1978 में ही बन जाता छत्तीसगढ़, PM के हाथ में थी कलम, लेकिन राजनीति की गोटी चल गई: जागेश्वर प्रसाद
छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसी एक दिन का राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि यह 35 वर्षों के संघर्ष, असंख्य आंदोलनों, प्रदर्शनों और जनसमर्पण की कहानी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2025 at 12:45 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की नींव 16 मई 1965 को रखी गई थी, जब छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी (छसपा) की स्थापना हुई और रायपुर में प्रथम छत्तीसगढ़ी अधिवेशन आयोजित किया गया.
राज्य निर्माण की इस लड़ाई में छसपा के संगठन सचिव जागेश्वर प्रसाद जैसे नेताओं ने अपना पूरा जीवन झोंक दिया. उन्होंने जेल की यातनाएं सहीं, लाठियां खाईं और कई दशक तक लगातार संघर्ष किया. आज वे 60 साल पुरानी तस्वीरों और दस्तावेजों के साथ उस दौर की गाथा सुनाते हैं, जहां न उद्देश्य सत्ता था, न पद की लालसा, सिर्फ ''अपना राज्य'' बनाने का सपना था.
साल 1965 जब छत्तीसगढ़ राज्य के विचार की रखी गई नींव: 16 मई 1965 का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ. इसी दिन छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी (छसपा) का गठन किया गया और रायपुर के आरडी तिवारी स्कूल में प्रथम छत्तीसगढ़ी अधिवेशन आयोजित हुआ.
इस अधिवेशन में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और युवाओं ने मिलकर यह ठाना कि अब छत्तीसगढ़ की विशिष्ट भाषा, संस्कृति और पहचान को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दिलानी है. यहीं से छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई. उस समय न मीडिया का सहारा था, न राजनीतिक समर्थन, फिर भी कुछ लोगों की प्रतिबद्धता ने इस आंदोलन को जन-जागरण में बदल दिया.
साल 1965-1967 ज्ञापन और राष्ट्रपति को पत्र का संघर्ष: राज्य निर्माण की मांग को लेकर पहला बड़ा कदम तब उठा, जब 1967 में ईदगाह भाटा में एक विशाल सम्मेलन हुआ. इस सम्मेलन में 5000 लोगों के हस्ताक्षर, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के समर्थन में जुटाए गए. इसके बाद आचार्य नरेंद्र दुबे और रामानंद शुक्ल दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.
हालांकि राष्ट्रपति का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया. उस समय गृह राज्य मंत्री विद्याचरण शुक्ल थे, जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के विरोधी माने जाते थे. कहा जाता है कि यही वजह रही कि वह ज्ञापन फाइल, गृह मंत्रालय में दबा दी गई, लेकिन आंदोलन रुका नहीं. आंदोलनकारियों ने इसे नई ऊर्जा के रूप में लिया और जनसमर्थन को और मजबूत किया.
1970 का दशक: रैलियां, धरने और बढ़ता जनसैलाब: सत्तर के दशक में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग अब गांवों से निकलकर शहरों की सड़कों पर गूंजने लगी. 1978 में रायपुर के जयस्तंभ चौक पर आयोजित विशाल रैली इस आंदोलन का टर्निंग पॉइंट बनी. 10 से 15 हजार लोग छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से रायपुर पहुंचे और पहली बार राजधानी की सड़कों पर ''अलग राज्य'' के लिए नारे लगे.
इसके बाद 1979 में ''छत्तीसगढ़ी वाहिनी'' नाम से आंदोलन का एक नया रूप सामने आया. सैकड़ों कार्यकर्ता ''छत्तीसगढ़ी वाहिनी'' की पोशाक में सड़कों पर उतरे, तो प्रशासन में हड़कंप मच गया. इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने ट्रेन के माध्यम से दिल्ली कूच का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका. जागेश्वर प्रसाद कहते हैं, ''उस वक्त हमें देश तोड़ने वाला बताया गया, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी. हम हर साल सम्मेलन करते रहे.''
1978 में दिल्ली यात्रा, जब मोरारजी देसाई से हुई निर्णायक मुलाकात: 2 दिसंबर 1978 को आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नई दिशा पकड़ी. आचार्य नरेंद्र दुबे के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मुलाकात की. 15 मिनट की तय मुलाकात करीब 45 मिनट चली. छत्तीसगढ़ी प्रतिनिधियों ने एक विस्तृत मास्टर प्लान प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि कैसे छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर, सिंचाईयुक्त, रोजगारयुक्त और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश बनाया जा सकता है. मोरारजी देसाई उनकी बातों से प्रभावित हुए और कहा ''आप लोग नेतागिरी के लिए नहीं, विकास के लिए राज्य मांग रहे हैं. इसलिए मैं सिद्धांत रूप में इस मांग का समर्थन करता हूं.''
