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20 मिनट में 42 राउंड फायरिंग, 3 शूटर ढेर.. SHO जख्मी, पटना एनकाउंटर की पूरी कहानी

पटना एनकाउंटर में मारे गए आरोपी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पटना में एनकाउंटर की चर्चा तेज हो गयी है. एक साथ तीन आरोपियों की मौत के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. परिजन इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं तो पुलिस का कहना है कि तीनों कुख्यात थे और पैक्स अध्यक्ष हत्याकांड में शामिल थे. आइये जानते हैं एनकाउंटर की पूरी कहानी.

क्या है एनकाउंटर की पूरी कहानी?