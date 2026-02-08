ETV Bharat / state

बेटी के हक के लिए सिस्टम से लड़ी लड़ाई, ये है पद्मश्री श्रीभास चंद्र के संघर्ष की कहानी

लगातार प्रयास बाद भी नहीं मिले अधिकारी: श्रीभास बताते हैं, ‘सर्टिफिकेट के लिए कई ऑफिस और अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे थे. परिवार में मैं अकेला काम करने वाला व्यक्ति. काम करूंगा तो पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा. कोशिश की सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन मुख्य चिकित्साधिकारी मिलते ही नहीं थे. हमसे कहा गया था कि सीएमओ इसका समाधान करेंगे, लेकिन कभी उन्होंने बात या मुलाकात नहीं की. मामला जब समाचर पत्रों के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचा, तब दबाव बना. इसके बाद प्रशासन हरकत में आया. इसका नतीजा ये रहा कि तीन साल बाद सर्टिफिकेट बन सका.

दिव्यांग बेटी के हक के लिए ऐसे शुरू हुआ संघर्ष: पद्मश्री श्रीभास चंद्र सुपकार ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने बनारसी हथकरघा और वस्त्रों को देश-दुनिया में पहचान दिलाई. बेटी वेदमती 25 साल की है और जन्म से ही दिव्यांग है. बेटी को कॉर्पस कैलोसम की समस्या है. श्रीभास बेटी का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना चाहते थे. एक उम्मीद थी कि पद्मश्री होने के नाते उनकी सुनी जाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट. सरकारी दफ्तर के चक्कर सालों तक लगाते रहे. तब उन्हें समझ में आया कि एक जानी-मानी शख्सियत की जब नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? श्रीभास बताते हैं, बेटी का नाम बौद्धिक दिव्यांगता की श्रेणी में पंजीकृत है. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में पंजीकरण भी किया जा चुका था. दिव्यांग की मान्यता मिलने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग सर्टिफिकेट जारी करने में आनाकानी करने लगा. बताते हैं, 11 जून, 2024 को सीएमओ को एक प्रार्थना पत्र भी लिखा था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि बेटी की गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल परीक्षण की टीम घर भेजी जाए और दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए.

वाराणसी: पहले पिता को पद्मश्री सम्मान मिला, फिर खुद भी पद्मश्री से नवाजे गए, मान-सम्मान और पहचान के कभी मोहताज नहीं रहे, लेकिन सरकारी सिस्टम के आगे वे बेबस हो गए. दिव्यांग बेटी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा. कई बार मन निराश हुआ, लेकिन हार नहीं मानी. बेटी के हक के लिए लड़ते ही रहे. ये कहानी है वाराणसी में रहने वाले पद्मश्री श्रीभास चंद्र सुपकार के परिवार की.

बेटी नहीं चल सकती, साथ ले जाना भी मुश्किल: उन्होंने बताया, ‘पद्मश्री मिलने के बाद भी ये लाचारी रही है. सीएमओ के यहां अपना परिचय भी दिया था. प्रार्थना पत्र में भी इसका जिक्र किया था. उम्मीद थी कि इसके आधार पर ही हमारी सुनवाई हो जाएगी. जिसको सर्टिफिकेट चाहिए, वह चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उसकी इतनी उम्र हो चुकी है कि उसको उठाकर लाया नहीं जा सकता है. विभाग को स्पॉट पर जाकर इसकी जानकारी करनी होती है.’ ऐसे कई पद्मश्री हैं, जिनके काम को सराहा तो गया, लेकिन वे घरों पर बैठे रह जाते हैं. हमें तो लिखना पड़ता है कि हमारी सहायता की जाए.

बनारस के आम नागरिकों के लिए हो अच्छी सुविधा: पद्मश्री श्रीभास चंद्र सुपकार कहते हैं, ‘जब हमारा ये हाल है तो आम नागरिक का क्या होगा. हम नहीं चाहते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों को कोई विशेष व्यवस्था दी जाए. बनारस में मेरी बच्ची जैसी और भी होंगी. हो सकता है कि उनके परिवार वाले कोशिश भी न कर पा रहे हों. उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा. उनका साथ कौन देगा. विशेष व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए. मगर अगर प्रशासन को ये पता है कि व्यक्ति पद्मश्री है तो पुरस्कार के प्रति कुछ सम्मान का भाव होना चाहिए. विभाग का बाबू मुझे ही डांट लगा दे रहा है.

बनारसी साड़ी की कला को जीवनदान दिया: पद्मश्री श्रीभास चंद्र सुपकार वाराणसी की धरोहर को आगे लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन सिस्टम की अनदेखी ने उन्हें भी परेशान किया है. इन्होंने बनारसी साड़ी की कला को जीवनदान दिया है. इनकी चिंता इस बात की भी है कि अगर एक पद्मश्री पुरस्कार विजेता के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम जनता अपने अधिकारों के लिए किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ रही होगी. आज के समय में पद्मश्री श्रीभास को मिलने वाली पेंशन भी बंद है.

बाजार के बदलाव के बीच डिजाइन में बदलाव: पद्मश्री श्रीभास चंद्र सुपकार कहते हैं, कोई भी कला समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है. उसका डाउनफॉल भी होता है. सारी चीजें अर्थशास्त्र से जुड़ी होती हैं. अगर कोई चीज मांग के आधार पर नहीं होगी तो उसका डाउनफॉल होगा. ऐसे में हम लोगों का, डिजाइनर्स का योगदान उसे ऊपर उठाने में होता है. हम लोग इसके लिए आर्ट स्केच करते हैं. इसकी डिजाइन को तुरंत बदलते हैं. कलर कॉम्बिनेशन, उसकी डिजाइन को बदलना, उसकी बनावट आदि के बदलाव की जिम्मेदारी हम लोगों पर ही आती है. कभी पुरानी डिजाइन की जरूरत पड़ती है तो कभी नए डिजाइन्स की जरूरत पड़ती है.

पिता को 1985 और श्रीभास को 2016 में पद्मश्री: वे कहते हैं कि, मेरे पिताजी भी यही काम करते थे. वे जाने-माने पेंटर थे. शांति निकेतन के छात्र और गोल्ड मेडलिस्ट थे. उन्होंने हैंडलूम के लिए बहुत से काम किए थे, जिसके कारण उन्हें 1985 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था. उनका निधन जल्द ही हो गया था, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी. बुनाई समाज के प्रति मेरा एक उत्तरदायित्व भी हो गया था. वित्तीय दिक्कतें आईं, लेकिन अपना काम बढ़ाकर पैसे जुटाए और उत्थान का काम किया. मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था. बनारस की जामदानी, शिकारगाह को आज लोग जानने लगे हैं. 2016 में मुझे पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था.

यह भी पढ़ें: बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और लखनऊ वालों के लिए खुशखबरी, अब संजय सेतु नहीं होगा बंद