लेकिन राजनीति फिर आड़े आई. देसाई ने कहा ''यदि आपके मुख्यमंत्री सहमत हो जाएं तो मैं आज ही छत्तीसगढ़ बना दूं.'' मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा ने सहमति नहीं दी और वही क्षण छत्तीसगढ़ के तत्काल गठन की राह में सबसे बड़ी बाधा बन गया. जागेश्वर प्रसाद याद करते हैं, ''प्रधानमंत्री के हाथ में कलम थी, वे तैयार थे हस्ताक्षर करने को, लेकिन राजनीति की गोटी चल गई और कलम थम गई.''
1980-1999 : लगातार आंदोलन और समाज का सहयोग: अगले दो दशकों में छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन जनसंगठन से जनक्रांति बन गया. हर साल सम्मेलन, धरने, रैलियां और ज्ञापन. यह सिलसिला निरंतर चलता रहा. रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद, अंबिकापुर से लेकर दिल्ली तक छत्तीसगढ़ के लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई. जागेश्वर प्रसाद कहते हैं, ''हमने भोपाल और दिल्ली में संसद और विधानसभा के घेराव किए, रेल-रोको, सड़क जाम किए, लेकिन अनुशासन नहीं छोड़ा. आंदोलन का हर कदम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक था.''
24 जुलाई 2000 संसद घेराव और निर्णायक चरण: 24 जुलाई 2000 का दिन छत्तीसगढ़ आंदोलन के इतिहास में निर्णायक साबित हुआ.सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पहुंचकर संसद भवन का घेराव किया. उन्होंने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री सचिवालय और लोकसभा सचिवालय तक ज्ञापन दिए. उस दिन आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी, ''36 घंटे में छत्तीसगढ़ राज्य गठन की घोषणा करो, अन्यथा आंदोलन उग्र होगा.''
महिलाओं की बड़ी भागीदारी इस आंदोलन में दिखाई दी. वे बैरिकेड्स पर चढ़कर भाषण दे रही थीं. यह दृश्य छत्तीसगढ़ की सामूहिक चेतना का प्रतीक बन गया. तीन महीने बाद 1 नवंबर 2000 को आखिरकार छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ. 35 वर्षों की निरंतर संघर्षगाथा सफल हुई.
संघर्ष की आत्मा, 'शोषण मुक्त छत्तीसगढ़' का सपना: जागेश्वर प्रसाद कहते हैं कि आंदोलन का मूल उद्देश्य सिर्फ राज्य बनाना नहीं था, बल्कि ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना था, जहां हर खेत को पानी, हर हाथ को काम मिले पर आज वे निराश हैं.
जागेश्वर प्रसाद कहते हैं, ''हमने जिस शोषण-मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना देखा था, वहां आज शोषण और भ्रष्टाचार दोनों बढ़ गए हैं. सही स्थानीय व्यक्ति सत्ता से दूर है और जो सत्ता में हैं, वे उद्योगपतियों की दलाली कर रहे हैं.'' वे यह भी कहते हैं कि जो संस्थाएं आंदोलन में शामिल थीं, राज्य बनते ही सत्ता और पद की लालसा में खो गईं.'' जागेश्वर बताते हैं, ''हमने तय किया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सत्ता नहीं, समाज था. आज भी हम उसी मकसद के लिए लड़ रहे हैं.''
आंदोलन की आत्मा और आज की चुनौती: छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन भारत के सबसे लंबे शांतिपूर्ण आंदोलनों में से एक था. यह सिर्फ एक भौगोलिक पुनर्गठन नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक पुनर्जागरण था. जागेश्वर प्रसाद और छसपा जैसे संगठनों के नेतृत्व में यह लड़ाई आगे बढ़ी और अंततः 1 नवंबर 2000 को अपना मुकाम हासिल किया. लेकिन आज भी सवाल वही है, क्या छत्तीसगढ़ उस सपने के अनुरूप बना, जिसके लिए हजारों लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया? यह सवाल हर राज्य स्थापना दिवस पर गूंजता है,राज्य तो बन गया, अब उस राज्य को ''जनता का राज्य'' बनाना बाकी है.