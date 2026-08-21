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कौन हैं बाबा काशी विश्वनाथ के PRO; महादेव तक पहुंचाते हैं हर संदेश, पुराणों में विशेष महात्म्य

यहां नित्य दर्शन करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. यहां जो व्यक्ति मन्नत मांगता है, वह पूरा होता है.

कौन हैं काशी विश्वनाथ के PRO.
कौन हैं काशी विश्वनाथ के PRO. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 7:03 AM IST

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वाराणसी: अब तक दफ्तर में अधिकारियों के PRO के बारे में सुना होगा. यहीं जनसंपर्क अधिकारी विभाग की जानकारी जिम्मेदार अफसरों तक पहुंचाते हैं. लेकिन हम आपको काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ के संदेशवाहक यानी की PRO के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बाबा विश्वनाथ तक हर सूचना पहुंचाते हैं.

वैसे तो काशी में असंख्य शिवलिंग मौजूद हैं. पुराणों की मानें तो 27 करोड़ शिवलिंग दृश्य रूप में और लगभग 5 करोड़ शिवलिंग गंगा में विलीन माने जाते हैं. इन्हीं में से दो शिवलिंग गोकर्णेश्वर और भारभूतेश्वर महादेव के हैं, जिन्हें बाबा विश्वनाथ का दोनों कान कहा जाता है. मान्यता है कि यहीं बाबा विश्वनाथ तक हर सूचना पहुंचाते हैं. भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं.

इनका मंदिर बाबा विश्वनाथ धाम से महज कुछ दूरी पर ही मौजूद है. इन्हें बाबा के अविमुक्तेश्वर क्षेत्र का रक्षक भी कहा जाता है. यह सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं. इन मंदिरों की बात करें तो यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर बाबा का दर्शन और अभिषेक करते हैं.

सावन के समय इस मंदिरों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है. यह मंदिर 40 प्रमुख शिवलिंगों में से एक है. इसके साथ ही अंतर ग्रह परिक्रमा में भी यह महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है.

कौन हैं काशी विश्वनाथ के PRO. (Video Credit: ETV Bharat)

यहां दर्शन करने वाले भक्त कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ हर समय मंदिर परिसर में मौजूद नहीं रहते हैं. वह विचरण करते रहते हैं. ऐसे में हम जब मंदिर पहुंचें तो बाबा विश्वनाथ तक अपनी बात को पहुंचा सकें, इसके लिए हम भगवान के कानों में अपनी बात कहते हैं.

भक्त बताते हैं कि यह दोनों कान सिर्फ सामान्य शारीरिक अंग नहीं है बल्कि बाबा तक हर बात को पहुंचने वाले संदेशवाहक हैं. लोग यहां पर आते हैं, कुछ बात कहते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा सुन रहे हैं. वह बताते हैं कि हर दिन यहां भगवान की विशेष आरती और श्रृंगार किया जाता है. बाबा के हर संदेश को उन तक है पहुंचाते हैं.

पंडित अजय शर्मा बताते हैं कि काशी महादेव के शरीर के बनावट के स्वरूप में भी विकसित है. उनके हर एक अंग के अनुसार यहां शिवलिंग की स्थापना है. इन्हीं में से भगवान शंकर के कर्ण के स्वरूप में भी यहां दो शिवलिंग मौजूद हैं, जिनका नाम भारभूतेश्वर और गोकर्णेश्वर महादेव रखा गया है.

वह बताते हैं कि गोकर्णेश्वर महादेव भगवान विश्वनाथ के दाहिने कान के रूप में विराजमान है. इनका दर्शन मात्र करने से डेढ़ हजार लाख गायत्री मंत्र जितना फल मिलता है.

वह कहते हैं कि यहां नित्य दर्शन करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यहां पर जो भी व्यक्ति मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत महादेव पूरी करते हैं और उन तक तुरंत सूचना पहुंच जाती है. उन्होंने भारभूतेश्वर महादेव को महादेव का बाया कान बताया.

कहा कि भारभूतेश्वर महादेव एक ऐसा शिवलिंग माना जाता है जो व्यक्ति के जन्म को सार्थक बनता है. कहा जाता है कि जिसने धरा पर भारभूतेश्वर का दर्शन पूजन नहीं किया है. वह पृथ्वी पर बोझ के समान है.

वह बताते हैं कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है. यहां पर महादेव स्वयंभू स्वरूप में विराजमान हैं. उन्होंने बताया कि यहां भगवान का दर्शन, पूजन, श्रृंगार, भोग किया जाता है.

इनका दर्शन करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है. उन्होंने बताया कि यह मंदिर यहां मौजूद है जो भी व्यक्ति चाहे वह जाकर के दर्शन पूजन कर सकता है.

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