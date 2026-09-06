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उन्नाव का अभागा किला; क्या है 1000 टन सोने का सच? जानिए पूरी कहानी

डौंडियाखेड़ा का यह किला गुमनाम हो चुका था और साथ ही इससे जुड़े राजा राव राम बख्स सिंह की स्मृतियां भी. फिर साल 2013 में यह किला पूरे देश में चर्चा का केंद्र बिंदू बन गया. इसका कारण था संत शोभन सरकार का एक दावा. संत शोभन सरकार का ने दावा था कि उनके सपने में राजा राव राम बख्श सिंह आए और किले के नीचे करीब एक हजार टन सोना दबा होने की जानकारी दी. संत अपने दावे पर अड़े रहे और सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 18 अक्टूबर 2013 से किले परिसर में खुदाई शुरू कर दी. दूर-दूर से लोग डौंडियाखेड़ा पहुंचने लगे. राजा राव राम बख्श सिंह की कहानियां सुनाई जाने लगीं. डौंडियाखेड़ा फिर से आबाद हो गया. किले के पुनरुद्धार की बातें होने लगीं. सबकी नजरें इस बात पर टिकी थीं कि किले से सोना मिलता है या नहीं. इस बीच कुछ ऐसे लोग भी सामने आए, जिन्होंने दावा किया कि वे राजा के वंशज हैं. खजाने पर उन्होंने भी दावा किया.

डौंडियाखेड़ा के किले की पहचान 1857 की क्रांति के योद्धा राजा राव राम बख्श सिंह से जड़ी है. राजा ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. वे भी तब के उन महान क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे, जो देश से ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस भेजना चाहते थे. स्थानीय लोग बताते हैं कि संघर्ष के दौरान कुछ अंग्रेज अफसर यहां बक्सर के मंदिर में छिप गए थे. उस मंदिर में आग लग गई और कई अंग्रेज मारे गए. आखिरकार राजा राव राम बख्स सिंह पकड़े गए. उन पर अंग्रेज सैनिकों की हत्या का आरोप लगा. राजा से माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया. 28 दिसंबर 1859 को राजा को फांसी दे दी गई. राजा का किला उनकी वीरता की कहानी आज भी सुनाता है. कुछ लोग इसे देखने पहुंचते हैं, लेकिन समय की मार और देखरेख न होने से इस किले की कुछ दीवारें ही बचीं हैं. पूरा किला जंगल में खो गया है.

साथ ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से टक्कर लेने वाले राजा राव राम बख्श सिंह की कहानी भी लोगों के सामने आई. इस घटना को करीब 13 साल बीत चुके हैं और क्रांति का प्रतीक वह किला फिर से गुमनाम हो चुका है. आजादी की लड़ाई, क्रांतिकारियों की गाथा सुनाने वाले इस किले का अब कोई पुरसाहाल नहीं है.

उन्नाव: जिला मुख्यालय से करीब 65 किमी की दूरी पर एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है, जिसने साल 2013 में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था. यह धरोहर है राजा राव राम बख्श सिंह का किला. डौंडियाखेड़ा में स्थित इस किले के चर्चा में आने का कारण था एक दावा, जिसमें कहा गया कि किले के अंदर 1 हजार टन सोना दबा है. यह दावा जीर्ण-शीर्ण और करीब-करीब धवस्त हो चुके डौंडियाखेड़ा इस किले को गुमनामी से बाहर खींच लाया. तब जंगल-झाड़ियों के बीच खो चुके डौंडियाखेड़ा के किले का इतिहास जीवंत हो उठा.

नहीं मिला सोना, निकले अवशेष

खोदाई से कुछ भी हासिल नहीं हुआ. डौंडियाखेड़ा किले से खोदाई में मिट्टी के बर्तन, चूड़ियों के टुकड़े, जंग लगा लोहा, ईंटें और अन्य सामग्री मिलीं. दूसरी ट्रेंच में करीब 6.10 मीटर की गहराई पर प्राकृतिक मिट्टी मिलने की रिपोर्ट सामने आई. सोने का कोई प्रमाण नहीं मिला. कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहने के बाद डौंडियाखेड़ा का किला फिर से गुमनामी के अंधेरे में खो गया. मीडिया का जमावड़ा वहां से हट गया. सभी की दिलचस्पी खजाने में थी, जो मिला ही नहीं. दम तोड़ते डौंडियाखेड़ा के किले बचाने की नहीं सोची गई. झाड़ियों में खोया राजा का किला अब यही सवाल पूछ रहा है कि क्या उसकी अहमियत सिर्फ खजाने तक के लिए थी? क्या अंग्रेजों से टक्कर लेने वाले उसके राजा की स्मृतियां नहीं सहेजी जाएंगी?

