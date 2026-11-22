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सिर्फ एक घाट से शुरू हुआ सफर, आज दुनिया देखती है काशी की यह अद्भुत छटा; पढ़ें देव दीपावली के ग्लोबल होने की कहानी

देव दीपावली काशी ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: जब पूरे देश में प्रकाश के पर्व की रौनक थमने लगती है, तब शिव की नगरी काशी अपने सबसे भव्य महापर्व देव दीपावली के स्वागत में सजने लगती है. सनातन संस्कृति की इस अद्भुत छटा को देखने और महसूस करने के लिए हर साल दुनियाभर से लोग यहां पहुंचते हैं. आस्था और प्रकाश का यह उत्सव इस बार 24 नवंबर को धूम-धाम के साथ मनाया जाएगा. इस बार देव दीपावली में क्या-क्या खास होगा और इसका इतिहास क्या है, इस खास रिपोर्ट में पढ़िए...

देव दीपावली काशी (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, काशी में 18वीं शताब्दी में पंचगंगा घाट से देव दीपावली का आयोजन शुरू किया गया, लेकिन सिर्फ एक घाट तक सीमित होने के कारण इसे कुछ खास पहचान नहीं मिली और धीरे-धीरे समाप्त होती गई. उसके बाद 1986 में पांच घाटों पर सिर्फ 100 दीप जलाकर इस उत्सव को दोबारा शुरू किया गया, जो लगातार भव्य होता गया और वर्तमान में दुनियाभर में अपनी पहचान बना चुका है.

देव दीपावली काशी (Photo Credit; ETV Bharat) कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य उत्सव करीब 41 साल पहले शुरू की गई यह परंपरा अब हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को मनाई जाती है. इस महापर्व के अवसर पर जब गंगा के 84 घाट लाखों दीपों से जगमगा उठते हैं, तो पूरी दुनिया की नजर काशी पर होती है. देव दीपावली (Photo Credit; ETV Bharat) काशी नरेश का सबसे अहम योगदान देव दीपावली शुरू करने वाली टीम के सदस्यों में शामिल घनश्याम सिंह का कहना है कि इस परंपरा के पीछे तत्कालीन काशी नरेश विभूति नारायण सिंह का सबसे अहम योगदान माना जाता है. उन्होंने ही काशी के प्रति गंगा घाट पर अहिल्याबाई होलकर की तरफ से स्थापित हजार दीपक की तरफ इशारा करके इस प्रथा को शुरू करने की बात कही थी. देव दीपावली (Photo Credit; ETV Bharat) उसके बाद पंडित नारायण गुरु, पंडित वागीश शास्त्री और घनश्याम सिंह ने मिलकर पंचगंगा घाट, दुर्गा घाट, बूंदी पर कोटा घाट समेत पांच घाटों पर लगभग 100 दीपक जलाकर इसकी शुरुआत की गई. उस वक्त घाट पर दीपों से सजी सीढ़ियां देखकर उनके मन में विचार आया कि क्यों न काशी के सभी घाटों को इसी तरह रोशन किया जाए. इस बार क्या है खास? (Photo Credit; ETV Bharat) तेल और घी जुटाना नहीं था आसान