सहारनपुर में 10.10 लाख लूट का जिसने मचाया हल्ला उसी की कार से मिली रकम
पुलिस की जांच में खुल गई पूरी पोल, कर्ज से बचने के लिए रची थी झूठी कहानी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 9:58 AM IST
सहारनपुर: थाना बेहट इलाके में दिनदहाड़े 10 लाख 10 हजार रुपये की लूट की सूचना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया. जनसेवा केंद्र संचालक ने चार नकाबपोश बदमाशों पर कार रोककर तमंचे के बल पर नकदी से भरा बैग लूटने का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस की जांच में लूट की कहानी फर्जी निकली. पुलिस के मुताबिक लूट की रकम उसकी गाड़ी से ही बरामद हो गई. पूछताछ में सामने आया कि कर्ज के बोझ के चलते लूट की झूठी कहानी रची गई थी. पुलिस अब आरोपी को गिरफ्तार उस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है. मामला बेहट कोतवाली क्षेत्र के गंदेवड़-रायपुर मार्ग का है.
मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर निवासी दीपक कुमार सैनी रायपुर में जनसेवा केंद्र चलाते हैं. उनके केंद्र पर एक कंपनी का एटीएम भी लगा हुआ है. शनिवार, 17 अक्टूबर को उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि बैंक से नकदी निकालकर लौटते समय शराब के ठेके के पास चार बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया और 10.10 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए.
दीपक के मुताबिक, वह भारतीय स्टेट बैंक की बेहट शाखा से नकदी निकालकर अपनी सफेद रंग की पंच कार से लौट रहे थे. अगले दो-तीन दिन बैंक बंद रहने की संभावना के चलते उन्होंने केंद्र के कामकाज के लिए रकम निकलवाई थी. इसी दौरान गंदेवड़-रायपुर मार्ग पर बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी कार के आगे बाइक लगाकर रास्ता रोक लिया.
उसने आरोप लगाया गया कि सड़क किनारे झाड़ियों में छिपे दो अन्य बदमाशों ने कार पर पथराव कर शीशा तोड़ दिया. इसके बाद एक बदमाश ने खिड़की खुलवाकर कनपटी पर तमंचा लगाया और नकदी से भरा बैग छीन लिया. चारों आरोपी आलमपुर अमादपुर गांव की ओर जाने वाले संपर्क मार्ग से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.
लूट की गंभीर सूचना के बाद पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शिकायतकर्ता से पूछताछ की. मामला बड़ी नकदी से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं की जांच की. इसी दौरान कथित लूट की कहानी पर सवाल खड़े हुए और पुलिस की पड़ताल में पूरा मामला पलट गया.
एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि लूट की सूचना फर्जी थी और 10 लाख रुपये बरामद कर लिए गए हैं. पूछताछ में दीपक ने करीब 10 लाख रुपये का कर्ज होने के कारण लूट की झूठी कहानी बनाने की बात स्वीकार की है. इस खुलासे के बाद इलाके में कथित लूट को लेकर बनी चर्चाओं पर विराम लग गया. फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई कर रही है.
घटना ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि किसी भी आपराधिक घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जांच करती है. हालांकि, इस मामले में पुलिस की जांच के बाद लूट की सूचना फर्जी पाए जाने और नकदी बरामद होने से शुरुआती दावे की तस्वीर पूरी तरह बदल गई.
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