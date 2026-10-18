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सहारनपुर में 10.10 लाख लूट का जिसने मचाया हल्ला उसी की कार से मिली रकम

एसपी देहात मयंक पाठक ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: थाना बेहट इलाके में दिनदहाड़े 10 लाख 10 हजार रुपये की लूट की सूचना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया. जनसेवा केंद्र संचालक ने चार नकाबपोश बदमाशों पर कार रोककर तमंचे के बल पर नकदी से भरा बैग लूटने का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस की जांच में लूट की कहानी फर्जी निकली. पुलिस के मुताबिक लूट की रकम उसकी गाड़ी से ही बरामद हो गई. पूछताछ में सामने आया कि कर्ज के बोझ के चलते लूट की झूठी कहानी रची गई थी. पुलिस अब आरोपी को गिरफ्तार उस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है. मामला बेहट कोतवाली क्षेत्र के गंदेवड़-रायपुर मार्ग का है.

मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर निवासी दीपक कुमार सैनी रायपुर में जनसेवा केंद्र चलाते हैं. उनके केंद्र पर एक कंपनी का एटीएम भी लगा हुआ है. शनिवार, 17 अक्टूबर को उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि बैंक से नकदी निकालकर लौटते समय शराब के ठेके के पास चार बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया और 10.10 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए.