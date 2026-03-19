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बनारस और बिस्मिल्लाह; शहनाई की तान से आज भी खुलते हैं मंदिरों के पट, हवाओं में संगीत का जादू

बनारस को गंगा घाट और बिस्मिल्लाह खां ने अमर कर दिया.

बिस्मिल्लाह खां ने बनारस को नई पहचान दी
बिस्मिल्लाह खां ने बनारस को नई पहचान दी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 8:04 PM IST

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Updated : March 19, 2026 at 8:16 PM IST

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वाराणसी: गंगा के तट पर बसा बनारस एक प्राचीन शहर है, जो आज भी जीवित है, गंगा आरती, शाम का सुकून और कला-संस्कृति के साथ ही काशी विश्वनाथ की भक्ति यहां की सुंदरता को अमर बनाती है. बनारस के घाटों पर खड़ा होकर गंगा की बहती मौजों के बीच उड़ते परिंदों की परछाई में बनारस की पुरानी इमारतों को देखना, कितना अद्भुत लगता है. डूबते सूरज की लालिमा और गंगा की छलकती धाराओं के बीच तैरती नाव पर पक्षियों का इतराना, कहीं बैठना, फिर उड़ जाना और कानों में शहनाई की धुन, मन वहीं खो जाता है.

भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां (VIDEO Credit; ETV Bharat)

बिस्मिल्लाह खां ने बनारस को नई पहचान दी: बाबा विश्वनाथ बनारस के रचयिता हैं. जबकि शादी विवाह और गंगा पूजा में शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने बनारस को एक नई पहचान दी. कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बिहार के डुमरांव में पैदा हुआ एक शख्स बनारस को अपनी कर्मभूमि बनाकर शहनाई को उस मुकाम तक ले जाएगा और यही वजह है कि बनारस को सिर्फ एक ब से नहीं, बल्कि तीन ब के लिए जाना जाता है. बाबा विश्वनाथ, बनारस और बिस्मिल्लाह.

भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार (Photo Credit; ETV Bharat)

बिस्मिल्लाह ने चैती, कजरी को अमर कर दिया: शहनाई के शहंशाह कहे जाने वाले बिस्मिल्लाह के शहनाई से सिर्फ खुशी या मातम की धुन नहीं, बल्कि शास्त्री संगीत के अद्भुत गीतों को शहनाई की धुन से निकालना उस्ताद की खासियत थी. चैती हो या कजरी, पूर्वांचल के और भी गायन विधा, जिनको बड़े-बड़े गायक अपने गानों के जरिए लोगों तक पहुंचाते थे. उन गीतों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपने शहनाई की धुन पर अमर कर दिया और यही सफर बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न बनाया.

बिस्मिल्लाह ने चैती, कजरी को अमर कर दिया
बिस्मिल्लाह ने चैती, कजरी को अमर कर दिया (Photo Credit; ETV Bharat)

उस्ताद को बनारस आज भी याद करता है: उस्ताद को भारत रत्न बनाने में बनारस ने बड़ा किरदार निभाया, बिस्मिल्लाह खां ने जितना समय शहनाई को दिया, उससे कहीं ज्यादा बनारस को दिया. बनारस छोड़कर ना जाने की जिद और बनारस में रहकर शहनाई को बुलंदियों तक पहुंचाने की जद्दोजहद ने उस्ताद को भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बना दिया. उस्ताद का बनारस आज भी उनको याद करता है.

जीवन परिचय
जीवन परिचय (Photo Credit; ETV Bharat)

बिस्मिल्लाह खां का बिखरता विरासत: जिस शहनाई को उस्ताद ने लाल किले के प्राचीर से दुनिया तक पहुंचाया, अब वह खामोश होती जा रही है, उस्ताद के घर की दीवारें, खिड़कियां और झरोखे सब मायूस हैं. वजह अब न उस्ताद हैं और ना उनके शागिर्द, सब बिखर रहा है, लेकिन उस्ताद की विरासत को बचाने वाला कोई नहीं है.

