2024 में पिता सुरेंद्र सिंह को पैरालाइसिस अटैक के बाद मन में क्रिकेट छोड़ने का विचार भी आया, लेकिन मां ने अकेडमी नहीं छोड़ने दिया और प्रैक्टिस जारी रखी. जिसका परिणाम यूपी अंडर 14 में चयन होने पर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर अपनी जगह पक्की कर ली.

5 मैचों में 235 रन बनाए.
5 मैचों में 235 रन बनाए. (Photo Credit; ETV Bharat)

मां ने हमेशा किया सपोर्ट : क्रिकेटर अर्णव बताते हैं, मैं राइट हैंड बैड्समैन हूं, तो सबसे अच्छा प्लेयर मुझे विराट कोहली और रोहित शर्मा लगते हैं. उन दोनों खिलाड़ियों को फॉलो करते हुए ही मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. मेरी माता ने मुझे शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया है. जब मैं प्रैक्टिस करता हूं, तब मेरी माता व्हीलचेयर पर बैठकर मुझे बॉलिंग कराती हैं, जिससे कि मैं अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकूं.

संघर्ष भरा है सफर.
संघर्ष भरा है सफर. (Photo Credit; ETV Bharat)

डेयरी बंद हो गया, आर्थिक तंगी आ गई : मां कुसुम लता बताती हैं, अर्णव के पिता को 2024 में पैरालिसिस अटैक आया. जिससे दूध की डेयरी का कारोबार बंद हो गया और आर्थिक तंगी आ गई. जिसके चलते घर की आर्थिक जिम्मेदारी बड़े भाई के कंधों पर आ गई. बड़े बेटे निखिल ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ ही दिया और प्राइवेट नौकरी शुरू कर दी. ऐसे हालात में पढ़ाई और क्रिकेट दोनों को साथ लेकर चलना किसी चुनौती से कम नहीं था.

राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी के बारे में जानिए.
राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी के बारे में जानिए. (Photo Credit; ETV Bharat)

तीन भाई-बहन में अर्णव सबसे छोटा : कुसुम लता बताता हैं, तीन बच्चों में अर्णव सबसे छोटा है. अर्णव से बड़ी बहन अविश 12वीं में है. अर्णव के दिन की शुरुआत संघर्ष से होती और खत्म भी संघर्ष पर होती. सुबह उसे स्कूल के लिए तैयार करती, घर से करीब पांच किलोमीटर दूर स्कूल तक वह साइकिल से जाता. स्कूल से लौटकर जल्दी-जल्दी खाना खाता और फिर क्रिकेट अकादमी के लिए निकल जाता. घंटों अभ्यास, पसीना और मेहनत उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी.

बहन और मां के साथ अर्णव.
बहन और मां के साथ अर्णव. (Photo Credit; ETV Bharat)

बेटा बड़ा बल्लेबाज बनेगा : कुसुम लता ने कहा, जब अर्णव ने क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई तब घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन बेटे का दाखिला क्रिकेट अकादमी में कराया. हर मोड़ पर बेटे का साथ दिया चाहे स्कूल के लिए खाना बनाना हो या प्रैक्टिस में सहयोग करना. मुझे भरोसा है कि मेरा बेटा आने वाले समय में एक बड़ा बल्लेबाज बनेगा. सुबह बेटे को प्रैक्टिस के लिए भेजना, खाना तैयार करना, कपड़े संभालना, घर चलाना, बीमार पति की देखभाल करना यह सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गया.

सिलाई-कढ़ाई का किया काम : खुद व्हील चेयर पर बैठ कर हेलमेट लगाए बॉलिंग कर नेट प्रैक्टिस कराने लगी. जबकि पहले उसके पिता प्रैक्टिस कराते थे. इस दौरान कई बार बॉल भी लग जाती थी, लेकिन वह एक मां हैं तो अपना दर्द छिपा कर बेटे के सपनों को उड़ान देती रही. सिलाई-कढ़ाई का भी काम किया. बेटे की कामयाबी पर मां कुसुम लता भावुक हो गईं और आंखों से खुशी के आंसू छलक आये.

पैसे नहीं होने पर दवाई छोड़नी पड़ी : कुसुम लता बताती हैं, कई बार घर में पैसे इतने कम होते कि उन्हें अपनी दवाई छोड़नी पड़ती, लेकिन अर्णव की डाइट में कभी कमी नहीं आने दी. क्योंकि वह जानती थीं कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले का खेल नहीं है इसमें फिटनेस, डाइट, ट्रेनिंग और लगातार मेहनत लगती है. उन्होंने अपने सपनों से ज्यादा बेटे के सपनों को महत्व दिया. जब अर्णव अंडर 14 टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर घर लौटा तो ख़ुशी का ठिकाना नहीं था.

छुट्टियों में भी की प्रैक्टिस : अर्णव की प्रतिभा को आगे बढ़ाने में सहारनपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कोच विक्रांत चौधरी का कहना है कि अर्णव बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और उसकी परिस्थितियों को देखते हुए एसोसिएशन ने हर संभव मदद की. सहारनपुर से कई खिलाड़ी अंडर-19 और आईपीएल तक पहुंचे हैं और अर्णव भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह बच्चा आने वाले समय में जिले और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेगा. अर्णव शुरू से ही बेहद अनुशासित और मेहनती छात्र रहा है. छुट्टियों में भी वह प्रैक्टिस के लिए स्कूल आता था. यही समर्पण आज उसे यूपी टीम तक लेकर गया है.

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