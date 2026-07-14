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लालू यादव का जबरा फैन! 2000 KM, चेन्नई से ऑटो चलाकर पटना पहुंचा मोहम्मद कृष्णा

चेन्नई से ऑटो चलाकर पटना पहुंचे: मोहम्मद कृष्णा चेन्नई टू पटना की ऑटो से यात्रा के बारे में बताते हैं कि, बचपन से लालू प्रसाद यादव का प्रशंसक हूं, उनसे मिलना चाहता था, सिर्फ एक मुलाकात के लिए चेन्नई से पटना तक 2000 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया.

जबरा फैन मोहम्मद कृष्णा से मिले लालू यादव: वहीं लालू यादव को जब इस बात की खबर लगी कि चेन्नई से ऑटो चलाकर उनके मिलने पटना पहुंचा है तो उन्होंने अपने इस फैन को निराश नहीं किया. उन्होंने मोहम्मद कृष्णा को बुलाया और मुलाकात की. इस मुलाकात की तस्वीर आरजेडी नेता राजीव रंजन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की. इस दौरान लालू यादव ने मोहम्मद कृष्णा को 10 हजार और तोहफा भी दिया.

पटना: आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक 'जबरा फैन' की दीवानगी चर्चा में हैं. ओडिशा के रहने वाले मोहम्मद कृष्णा ऑटो ड्राइवर हैं और वहीं पूरे परिवार के साथ रहते हैं. इनकी एक ख्वाहिश थी कि, लालू यादव से मुलाकात कर सकें. बस फिर क्या था, ऑटो से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय की और पटना पहुंच गए.

''मेरा नाम है मोहम्मद कृष्णा. मैं ओडिशा का हूं, लेकिन चेन्नई में ऑटो चलाता हूं. चेन्नई से मैंने यात्रा शुरू की और ऑटो लेकर यहां आया हूं. जब मैं छोटा यानी 15-20 साल का था तब से मैं लालू यादव का वी़डियो देखता हूं, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है. एक सपना था उनसे मिलूंगा.'' - मोहम्मद कृष्णा, ऑटो चालक

चेन्नई से ऑटो चलाकर पटना पहुंचे मोहम्मद कृष्णा (ETV Bharat)

लालू यादव के जबरा फैन हैं मोहम्मद कृष्णा: उन्होंने आगे कहा कि, पहले मैंने सोचा था ट्रेन से पटना जाऊंगा. लेकिन फिर सोचा कि ऑटो से जाऊंगा तो दो मैसेज लेकर जाऊंगा. एक अंतरराष्ट्रीय अवेयरनेस, एक दुनिया एक परिवार, खाना दो, बम मत गिराओ नहीं (One world One Family, Drop Food Not Bombs). एक देश दूसरे देश पर बम फोड़ते है, इसलिए मेरा मैसेज है बम मत फोड़ो, खाना दो, आम आदमी को क्यों मार रहे हो.

लालू ने दिया तोहफा (ETV Bharat)

देश में अमन-चैन का पैगाम: ऑटो चालक मोहम्मद कृष्णा ने आगे कहा कि, मेरा दूसरा मैसेज है, दूसरा धर्म के नाम पर मत लड़ो, सब मिल-जुल कर रहो. भाईचारा बना कर रखो, धर्म के नाम पर एक दूसरे को मत मारो. क्योंकि भगवान की अदालत में कर्म देखकर हिसाब होता है, धर्म देखकर नहीं.

लालू परिवार ने लौटते वक्त दिया 10 हजार रुपया (ETV Bharat)

''मेरी इस यात्रा एक मकसद था कि मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं और दूसरा मैं अपने सबसे बड़े फैन लालू यादव से मिलना चाहता था. इसलिए इतनी दूर मैं ऑटो चलाकर पटना पहुंचा हूं.'' - मोहम्मद कृष्णा, ऑटो चालक