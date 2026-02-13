ETV Bharat / state

40 सालों में कितना बदला रांची नगर निगम और निकाय चुनाव, वार्ड पार्षदों से जानें इसकी कहानी

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के 53 वार्ड वाले रांची नगर निगम में आजकल चुनावी हलचल तेज है. रांची के मेयर और 53 वार्ड पार्षदों को चुनने के लिए 23 फरवरी 2026 को वोटिंग होगी और 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी. इसलिए, सभी उम्मीदवार लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने में लगे हैं.

संयुक्त बिहार में रांची नगरपालिका और डोरंडा नगरपालिका को मिलाकर रांची नगर निगम का गठन हुआ था. तब से यहां रहे वार्ड पार्षदों से जानते हैं कि तब से अब तक रांची नगर निगम कितना बदल गया है. राजीव रंजन मिश्रा, उर्मिया यादव और अरुण झा ने रांची नगर निगम के बदलते समय और स्वरूप के बारे में बात की. राजीव रंजन मिश्रा 1986 में हुए पहले चुनाव में वार्ड नंबर 6 से पार्षद चुने गए थे. झारखंड बनने के बाद हुए तीनों चुनाव जीतकर उर्मिया यादव पार्षद बनीं और अरुण झा 2013 से 2018 तक पार्षद रहे. उन्होंने बताया कि नगर निगम का चेहरा और शहर की सरकार चुनने के लिए होने वाले चुनाव कितने बदल गए हैं.

जानकारी देते पूर्व वार्ड पार्षद (Etv Bharat)

1986 में जब रांची में पहली बार नगर निगम के चुनाव हुए थे, तो शहर को एक उभरते हुए जिले के मुख्यालय के तौर पर जाना जाता था. 1986 में वार्ड नंबर 6 से चुनाव जीतकर पार्षद बने राजीव रंजन मिश्रा कहते हैं कि उस समय चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया या लोकल और रीजनल टीवी चैनल नहीं थे. लोग दीवारों पर पेंटिंग करके और घर-घर जाकर लोगों से मिलकर वोट मांगते थे. राजीव रंजन मिश्रा कहते हैं कि उस समय सिर्फ ₹1,000-1,500 में चुनाव लड़कर कोई पार्षद बन सकता था. आज यह सोचा भी नहीं जा सकता. उस समय नगर निगम के पास संसाधन कम थे, लेकिन वार्ड पार्षदों का जोश हाई हुआ करता था.

राजीव रंजन मिश्रा बताते हैं कि नियम के मुताबिक, वार्ड पार्षद हर साल मेयर का चुनाव करते थे. 1986 में जब रांची नगर निगम के चुनाव हुए, तो पहले तीन साल उदय प्रताप सिंह मेयर रहे, उसके बाद अशोक सिंह मेयर बने. राजीव रंजन मिश्रा, जिन्हें चुन्नू मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है, बताते हैं कि उस समय निगम के पास ज्यादा फंडिंग नहीं थी, फिर भी शहर की सफाई अच्छी थी, क्योंकि निगम खुद ही सड़कों और नालियों की सफाई करता था. अब, ये सारे इंतजाम थर्ड पार्टी को सौंप दिए गए हैं.

रांची नगर निगम चुनाव में एक और खास बदलाव "शहर की सरकार" में आधी आबादी की भागीदारी है. राजीव रंजन मिश्रा बताते हैं कि 37 पार्षदों में से सिर्फ दो महिलाएं थीं. अब, महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित होने से शहरी निकाय का स्वरूप ही बदल गया है.

झारखंड बनने के बाद 2008, 2013 और 2018 का चुनाव जीतकर पार्षद बनीं उर्मिला यादव इस बार भी HEC इलाके से चुनाव लड़ रही हैं. उनका कहना है कि उनका इलाका HEC में आता है. जब वह चुनाव जीतकर निगम के बोर्ड में पहुंचीं, तो उन्हें पता चला कि निगम उनके इलाके के लोगों के विकास के लिए कोई योजनाएं नहीं देता, क्योंकि यह HEC एरिया है. ऐसे में उन्होंने बोर्ड मीटिंग में ही विरोध करके HEC निवासियों की बुनियादी सुविधाओं के लिए फंडिंग शुरू करवाई. संघर्ष के दम पर ही जीत होती गई.