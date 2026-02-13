40 सालों में कितना बदला रांची नगर निगम और निकाय चुनाव, वार्ड पार्षदों से जानें इसकी कहानी
रांची नगर निगम के गठन के बाद से अब तक इसका स्वरूप और चुनावों में क्या बदलाव हुए हैं? वार्ड पार्षदों से जानें.
Published : February 13, 2026 at 5:06 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची के 53 वार्ड वाले रांची नगर निगम में आजकल चुनावी हलचल तेज है. रांची के मेयर और 53 वार्ड पार्षदों को चुनने के लिए 23 फरवरी 2026 को वोटिंग होगी और 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी. इसलिए, सभी उम्मीदवार लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने में लगे हैं.
संयुक्त बिहार में रांची नगरपालिका और डोरंडा नगरपालिका को मिलाकर रांची नगर निगम का गठन हुआ था. तब से यहां रहे वार्ड पार्षदों से जानते हैं कि तब से अब तक रांची नगर निगम कितना बदल गया है. राजीव रंजन मिश्रा, उर्मिया यादव और अरुण झा ने रांची नगर निगम के बदलते समय और स्वरूप के बारे में बात की. राजीव रंजन मिश्रा 1986 में हुए पहले चुनाव में वार्ड नंबर 6 से पार्षद चुने गए थे. झारखंड बनने के बाद हुए तीनों चुनाव जीतकर उर्मिया यादव पार्षद बनीं और अरुण झा 2013 से 2018 तक पार्षद रहे. उन्होंने बताया कि नगर निगम का चेहरा और शहर की सरकार चुनने के लिए होने वाले चुनाव कितने बदल गए हैं.
1986 में जब रांची में पहली बार नगर निगम के चुनाव हुए थे, तो शहर को एक उभरते हुए जिले के मुख्यालय के तौर पर जाना जाता था. 1986 में वार्ड नंबर 6 से चुनाव जीतकर पार्षद बने राजीव रंजन मिश्रा कहते हैं कि उस समय चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया या लोकल और रीजनल टीवी चैनल नहीं थे. लोग दीवारों पर पेंटिंग करके और घर-घर जाकर लोगों से मिलकर वोट मांगते थे. राजीव रंजन मिश्रा कहते हैं कि उस समय सिर्फ ₹1,000-1,500 में चुनाव लड़कर कोई पार्षद बन सकता था. आज यह सोचा भी नहीं जा सकता. उस समय नगर निगम के पास संसाधन कम थे, लेकिन वार्ड पार्षदों का जोश हाई हुआ करता था.
राजीव रंजन मिश्रा बताते हैं कि नियम के मुताबिक, वार्ड पार्षद हर साल मेयर का चुनाव करते थे. 1986 में जब रांची नगर निगम के चुनाव हुए, तो पहले तीन साल उदय प्रताप सिंह मेयर रहे, उसके बाद अशोक सिंह मेयर बने. राजीव रंजन मिश्रा, जिन्हें चुन्नू मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है, बताते हैं कि उस समय निगम के पास ज्यादा फंडिंग नहीं थी, फिर भी शहर की सफाई अच्छी थी, क्योंकि निगम खुद ही सड़कों और नालियों की सफाई करता था. अब, ये सारे इंतजाम थर्ड पार्टी को सौंप दिए गए हैं.
रांची नगर निगम चुनाव में एक और खास बदलाव "शहर की सरकार" में आधी आबादी की भागीदारी है. राजीव रंजन मिश्रा बताते हैं कि 37 पार्षदों में से सिर्फ दो महिलाएं थीं. अब, महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित होने से शहरी निकाय का स्वरूप ही बदल गया है.
झारखंड बनने के बाद 2008, 2013 और 2018 का चुनाव जीतकर पार्षद बनीं उर्मिला यादव इस बार भी HEC इलाके से चुनाव लड़ रही हैं. उनका कहना है कि उनका इलाका HEC में आता है. जब वह चुनाव जीतकर निगम के बोर्ड में पहुंचीं, तो उन्हें पता चला कि निगम उनके इलाके के लोगों के विकास के लिए कोई योजनाएं नहीं देता, क्योंकि यह HEC एरिया है. ऐसे में उन्होंने बोर्ड मीटिंग में ही विरोध करके HEC निवासियों की बुनियादी सुविधाओं के लिए फंडिंग शुरू करवाई. संघर्ष के दम पर ही जीत होती गई.
1986 में जब पहली बार संयुक्त बिहार में रांची नगर निगम के चुनाव हुए, तो न सिर्फ चुनाव बहुत सस्ते थे, बल्कि निगम के पास संसाधन भी कम थे. 2013 और 2018 का चुनाव जीतकर वार्ड पार्षद बने अरुण झा इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं. वह कहते हैं कि 2016 तक रांची नगर निगम की कुल आय करीब ₹13 करोड़ थी. वह कहते हैं, "हम निगम की ₹13 करोड़ आय पर गर्व करते थे, लेकिन आज रांची नगर निगम की इनकम ₹100 करोड़ है." "इससे फायदे भी हुए हैं. राजधानी के शहरी इलाकों की सड़कें पक्की और चौड़ी हो गई हैं, हर पोल पर स्ट्रीट लाइट लग गई हैं, और निगम ने अत्याधुनिक सफाई के उपकरण और मशीनें लगाई हैं."
अरुण झा कहते हैं कि इन सबके बीच चिंता की बात यह है कि निकाय चुनावों के लिए एक तय खर्च की सीमा तय होने के बाद भी पार्षद का चुनाव बहुत महंगा हो गया है. उनके जैसे लोगों के लिए चुनाव लड़ना और जीतना अब आसान नहीं रहा.
अरुण झा बताते हैं कि पहले रांची शहर में दो नगर परिषद थीं - रांची नगर परिषद और डोरंडा नगर परिषद. 1986 के नगर निकाय चुनावों से ठीक पहले दोनों को मिलाकर रांची नगर निगम बनाया गया था, उस समय 37 पार्षद हुआ करते थे. राज्य बनने के बाद जब 2008 में पहली बार रांची नगर निगम के चुनाव हुए, तो वार्डों की संख्या बढ़ाकर 55 कर दी गई. 2013 में भी वार्ड पार्षदों की संख्या 55 ही रही, लेकिन जब 2018 में शहरी नगर निकाय के चुनाव हुए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार वार्डों का परिसीमन किया गया और कुल वार्डों की संख्या घटकर 53 हो गई. इस बार भी 53 वार्डों के लिए चुनाव हो रहे हैं.
