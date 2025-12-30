ETV Bharat / state

आगरा शहीद स्मारक में तीन महीने फ्री रहेगा 'लाइट एंड साउंड' शो; इन योजनाओं को मिली स्वीकृति

आगरा: ताज नगरी के शहीद स्मारक में जनता को तीन महीने तक फ्री में वीर सपूतों की गाथा दिखाई जाएगी. आगरा मंडलायुक्त ने नगर स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही आगरा किले में चलने वाले लाइट एंड साउंड शो की टिकट दर भी कम करने पर विचार किया गया है. समीक्षा बैठक में नगर स्तरीय अवस्थापना विकास समिति के 24 करोड़ रुपए का प्रस्ताव और पथकर सलाहकार समिति के 27.50 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए.

मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अगले 3 महीने तक शहीद स्मारक में होने वाले लाइट एंड साउंड शो को फ्री करने और इसका प्रचार करने का निर्देश दिया है. शिल्पग्राम से ताज पूर्वी गेट होकर पश्चिमी गेट तक ट्री फसाड लाइटिंग का काम पूरा होने पर टेस्टिंग और संचालन की भी जानकारी ली गई.

मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आगरा किला के लाइट एंड साउंड शो में भारतीय पर्यटकों के टिकट का रेट 300 रुपए प्रति व्यक्ति है. इसे कम करने पर चर्चा की गई है. संबंधित अधिकारी को नया रेट तय करने और ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.

रिंग रोड पर बड़े साइनेज बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए. ताज महल पूर्वी और पश्चिमी गेट के लॉकर रूम पर बैगेज स्कैनर लगाने के लिए पुलिस विभाग को धनराशि जारी की गई है. बैठक में तय किया गया कि एत्मादउदौला स्मारक के बने 8 क्योस्क, जो अब जर्जर हो गए हैं, इन्हें गिराया जाएगा. विद्युत शवदाह गृह पर विद्युत भट्टियों के संचालन की उपयोगिता बढ़ाने, पुलिस विभाग द्वारा अज्ञात शवों को वहीं जलाने के संबंध में विचार किया गया है.