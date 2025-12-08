ETV Bharat / state

लखनऊ की अनोखी बाप-बेटे की क्रिकेटर जोड़ी; पिता ने भारत के लिए खेला, बेटा इंग्लैंड टीम का उभरता सितारा

लखनऊ : एक ही परिवार के दो क्रिकेटर. पिता ने भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला. बेटा आज इंग्लैंड की सीनियर टीम में जगह बनाने की दहलीज पर खड़ा है. हम बात कर रहे हैं लखनऊ के रहने वाले रुद्र प्रताप सिंह (सीनियर) और उनके बेटे हैरी सिंह की. रुद्र प्रताप सिंह सीनियर 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश की रणजी ट्रॉफी टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज थे. साल 1986-87 में उन्हें भारतीय वनडे टीम में मौका मिला. उन्होंने कुल चार एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले.

रुद्र प्रताप सिंह (आरपी सिंह) ने चार अंतरराष्ट्रीय मैच में 204 गेंद फेंकी, चार विकेट भी लिए. उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी में 43 रन देकर दो विकेट लेना है. उनकी औसत 45.75, इकॉनमी 5.36 थी. रुद्र प्रताप का अंतरराष्ट्रीय करियर छोटा रहा, लेकिन घरेलू क्रिकेट में वे लंबे समय तक यूपी के लिए खेलते रहे और कई युवा गेंदबाजों को प्रेरित किया. इसके बाद रुद्र प्रताप सिंह इंग्लैंड शिफ्ट हो गए. वहीं उनका बेटा हैरी सिंह पैदा हुआ और बड़ा हुआ.

इंग्लैंड अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया : हैरी इंग्लैंड के क्रिकेट सिस्टम में ही तैयार हुए. हैरी सिंह एक आक्रामक बल्लेबाज और उपयोगी दाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं. वे लंकाशायर काउंटी के लिए खेलते हैं. हैरी ने इंग्लैंड अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया और 2022 अंडर-19 विश्व कप में भी खेले. अब वे लंकाशायर की सीनियर टीम के नियमित सदस्य हैं और इंग्लैंड की मुख्य टीम में चयन के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं.

पहले यूपी के खिलाड़ियों को कम मिलता था मौका : आरपी सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि जिस वक्त मेरा भारतीय टीम में चयन हुआ था उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का चयन काम होता था, क्योंकि जनरल सिस्टम की वजह से हमें कम मौका मिलता था. फिर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुझे मौका मिला और मैंने चार एक दिवसीय मैच खेले. इसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया और अब मेरा बेटा हरी सिंह इंग्लैंड की टीम में खेलने के लिए तैयारी कर रहा है.