उस्ताद को बनारस से इश्क़ था
उस्ताद को बनारस से इश्क़ था (Photo Credit; ETV Bharat)

कोठे ने बनाया शहनाई का जादूगर: 21 मार्च 1916 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था, जन्म से बिहारी थे, लेकिन दिल से बनारसी. बिस्मिल्लाह खान को बहुत करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजेश गुप्ता बताते हैं की उस्ताद सिर्फ शहनाई बजाने वाले एक आम कलाकार नहीं थे, बल्कि जीती जागती यूनिवर्सिटी थे, जो राग, धुन और संगीत में जिया करते थे. राजेश कहते हैं कि उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, न कभी संगीत की शिक्षा ली, बल्कि दालमंडी की गलियों में कोठों के नीचे खड़े होकर एक 8 साल का बच्चा संगीत की धुन को सुनता था. वहीं उनको उस्ताद बना दिया.

मनमोहन सिंह और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां
मनमोहन सिंह और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां (Photo Credit; ETV Bharat)

बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को नई दिशा दी: उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दालमंडी के हड़हा सराय में रहते थे, वहां से पैदल दालमंडी पहुंचना आसान था. उस वक्त दुकाने कम थीं. और कोठे की तादाद ज्यादा. कई उस्ताद अपनी गलियों में संगीत की ओपन पाठशाला चलाते थे. कहीं भी कोने में खड़े होकर उस संगीत को सुनना, आत्मसात करना और जेहन में उतारना बिस्मिल्लाह ने बचपन से ही सीख लिया था. यही कारण था कि जब उन्होंने शहनाई बजाना शुरू किया, तो आम शहनाई की जगह संगीत के उन अद्भुत रागों को छेड़ा. जिसको उस वक्त बड़े-बड़े गीतकार- संगीतकार और गायक अपनी गायकी में शामिल करते थे.

बाल ठाकरे और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां
बाल ठाकरे और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां (Photo Credit; ETV Bharat)
उस्ताद को बनारस से इश्क़ था: राजेश बताते हैं कि पूर्वांचल की कजरी, चैती, ठुमरी दादरा जैसी गायन की विधाओं को उस्ताद ने अपनी शहनाई से निकाला. शहनाई मुंह पर लगाने के बाद जब उंगलियां उस पर फेरते थे, तो सामने वाला तरोताजा हो जाता था. राजेश कहते हैं मैं उनके साथ बहुत समय बिताया, उनसे कई इंटरव्यू किया, वह जिस तरह से बनारस को जीते थे, शायद कोई बनारसी उस तरह से जीता है.
भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां
भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां (Photo Credit; ETV Bharat)

2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया: बिहार से आकर बनारस में बसे और बनारस को उन्होंने दोनों बाहें फैलाकर स्वीकार किया. तो बनारस ने भी उन्हें गले लगाया. जिसकी वजह से 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया. किसी ने सोचा नहीं था की शहनाई जैसी एक आम सी वाद्य यंत्र किसी को भारत रत्न दिला सकता है, लेकिन उस्ताद ने शहनाई को सबसे ऊपर रखा, करिश्माई धुनों को इजाद किया, जिसने ना सिर्फ शहनाई की विरासत को भविष्य के लिए सुरक्षित किया बल्कि उसे बुलंदियों तक पहुंचाया.

भारत रत्न
भारत रत्न (Photo Credit; ETV Bharat)


बनारस के नाम में रस है: उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बेहद करीब से जानने वाली दत्तक पुत्री पद्मश्री सोमा घोष, आज भी अपने बाबा को याद करके भावुक हो जाती है. वह उस्ताद के लिए एक शास्त्रीय संगीत में पिरोया हुआ गीत गुनगुनाती हैं. सोमा कहती हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बनारस से बड़ा प्रेम था. उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर किसी को सुरीला बनना है, तो बनारस चला आए और गंगा जी के किनारे बैठ जाए, क्योंकि बनारस के नाम में रस है.

शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां
शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां (Photo Credit; ETV Bharat)

मां गंगा को नई-नई धुनें सुनाते थे: उस्ताद बनारस के बालाजी घाट पर एक छोटे से तखते पर बैठकर भगवान बालाजी को शहनाई सुनाकर रियाज करते थे. गंगा किनारे शहनाई बजाते हुए मां गंगा को नई-नई धुनें सुनाते थे, यही वजह है कि उनको ईश्वर ने आशीर्वाद दिया. तो उन्होंने गंगा पूजा और शादी विवाह में बजने वाली शहनाई को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया.

