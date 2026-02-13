ETV Bharat / state

रांची में ‘दूसरे धोनी’ की धूम: इंदौर के ऋषभ मालाकार जहां पहुंचते हैं, लोग समझ बैठते हैं माही आ गए

रांची: राजधानी रांची इन दिनों एक ऐसे शख्स की वजह से चर्चा में है, जिनका चेहरा देखते ही लोग चौंक पड़ते हैं. मैदान हो या सार्वजनिक कार्यक्रम—जैसे ही वह पहुंचते हैं, फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, “क्या सच में धोनी आ गए?” इंदौर के रहने वाले ऋषभ मालाकार का चेहरा भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी से इतना मिलता है कि पहली नजर में लोग भ्रमित हो जाते हैं.

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के सिहाड़ा गांव से ताल्लुक रखने वाले ऋषभ ने कक्षा नौ से क्रिकेट खेलना शुरू किया था. तेज और सटीक गेंदबाजी के दम पर उन्होंने जिला स्तर तक अपनी पहचान बनाई. क्रिकेट उनके सपनों का हिस्सा था, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उन्हें अलग राह चुनने पर मजबूर कर दिया. पिता केबल ऑपरेटर हैं और दो छोटी बहनें पढ़ाई कर रही हैं. घर में बड़े बेटे होने के कारण जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई. तीन साल तक क्रिकेट खेलने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई का फैसला किया और आज वह एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (Etv Bharat)

ऋषभ की कहानी कई मायनों में धोनी से मेल खाती है. जहां माही के पिता पंप ऑपरेटर थे, वहीं ऋषभ के पिता केबल ऑपरेटर हैं. साधारण परिवार से आने वाले दोनों युवाओं ने अपने-अपने स्तर पर संघर्ष किया. हालांकि ऋषभ मानते हैं कि धोनी जैसी ऊंचाइयों तक पहुंचना आसान नहीं.

वह कहते हैं, “महान शख्सियत बनना इतना सरल नहीं होता. माही भाई ने जिस दृढ़ इच्छाशक्ति और संघर्ष से खुद को साबित किया, वह असाधारण है. उनकी तरह बनना हर किसी के बस की बात नहीं.”

ईटीवी भारत से खास बातचीत में ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, “मैं माही भाई का शुक्रगुजार हूं. उनके कारण ही आज लोग मुझे पहचानते हैं. देश-विदेश से मैसेज आते हैं, लोग फोटो और वीडियो शेयर करते हैं. यह सब मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं.”