किले की मौजूदा हालत (Photo Credit; ETV Bharat)

किले की मौजूदा हालत

आज हालत यह है कि जिस जगह कभी हजारों निगाहें जमीन के नीचे सोना तलाश रही थीं, वहां अब झाड़ियां उग आई हैं. खोदाई वाले स्थान तक पहुंचना भी मुश्किल है. किले के ऊपरी हिस्से तक जाने के लिए बनाईं गईं सीढ़ियों पर बबूल के पेड़ और झाड़ियां उग आई हैं. किले के बचे-खुचे अवशेष भी मिट्टी में मिलते जा रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर यहां कुछ विकास कार्य तो कराए गए, लेकिन उनके रखरखाव की स्थायी व्यवस्था नहीं हुई. डौंडियाखेड़ा का यह किला सिर्फ ईंट-पत्थरों का ढेर नहीं, एक विरासत है. हालांकि सरकार ने राजा राव राम बख्श सिंह की स्मृति में उनके बलिदान स्थल पर स्मारक बनवाया है.

किले तक पहुंचने के विकल्प (Photo Credit; ETV Bharat)

सवाल विरासत बचाने का

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ऐतिहासिक स्थलों के विकास और उनके संरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, तो आने वाली पीढ़ियां किताबों में तो राजा राव राम बख्श सिंह की कहानी पढ़ लेंगी, लेकिन उनके किले को जमीन पर कहां तलाशेंगी? डौंडियाखेड़ा निवासी शैलेंद्र सिंह कहते हैं, राजा राव राम बख्श सिंह के बारे में उन्होंने अपने पुरखों से कई कहानियां सुनी हैं. उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकने के बजाय बलिदान का रास्ता चुना. किले के विकास के लिए पर्यटन विभाग ने काम कराया, लेकिन रखरखाव के अभाव में आज वह भी बदहाल है, जिससे पर्यटकों का आना कम होता जा रहा है.

किले के भग्नावशेष (Photo Credit; ETV Bharat)

रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हों

शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि गांव और आसपास रोजगार के पर्याप्त साधन भी नहीं हैं. कोई बड़ी फैक्ट्री या ऐसा संस्थान नहीं है. पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों का रुख करते हैं. कहते हैं, यदि सरकार राजा राव राम बख्श सिंह की विरासत को जिंदा रखना चाहती है तो किले का संरक्षण करने के साथ यहां रोजगार के अवसर भी विकसित करने चाहिए. साथ ही विकास कार्यों की देखरेख के लिए स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए.

राजा राव राम बख्श सिंह की प्रतिमा (Photo Credit; ETV Bharat)

जो एक बार आया, दोबारा नहीं लौटता

इसी तरह ग्रामीण झल्लर कहते हैं, जिस किले पर लोगों को गर्व होना चाहिए, वही आज उपेक्षा के कारण जंगल में तब्दील होता जा रहा है. यहां सफाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. ऐसी कोई प्रभावी व्यवस्था दिखाई नहीं देती, जिससे यहां पर्यटकों का नियमित आना-जाना बना रहे. जो लोग एक बार किला देखने आते हैं, वे दोबारा नहीं आए, क्योंकि उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलतीं. इसी तरह स्थानीय सौरभ चौरसिया, जो नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं, किला देखने पहुंचे तो यहां की व्यवस्था देखकर निराश हुए. कहा कि यदि किले का बेहतर तरीके से विकास और रखरखाव किया जाए, रास्ते साफ हों, बैठने और अन्य जरूरी सुविधाएं मिलें तो पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है. इससे आसपास के लोगों के लिए रोजगार और छोटे कारोबार के अवसर भी पैदा होंगे।

किले में स्थित प्राचीन मंदिर (Photo Credit; ETV Bharat)

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड ने इस बारे में बताया कि डौनडिया खेड़ा में पर्यटन विभाग द्वारा जो भी काम कराए गए हैं, उनकी देखरेख न होने से वह सब जंगल में तब्दील हो गए हैं. वह जांच कराकर जो भी खामियां मिलेंगी, उनकी रिपोर्ट शासन को रिपोर्ट भेज अवगत कराएंगे.

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