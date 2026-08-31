कजरी-तीज विशेष: कहां से शुरू हुई कजरी; क्या है कचौड़ी गली की धनिया और नाहर की कहानी
यह कहानी 1824 के आसपास शुरू हुई, जब अंग्रेज भारतीय लोगों को काले पानी की सजा देते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 12:44 PM IST
वाराणसी: कजरी तीज पूर्वांचल का वह त्यौहार है, जो हर घर में मनाया जाता है. महिलाएं महादेव की आराधना कर सौभाग्य की कामना करती हैं और कजरी गाती है. जब भी कजरी की बात आती है, तो बनारस की कचौड़ी गली का जिक्र सबसे पहले होता है.
यह सिर्फ लोकगीत नहीं बल्कि 200 साल पुराने अनकहे दर्द की वह धुन है, जो उस समय विरह का दंश झेल रही पत्नी और प्रेमिकाओं के मन की टीस को दर्शाता है. इस गीत की कचौड़ी गली आज भी बनारस में जीवंत है. आइए हमारे इस खास रिपोर्ट में जानते है क्या है कचौड़ी गली और उसके गाने की कहानी.
कहते हैं कि इतिहास सिर्फ पन्नों में नहीं लिखा जाता बल्कि कई बार वह लोकगीतों की धुन में भी जिंदा रहता है. जिन दर्द भरी कहानियों को समय की धूल और बड़ी-बड़ी किताबों के जरिए भुला दिया जाता है, वह अक्सर किसी पुराने गीतों के जरिए सदियों का सफर तय कर लेती है.
यह कहानी शुरू हुई है 1824 के समय जब लोगों को काले पानी की सजा हो जाती थी. या फिर एंग्लो बर्मा युद्ध का हिस्सा बनना पड़ता था. आज भी जवाब वाराणसी पहुंचेंगे तो चौक इलाके में आपको यह कचौड़ी गली नजर आएगी. यहां तंग गलियों में नाहर और धनिया की कहानी सुनने को मिलेगी.
वाराणसी के जानकार और नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष व्योमेश शुक्ला कहते हैं कि कचौड़ी गली नाम से ही जाहिर है कि उसमें स्वाद की बात केंद्र में है. कचौड़ी हमारे व्यंजनों में बहुत केंद्रीय महत्व की वस्तु है.
बनारस वालों ने सिर्फ उसे शौक से ग्रहण किया बल्कि अनेक उपाय और तरीकों से उसे बनाया भी है. कचौड़ी गली नाम का मोहल्ला जिस स्थान पर मौजूद है, वह जगह चौक चौराहे के करीब की है.
चौक जहां से एक रास्ता धर्म की ओर एक जाता है यानी विश्वनाथ जी की ओर. एक रास्ता अर्थ की ओर यानी ठठेरी बाजार और उसमें कचौड़ी गली एक अनुषंग की तरह शामिल है.
एक रास्ता काम की ओर अर्थात दाल मंडी की ओर जाता है, जिसका स्वरूप बदल गया. एक रास्ता महाशमशान की ओर जाता हैं. यह भी कचौड़ी गली से हीं जुड़ा है. यानी की कचौड़ी गली दो बिंदुओं से महत्वपूर्ण है. एक व्यापार और दूसरा मोक्ष.
दुर्लभ पुस्तकों के भंडारण: उन्होंने बताया कि इसके साथ इस गली की एक और पहचान है जो बहुत कम लोग जानते है. वह है दुर्लभ पुस्तकों के भंडारण केा. 5 दशक से देख रहा हूं कि यहां विलक्षण पुस्तकों की दुकानें हैं.
दुनिया के देश के सारे पंचांग, सारे कैलेंडर, कजरी, चैती, बिरहा, लोकप्रिय फिल्मी गीतों के, टोना टोटका, वशीकरण, सम्मोहन अलग-अलग तरीके की पुस्तक बेहद सस्ते दामों में यहां मिलती है.
साथ ही यह विरह की भी गली है. विरह की सबसे नई दास्तान शिवप्रसाद मिश्र रुद्र के उपन्यास बहती गंगा में दर्ज किया है. इसका सार तत्व यह है कि काला पानी की सजा हो या युद्ध के लिए जाना. इसमें नायिका छूट गई है और नायक चला गया है.
विस्थापन की पीड़ा नायक के हिस्से और विरह का दंश नायिका के हिस्से में आया है. कजरी की मूल वस्तु प्रकृति है, लेकिन कजरी याद की जाती है, तो स्त्री के लिए, उसकी विरह वेदना के लिए.
हमारे समय की कचौड़ी गली कजरी एक एंथम जैसा है कि इतने वर्षों बाद यह फिर से प्रासंगिक है. इस विषय पर आज भी चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर यह चीज है बेहद तेजी से चल रही है.
