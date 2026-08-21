ETV Bharat / state

कौन हैं बाबा काशी विश्वनाथ के PRO; महादेव तक पहुंचाते हैं हर संदेश, पुराणों में विशेष महात्म्य

वाराणसी: अब तक दफ्तर में अधिकारियों के PRO के बारे में सुना होगा. यहीं जनसंपर्क अधिकारी विभाग की जानकारी जिम्मेदार अफसरों तक पहुंचाते हैं. लेकिन हम आपको काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ के संदेशवाहक यानी की PRO के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बाबा विश्वनाथ तक हर सूचना पहुंचाते हैं.

वैसे तो काशी में असंख्य शिवलिंग मौजूद हैं. पुराणों की मानें तो 27 करोड़ शिवलिंग दृश्य रूप में और लगभग 5 करोड़ शिवलिंग गंगा में विलीन माने जाते हैं. इन्हीं में से दो शिवलिंग गोकर्णेश्वर और भारभूतेश्वर महादेव के हैं, जिन्हें बाबा विश्वनाथ का दोनों कान कहा जाता है. मान्यता है कि यहीं बाबा विश्वनाथ तक हर सूचना पहुंचाते हैं. भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं.

इनका मंदिर बाबा विश्वनाथ धाम से महज कुछ दूरी पर ही मौजूद है. इन्हें बाबा के अविमुक्तेश्वर क्षेत्र का रक्षक भी कहा जाता है. यह सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं. इन मंदिरों की बात करें तो यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर बाबा का दर्शन और अभिषेक करते हैं.

सावन के समय इस मंदिरों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है. यह मंदिर 40 प्रमुख शिवलिंगों में से एक है. इसके साथ ही अंतर ग्रह परिक्रमा में भी यह महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है.

कौन हैं काशी विश्वनाथ के PRO. (Video Credit: ETV Bharat)

यहां दर्शन करने वाले भक्त कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ हर समय मंदिर परिसर में मौजूद नहीं रहते हैं. वह विचरण करते रहते हैं. ऐसे में हम जब मंदिर पहुंचें तो बाबा विश्वनाथ तक अपनी बात को पहुंचा सकें, इसके लिए हम भगवान के कानों में अपनी बात कहते हैं.

भक्त बताते हैं कि यह दोनों कान सिर्फ सामान्य शारीरिक अंग नहीं है बल्कि बाबा तक हर बात को पहुंचने वाले संदेशवाहक हैं. लोग यहां पर आते हैं, कुछ बात कहते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा सुन रहे हैं. वह बताते हैं कि हर दिन यहां भगवान की विशेष आरती और श्रृंगार किया जाता है. बाबा के हर संदेश को उन तक है पहुंचाते हैं.