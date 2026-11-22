सिर्फ एक घाट से शुरू हुआ सफर, आज दुनिया देखती है काशी की यह अद्भुत छटा; पढ़ें देव दीपावली के ग्लोबल होने की कहानी
मनीष चौहान के संपादन में गोपाल मिश्र की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 3:52 PM IST
वाराणसी: जब पूरे देश में प्रकाश के पर्व की रौनक थमने लगती है, तब शिव की नगरी काशी अपने सबसे भव्य महापर्व देव दीपावली के स्वागत में सजने लगती है. सनातन संस्कृति की इस अद्भुत छटा को देखने और महसूस करने के लिए हर साल दुनियाभर से लोग यहां पहुंचते हैं. आस्था और प्रकाश का यह उत्सव इस बार 24 नवंबर को धूम-धाम के साथ मनाया जाएगा. इस बार देव दीपावली में क्या-क्या खास होगा और इसका इतिहास क्या है, इस खास रिपोर्ट में पढ़िए...
दरअसल, काशी में 18वीं शताब्दी में पंचगंगा घाट से देव दीपावली का आयोजन शुरू किया गया, लेकिन सिर्फ एक घाट तक सीमित होने के कारण इसे कुछ खास पहचान नहीं मिली और धीरे-धीरे समाप्त होती गई. उसके बाद 1986 में पांच घाटों पर सिर्फ 100 दीप जलाकर इस उत्सव को दोबारा शुरू किया गया, जो लगातार भव्य होता गया और वर्तमान में दुनियाभर में अपनी पहचान बना चुका है.
कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य उत्सव
करीब 41 साल पहले शुरू की गई यह परंपरा अब हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को मनाई जाती है. इस महापर्व के अवसर पर जब गंगा के 84 घाट लाखों दीपों से जगमगा उठते हैं, तो पूरी दुनिया की नजर काशी पर होती है.
काशी नरेश का सबसे अहम योगदान
देव दीपावली शुरू करने वाली टीम के सदस्यों में शामिल घनश्याम सिंह का कहना है कि इस परंपरा के पीछे तत्कालीन काशी नरेश विभूति नारायण सिंह का सबसे अहम योगदान माना जाता है. उन्होंने ही काशी के प्रति गंगा घाट पर अहिल्याबाई होलकर की तरफ से स्थापित हजार दीपक की तरफ इशारा करके इस प्रथा को शुरू करने की बात कही थी.
उसके बाद पंडित नारायण गुरु, पंडित वागीश शास्त्री और घनश्याम सिंह ने मिलकर पंचगंगा घाट, दुर्गा घाट, बूंदी पर कोटा घाट समेत पांच घाटों पर लगभग 100 दीपक जलाकर इसकी शुरुआत की गई. उस वक्त घाट पर दीपों से सजी सीढ़ियां देखकर उनके मन में विचार आया कि क्यों न काशी के सभी घाटों को इसी तरह रोशन किया जाए.
तेल और घी जुटाना नहीं था आसान
घनश्याम सिंह ने कहा कि शुरुआत में संसाधन बेहद कम थे, तेल और घी जुटाना भी एक चुनौती थी. इसके लिए चाय और पान की दुकानों पर टीन के कनस्तर रखवाए गए. लोगों से अपील की गई कि हर व्यक्ति 10-10 दीपक का सहयोग करे. काशीवासियों ने इस पहल को हाथों-हाथ लिया और देखते ही देखते सात से आठ कनस्तर तेल-घी इकट्ठा हो गया. उस समय 100 दीप जलाने में महज 10 रुपये का खर्च आता था. पहले आयोजन में करीब 15 हजार दीप जलाए गए.
साल दर साल इस आयोजन से धार्मिक संस्थाओं और स्थानीय नागरिकों का भी सहयोग मिलने लगा. 1992 तक करीब 25 घाटों पर देव दीपावली मनाई जाने लगी. उसके बाद आयोजन को व्यवस्थित करने के लिए 1995 में देव दीपावली समिति का गठन किया गया.
"त्रिपुरासुर के वध के बाद मनाई गई देव दीपावली"
देव दीपावली समिति के संरक्षक पंकज भारद्वाज का कहना है कि काशी में यह परंपरा दो रूपों में जानी जाती है. इसका एक धार्मिक पहलू भी है. बताया जाता है कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था. त्रिपुरासुर के आतंक से सारे देवता परेशान थे और उसे सिर्फ शिव के हाथों मरने का ही वरदान था. जिसके बाद शिव ने उसका अंत किया और काशी पहुंचकर सारे देवताओं ने दीपक जलाकर इस दिन देव दीपावली मनाई.
18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होल्कर ने पंचगंगा घाट से इस परंपरा को फिर से जीवित किया. हालांकि समय के साथ वह भी खत्म होती गई, जिसे 1986 में एक बार फिर शुरू किया गया, जो लगातार हर साल भव्य होती गई और वर्तमान में काशी की देव दीपावली विश्व स्तर पर अपनी खास पहचान बना चुकी है.
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