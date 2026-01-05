ETV Bharat / state

लद्दाख के वॉलीबॉल टीम के जज्बे की कहानी; नहीं मिली सरकारी मदद, खुद पैसों का किया इंतजाम, बोले- हम भी देश का नाम रोशन करना चाहते हैं

6 महीने होती है बर्फबारी : बनारस में चार जनवरी से नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है. 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया. खिलाड़ियों के लिए भी बहुत से मौके दिखने लगे. लद्दाख का एक ऐसा हिस्सा है, जहां ठंड जबरदस्त पड़ती है. साल के लगभग 6 महीने से ज्यादा वक्त तक लद्दाख बर्फबारी की चपेट में रहता है. जिसकी वजह से यहां जीवन भी बहुत मुश्किल है.

पिछले साल तैयार हुई गर्ल्स और बॉयज की टीम में कोच, मैनेजर समेत 30 लोग हैं. टीम को न तो किसी तरह की सरकारी मदद मिली है और न ही किसी संगठन ने हेल्प की है. टीम के हर खिलाड़ी ने अपने घर से पैसे जुटाए और टूर्नामेंट में शामिल हुए. टीम ने यह संदेश भी दिया कि जब कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हर रास्ते को पार करना आसान हो जाता है.

वाराणसी (गोपाल मिश्रा) : कहते हैं जब कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़ने में वक्त नहीं लगता. पहाड़ों से भी ऊंची जज्बे की कहानी लद्दाख के उन वॉलीबॉल खिलाड़ियों की है जो इन दोनों वाराणसी में 72वीं नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं. पहली बार यह टीम इस स्तर के नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने आई है.

हमारे सामने बड़ा चैलेंज : बॉलीबॉल वूमेन टीम की खिलाड़ी अफरीदा फातिमा ने बताया, हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इतनी बड़ी-बड़ी टीमों के सामने हम अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करें. हमने पिछले साल ही अपनी टीम तैयार की. हमें प्रैक्टिस करने के लिए भी सही से समय नहीं मिला. लद्दाख में बहुत बर्फबारी होती है. ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से हम साल में कुछ दिन ही प्रेक्टिस कर पाते हैं.

सरकार लद्दाख पर ध्यान दे : अफरीदा बताती हैं, लद्दाख के युवाओं में खेल के प्रति बहुत जागरूकता है. हम सब भी खेलना चाहते हैं. हमारी भी इच्छा है कि हम देश के लिए चुने जाएं और देश के लिए खेल कर अपने लद्दाख का नाम रोशन करें. लद्दाख को कश्मीर से अलग होने के बाद अब अलग पहचान मिल रही है. लेफ्टिनेंट गवर्नर और सरकार भी ध्यान दे रही है. आज जब हमें बनारस के इस नेशनल टूर्नामेंट में आना था तो हमारी मदद कहीं से नहीं हुई.

कोच के साथ प्रैक्टिस करती महिला टीम. (Video Credit; ETV Bharat)

सरकार ने नहीं मिली मदद : लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमारी टीम मैनेजर और कोच ने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला. समय कम था, तो हम सभी ने यहां आने के लिए अपने कंट्रीब्यूशन का सहारा लिया. सभी लोगों ने 25-25 हजार रुपए कंट्रीब्यूट किया और लोकल लोगों की मदद भी ली. लद्दाख में बर्फबारी होने के कारण बहुत से रास्ते बंद हैं. हम किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से फ्लाइट के जरिए बनारस आए हैं.

लद्दाख के युवा खेलना चाहते हैं : पुरुष खिलाड़ी इसार हुसैन ने कहा, हम चाहते हैं सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारी मदद करें. हम और वहां के युवा खेलना चाहते हैं, हमारे अंदर जज़्बा है, देश के लिए हम कुछ करना चाहते हैं. हमारी भी इच्छा है कि हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेले, लद्दाख का नाम ऊंचा हो और लद्दाख जो एक छोटा सा हिस्सा है, वहां से भी अच्छे खिलाड़ी निकल कर सामने आएं. हमारी मदद इस बार तो किसी ने नहीं की, लेकिन हम चाहते हैं आगे होने वाले टूर्नामेंट में सरकार हम पर ध्यान दें. केंद्र सरकार यदि लद्दाख के बच्चों और युवाओं पर ध्यान देगी, तो निश्चित तौर पर हम कुछ बड़ा करेंगे.

यह भी पढ़ें : वाराणसी में कनैल का फल खाने दो सगी बहनों समेत तीन बच्चियों की मौत, गांव में पोखरे के पास खेल रही थीं, पुलिस कर रही जांच