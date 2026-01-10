ETV Bharat / state

इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी देहरादून की ऐतिहासिक मंसाराम बिल्डिंग, जानिए निर्माण की रोचक कहानी?

बिल्डिंग देहरादून की पहचान: साल 1930-40 के दौरान जब इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था ये इमारत देहरादून की सबसे ऊंची और बहुमंजिला बिल्डिंग में से एक थी. उस दौरान जब ये तीन मंजिला इमारत बना था, उस समय आसपास के क्षेत्र में अधिकतर एक या दो मंजिल के इमारत बने हुए थे. स्थानीय स्तर पर इस मंसाराम बिल्डिंग के नाम से ख्याति मिली, क्योंकि इस बिल्डिंग में व्यापार और बैंकिंग से जुड़े ऑफिस थे. यही नहीं, मंसाराम बिल्डिंग की सबसे बड़ी पहचान इसके आर्ट-डेको शैली की डिजाइन और लाल रंग का अनोखा स्वरूप था. इसकी रूपरेखा दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद इमारतों से प्रेरित होकर बनाया गया था.

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर-घंटाघर क्षेत्र की पहचान रही ऐतिहासिक मंसाराम बैंक की इमारत इतिहास के पन्नों का हिस्सा बन कर रह जाएगी. लाल रंग की मंसाराम बिल्डिंग अब सिर्फ यादों और फोटोग्राफ्स में ही बचने वाली है. क्योंकि करीब 90 साल पुरानी ये बहुमंजिला इमारत का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है. देहरादून घंटाघर के पास स्थित मंसाराम बिल्डिंग को शहर की पहली बड़ी कमर्शियल (व्यावसायिक) इमारतों में गिना जाता है. क्योंकि साल 1930-40 के दौरान सेठ मनसाराम व्यापारी ने इसे बनवाया था.

बिल्डिंग में तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान: इस बिल्डिंग में बड़े गलियारे, ऊंचे फ्रंट, सिमेट्रिकल खिड़कियां और लंबा फसाड शहरी आधुनिकता का प्रतीक माने जाते थे. जब इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था उस दौरान राजपुर रोड पर खड़ी ये लाल रंग की इमारत दूर से ही दिखाई दे जाती थी. इस बिल्डिंग की मजबूत ईंट की दीवारें, बाहर की ओर निकली बालकनियां और ऊपर की मंजिलों तक जाती सीढ़ियां, उस दौर की कारीगरी और व्यापारिक आत्मविश्वास को दिखाती थी. एक दौर था जब मंसाराम बिल्डिंग, देहरादून के बदलते समय को बयां करती थी. साथ ही राजपुर रोड और घंटाघर का यह क्षेत्र मुख्य बाजार बन गया था जहां तमाम दुकानों के साथ ही कारोबारी की चहल-पहल दिनभर देखने को मिलती थी. इस इमारत की निचली मंजिलों पर तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, जबकि ऊपर की मंजिलें दफ्तरों और अन्य व्यावसायिक उपयोग के लिए दी जाती थी. साथ ही सबसे ऊपर मंजिल पर लोग रहते भी थे.

देहरादून ऐतिहासिक मंसाराम बिल्डिंग (Photo-ETV Bharat)

बिल्डिंग में पड़ी दरारें: लेकिन समय के साथ-साथ जैसे शहर का विस्तार हुआ और तेजी से भीड़ बढ़ी, उसी के साथ नए-नए ऊंची बिल्डिंग भी राजपुर रोड पर दिखने लगी. लेकिन राजपुर रोड- घंटाघर क्षेत्र में मौजूद यह बिल्डिंग जस की तस खड़ी रही. लेकिन काफी अधिक पुरानी संरचना होने के कारण बिल्डिंग के कई हिस्सों में दरारें पड़ने लगी. हालांकि, समय- समय पर इसके मरम्मत की चर्चाएं तो चली लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई. जिसके चलते इस समय के साथ यह ऐतिहासिक भवन जर्जर भवन में तब्दील हो गया.

बिल्डिंग में थे व्यावसायिक प्रतिष्ठान (Photo-ETV Bharat)

हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिल्डिंग होगी ध्वस्त : ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश पर इस जर्जर भवन को सुरक्षा की दृष्टिगत ध्वस्त करने की प्रक्रिया पिछले महीने यानी 17 दिसम्बर 2025 से शुरू हो गई है. ताकि संभावित हादसे को रोका जा सके. हाईकोर्ट के आदेश के बाद, स्थानीय प्रशासन की देखरेख में मंसाराम बिल्डिंग की दीवारों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है. संभावना बताई जा रही है कि अगले एक महीने में यह 90 साल पुरानी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो जाएगी. अब मंसाराम बिल्डिंग का नाम शहर के मानचित्र से तो धीरे- धीरे गायब हो रहा है, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह हमेशा दर्ज रहेगी. यह ऐतिहासिक बिल्डिंग इसलिए भी खास है क्योंकि यह उस दौर की याद दिलाता है जब देहरादून एक छोटे कस्बे से आगे बढ़कर एक बड़े व्यावसायिक शहर के रूप में बदल रहा था.

पढ़ें-