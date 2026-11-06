20 मिनट में 42 राउंड फायरिंग, 3 शूटर ढेर.. SHO जख्मी, पटना एनकाउंटर की पूरी कहानी
PATNA POLICE ENCOUNTER:20 मिनट तक दोनों ओर से अंधाधुंध फायरिंग हुई. गोलीबारी थमने के बाद पुलिस पहुंची तो तीनों ढेर हो गए थे. रिपोर्ट-राजीव रंजन
Published : November 6, 2026 at 12:44 PM IST
पटना: बिहार के पटना में एनकाउंटर की चर्चा तेज हो गयी है. एक साथ तीन आरोपियों की मौत के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. परिजन इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं तो पुलिस का कहना है कि तीनों कुख्यात थे और पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड में शामिल थे. आइये जानते हैं एनकाउंटर की पूरी कहानी.
क्या है एनकाउंटर की पूरी कहानी?
एनकाउंटर को लेकर पटना एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने बताया कि, शुक्रवार सुबह करीब 4.30 बजे पटना एसटीएफ और जिला पुलिस को सूचना मिली कि मनेर के शेरपुर में कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं.
इस इनपुट के बाद एसटीएफ और मनेर थानाध्यक्ष रजनीश कुमार की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस टीम के पहुंचते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. अपराधियों द्वारा काफी तेजी से अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी.
20 मिनट तक 42 राउंड फायरिंग
सामने से गोलीबारी होते देख पुलिस टीम सतर्क हो गई. इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग हुई. एसएसपी ने बताया कि करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होती रही.
इस अंधाधुंध फायरिंग में पुलिस की ओर से 18 राउंड और अपराधियों की ओर से 24 राउंड फायरिंग की गई है. कुल मिलाकर दोनों तरफ से 42 राउंड गोलियां चली हैं. इसके बाद पुलिस ने आगे बढ़ते हुए जवाबी फायरिंग की.
मनेर एसएचओ को लगी गोली
इस क्रॉस फायरिंग के दौरान मनेर थानाध्यक्ष रजनीश कुमार भी बदमाशों की गोली लगने से जख्मी हुए हैं. बदमाशों की गोली एसएचओ मनेर के बांह में लगी है. उनके बाजू में एक गोली लगकर निकल गई है, जिससे वह घायल हो गए हैं.
"काफी देर बाद जब फायरिंग थमी तो पुलिस की टीम सतर्कता से रेंगते हुए आगे बढ़ी. पुलिस तीनों जख्मियों के पास पहुंची और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया." -कार्तिकेय कुमार शर्मा, एसएसपी, पटना
मौके से हथियार बरामद
मनेर थाना पुलिस कार्रवाई के तहत मारे गए इन अपराधियों की पहचान राजा शर्मा, बबलू कुमार और जेपी यादव के रूप में की गई है. मुठभेड़ के बाद मौके से एक देशी पिस्तौल और दो देसी कट्टा पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया है.
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी. मारे गए अपराधियों के बारे में जानकारी देते हुए पटना एसएसपी ने बताया कि तीनों का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है.
पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड से जुड़ा मामला
यह पूरा मामला 19 अक्टूबर की रात मनेर के ब्यापुर में हुई पैक्स अध्यक्ष की हत्या से जुड़ा है. ये तीनों मनेर थाना क्षेत्र में हुए पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भोलू की हत्या के मामले में लगातार फरार चल रहे थे.
यह तीनों पेशेवर शूटर के रूप में काम करते थे और पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी. दुर्गा अष्टमी के दिन 19 अक्टूबर की रात करीब 9.30 बजे मनेर थाना क्षेत्र के व्यासपुर में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था.
चुनावी रंजिश में हुई थी हत्या
उस समय पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार और प्रखंड प्रमुख के पति पिंटू कुमार अपने घर के दलान पर बैठे हुए थे. इसी दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर चार नकाबपोश अपराधी वहां पहुंचे और दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.
अपराधियों ने घटनास्थल पर करीब दर्जन भर गोलियां चलाई थीं. गोली लगने से संजीत कुमार और पिंटू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इलाज के दौरान पैक्स अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ भोलू की मौत हो गई थी, जिसमें चुनावी रंजिश का मामला सामने आया था.
अस्पताल में परिजनों का भारी बवाल
एनकाउंटर के बाद दानापुर अनुमंडल अस्पताल में जमकर बवाल हुआ. दानापुर अनुमंडल अस्पताल में पहुंचे परिजनों और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर हाथापाई हुई. दानापुर एएसपी अजित कुमार सहित कई थानों की पुलिस अस्पताल पहुंच गई है.
आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने में पुलिस जुटी हुई है. हालांकि इस दौरान लोग पुलिस प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं. माहौल बिगड़ता देख अस्पताल परिसर में भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.
मृतक के भाई के गंभीर आरोप
परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस मामले में तीनों राजा शर्मा, जेपी यादव और बबलू यादव का एनकाउंटर किया गया है, इन तीनों का उस घटना से कोई लेना देना नहीं है. जेपी यादव के भाई राम आशीष यादव ने अस्पताल में रोते हुए गंभीर आरोप लगाए.
"इस हत्याकांड में तीनों नामजद नहीं थे. प्रशासन ने जबरन एनकाउंटर करने का काम किया है. पुलिस प्रशासन के ऊपर केस होना चाहिए." -राम आशीष यादव, मृतक जेपी यादव का भाई
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