युवा पीढ़ी एकाग्रता और जिज्ञासा से इसकी ओर देख रही है. हमें लोकगीतों के बल उसके खास तत्व का पता चलता है. उन्होंने बताया कि बनारस में पहले कजरी के दंगल हुआ करते थे. हालांकि, समय के साथ यह विलुप्त हो रहे हैं. मगर फिर भी आज भी कचौड़ी गली में इसकी कहानी जीवंत है.
क्या है कचौड़ी गली कजरी की कहानी: इस बारे में पद्मश्री बनारस घराने की गायिका सोमा घोष कहती हैं कि मिर्जापुर कईला गुलजार हो कचौड़ी गली सून कइला बलमू... यह गीत बनारस से बहुत प्रचलित कजरी है.
यह कजरी बनारस की एक पत्नी की उस समय की वेदना थी, जब उनके पति को कालापनी की सजा हो जाती है. वह बताती है कि यह कहानी कचौड़ी गली में रहने वाली धनिया की कहानी है. अंग्रेजों के समय धनिया जिनके पति स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम था नाहर सिंह था.
मिर्जापुर से जहाज में चढ़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें काला पानी की सजा हो गई थी. तब रोकर उन्होंने यह कजरी गाई थी. तब से यह प्रचलन में है. इस कजरी को लेकर तरह-तरह की कहानियां हैं, लेकिन धनिया वह सबसे पहले महिला है जिन्होंने इस कजरी को जन्म दिया है. इसके बाद गौहर खान, रसूलन बाई, हमने और तमाम अलग-अलग लोगों ने इस कजरी को गाया है.
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से जुड़ा है मजेदार किस्सा: वह कहती हैं कि कजरी को समझे तो यह करुण रस की गायकी है. उस समय जब प्रीतम दूर होते थे, खासकर बारिश के दिनों में काजल की तरह रात काली लगती है.
इसलिए गायकी को कजरी कहा जाता है. उन्होंने बताया कि उन्होंने मोहन मिश्रा जी जो बनारस के विख्यात गुरु थे, उनसे सीखा है और 2002 में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ इस पर जुगलबंदी भी की है.
उन्होंने बिस्मिल्लाह खां साहब को लेकर कचौड़ी गली कजरी का एक मजेदार किस्सा भी साझा किया. बताया कि यह कजरी बाबा को बहुत प्रिय रही है. जब उस्ताद जी पर डॉक्यूमेंट्री यादें बिस्मिल्लाह बनाई जा रही थी, तब बाबा की तबीयत बहुत खराब थी.
वह बहुत नाराज थे और वह सुबह से बिना कुछ खाए पिए नाराज पड़े थे. हम सभी लोगों को शूटिंग करनी थी. वह अपने बेटों से भी बात नहीं कर रहे थे. हमने कहा कि आप पीछे हट जाइए, हम उनसे बात करेंगे. मैं गई तो देखा वह एकदम पस्त पड़े हुए थे.
मैंने जाकर के उनके कान में मिर्जापुर गइले गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कईला बलमू गाना गाया, तब वह उठे. उन्होंने कहा जादूगरनी तू क्या चाहती है कि मुझसे इस गाने को सुना कर, क्या करना है.
तब मैंने उनसे कहा कि बाबा शूट करना है. उन्होंने मुझे बोला बैठा दे जहां मुझे बैठाना है. यह इस कजरी की यह भी कहानी है कि कितना यह यहां लोगो के जीवन में प्रिय रही है.
स्थानीय लोग कहते हैं कि कचौड़ी गली के अपने अलग-अलग किस्से और कहानियां हैं. यहां पर कचौड़ी की बहुत दुकान होती थी. इन दुकानों को लेकर भी एक किस्सा है.
कहते हैं कि उस समय यहां कोई भी ऐसी दुकान नहीं थी, जहां पर कोई सामान बचता था. यदि किसी दुकान में कोई सामान बच जाता था तो रात को जिन आ करके सोने की गिन्निया रखकर उन सामानों की खरीदारी कर ले जाते थे.
स्थानीय कहते हैं कि इस गली में आपको कचौड़ी का स्वाद मिल जाएगा. बनारसी लस्सी भी आप पी सकेंगे. बनारसी पान और चाय का भी आप स्वाद ले सकेंगे. वह कहते हैं कि बनारस में दो तरह की कचौड़ी बनाई जाती है.
एक तो पूड़ी कचौड़ी होती है और दूसरा खस्ता कचौड़ी होती है. खस्ता कचौड़ी भी अलग-अलग तरीके की बनाई जाती है. यह गली आज भी अपने स्वाद को बरकरार रखे हुए है.
क्या है कजरी तीज: कजरी तीज अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. इस दिन कजरी तीज व्रत किया जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार में सुख-शांति के लिए व्रत करती हैं. मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा की जाती है. साथ हीं चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है.
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