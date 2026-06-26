112 वर्ष बाद उजागर हुई उत्तराखंड के वीर सपूत की अमर गाथा, जानिए प्रथम विश्व युद्ध के योद्धा बहादुर सिंह के बारे
उत्तराखंड के कई वीर जवानों की गाथा से आज भी लोग वाकीफ नहीं है. ऐसी ही एक थे राइफलमैन बहादुर सिंह.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 26, 2026 at 8:58 PM IST
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड को ऐसे ही सैन्य भूमि नहीं कहा जाता है. यहां का वीरों ने अपनी मातृ भूमि के लिए जान दी है. ऐसे ही एक वीर योद्धा की कहानी करीब 112 साल बाद आई है, जो कई फाइलों में दब कर रही गई थी, जिस पर आज पूरे उत्तराखंड को गर्व है. जिस योद्धा की हम बात कर रहे है, वो रुद्रप्रयाग जिले के रहने वाले है. उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में मातृ भूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया था.
दरअसल, रुद्रप्रयाग के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का क्षण है. प्रथम विश्व युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूत राइफलमैन बहादुर सिंह रावत की शौर्यगाथा लगभग 112 वर्षों बाद दोबारा प्रकाश में आई है. लंबे समय तक इतिहास के पन्नों में दबा उनका अद्वितीय बलिदान अब प्रमाणों सहित सामने आने के बाद जनपद ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड को गौरवान्वित कर रहा है.
राइफलमैन बहादुर सिंह रावत का जन्म वर्ष 1880 में रुद्रप्रयाग जनपद के ग्राम फलई तल्ला कालीफाट (वर्तमान ग्राम फलई, डाकघर अगस्त्यमुनि) में हुआ था. उन्होंने 26 अक्तूबर 1901 को मात्र 21 वर्ष की आयु में रॉयल गढ़वाल राइफल्स की द्वितीय बटालियन में भर्ती होकर मातृभूमि की सेवा का संकल्प लिया. वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर उनकी बटालियन को फ्रांस भेजा गया. इसी सैन्य दल में परमवीर योद्धा गब्बर सिंह नेगी भी सम्मिलित थे.
7 नवंबर 1914 को फ्रांस के यप्रेस क्षेत्र में हुए भीषण युद्ध के दौरान राइफलमैन बहादुर सिंह रावत ने अदम्य साहस, वीरता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए राष्ट्रहित में अपने प्राणों की आहुति दे दी. उनके सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने उनके परिजनों को 'वीर स्मृति पदक' (डेथ पेनी) प्रदान किया था. इस पदक पर अंकित शब्द हैं, ''उन्होंने स्वतंत्रता और सम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए"
हालांकि उस समय संचार और अभिलेखों के सीमित साधनों के कारण उनकी वीरता की कहानी व्यापक रूप से सामने नहीं आ सकी. किंतु वर्तमान में इस स्मृति पदक के आधार पर सेना के अभिलेखों का गहन अध्ययन किए जाने पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं. इन प्रमाणों से स्पष्ट हुआ है कि राइफलमैन बहादुर सिंह रावत का नाम लैंसडाउन युद्ध स्मारक, नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट व फ्रांस के न्यू चैपल स्थित भारतीय युद्ध स्मारक पर सम्मानपूर्वक अंकित है.
इस गौरवपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य के सामने आने के बाद पूरे रुद्रप्रयाग जनपद व उत्तराखंड में हर्ष और गर्व का वातावरण है. लैंसडाउन छावनी के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने शहीद के परिजनों को सम्मानित कर वीर सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.
सामाजिक कार्यकर्ता अजय भट्ट ने बताया कि लगभग 112 वर्षों बाद सेना के अभिलेखों और उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर राइफलमैन बहादुर सिंह रावत के अद्वितीय शौर्य और बलिदान की पुष्टि हुई है. उन्होंने कहा कि यह केवल उनके परिवार ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण उत्तराखंड और देश के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने आह्वान किया कि ऐसे अमर वीरों के जीवन, त्याग और राष्ट्र भक्ति से नई पीढ़ी को अवश्य परिचित कराया जाना चाहिए, ताकि उनके आदर्श सदैव समाज को प्रेरणा देते रहें. .
दरअसल, मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूत राइफलमैन बहादुर सिंह रावत की तीसरी पीढ़ी के प्रमोद रावत, मोहित रावत और प्रदीप को एक बॉक्स में मेडल मिला, जिसके बाद उन्होंने लैंसडाउन आर्मी में संपर्क किया. संपर्क करने के बाद वे सीधा लैंसडाउन निकल गए. उन्होंने वहां पूछताछ की तो राइफलमैन बहादुर सिंह रावत के हर दस्तावेजों की जानकारी मिली. मोहित रावत ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. ऐसे महान पुरुषों का नाम अजर अमर रहना चाहिए. इनके नाम का गांव और क्षेत्र में स्मारक बनना चाहिए.
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