एपीजे अब्दुल कलाम और बिस्मिल्लाह खां
एपीजे अब्दुल कलाम और बिस्मिल्लाह खां (Photo Credit; ETV Bharat)

नई पीढ़ी शहनाई से दूर हो रही है: लेकिन अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की नई पीढ़ी शहनाई से दूर होती जा रही है. हालांकि अभी उनके दो पोते इस विधा को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर पसरा सन्नाटा और तीसरे तल पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का बंद पड़ा कमरा शहनाई की टूट रही डोर को कमजोर कर रही है. उस्ताद के कमरे में आज भी उनकी यादें संजोकर रखी गई वह शहनाई जिसे वह बजाते थे, वह टोपी जो उनकी पहचान थी, तिरंगा जिससे वह बेहद प्यार करते थे, पीकदान, लैंडलाइन फोन और टेबल लैंप सब कुछ सुरक्षित है.

बिस्मिल्लाह खां का वीरान पड़ा घर
बिस्मिल्लाह खां का वीरान पड़ा घर (Photo Credit; ETV Bharat)

हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल: उस्ताद हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थे, जो अब टूट रही है. सनातन के बड़े नेता बालासाहेब ठाकरे के साथ उस्ताद की एक ऐसी तस्वीरें हैं, जो शायद उस्ताद के व्यक्तित्व को बयां कर रही है. इतना ही नहीं कमरे में दीवार पर लटका भारत रत्न का सर्टिफिकेट और अलमारी में बंद वह मेडल जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, जो उस्ताद की उपलब्धियों की कहानी बयां करती है.

शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खां का मकबरा
शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खां का मकबरा (Photo Credit; ETV Bharat)

कमजोर होती शहनाई: वैसे तो उस्ताद के पांच बेटे और चार बेटियां थी, लेकिन उस्ताद के विरासत को संजोकर रखने वाले और शहनाई में उस्ताद के साथ दूर-दूर तक जाने वाले नय्यर हुसैन के इंतकाल के बाद शहनाई कमजोर होती चली गई. बिस्मिल्लाह खान के पांच बेटों में से काजिम हुसैन और नाजिम हुसैन ही अब बचे हैं, जबकि महताब हुसैन, नय्यर हुसैन, जामीन हुसैन अब दुनिया में नहीं है. उस्ताद के साथ यह शहनाई पर साथ देते थे और उनसे ही उन्होंने शहनाई सीखी थी, जबकि 4 बेटियों में जरीना बेगम, कनिजा बेगम और अजरा बेगम अभी हैं, मलका बेगम दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं.

भारत रत्न
भारत रत्न (Photo Credit; ETV Bharat)


विरासत को बचाने की कोशिश में पोते: वर्तमान समय में उस्ताद की विरासत को उनके पोते नासिर अब्बास और अफाक हैदर संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नासिर को पिछले दिनों ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद से वह स्वस्थ नहीं हैं. हालांकि अफाक अपने दादा की सिखाई शहनाई को आगे बढ़ा रहे हैं. वहीं, परपोते गाजी अब्बास शहनाई सीख रहे हैं, वह कहते हैं कि शहनाई को लोग भूल गए हैं.

बाल ठाकरे और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां
बाल ठाकरे और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां (Photo Credit; ETV Bharat)

बिस्मिल्लाह खान की शहनाई: वह कहतें हैं कि युवाओं में शहनाई को लेकर अब क्रेज़ नहीं है. मैं भी सीख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं की विरासत को बचाऊं, लेकिन इसके लिए सभी को आगे आना होगा. सरकार को भी इस विरासत को बचाने के लिए काम करना होगा, क्योंकि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का यह प्रयास शहनाई को सिर्फ बनारस और देश नही बल्कि पूरे विश्व में पहुंचने का था.

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Last Updated : March 19, 2026 at 8:16 PM IST

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USTAD BISMILLAH KHAN
BISMILLAH KHAN SHEHNAI MAESTRO
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