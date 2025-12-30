आगरा शहीद स्मारक में तीन महीने फ्री रहेगा 'लाइट एंड साउंड' शो; इन योजनाओं को मिली स्वीकृति
मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शो के टिकट का रेट भी कम किया जाएगा. ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 7:03 AM IST|
Updated : December 30, 2025 at 9:37 AM IST
आगरा: ताज नगरी के शहीद स्मारक में जनता को तीन महीने तक फ्री में वीर सपूतों की गाथा दिखाई जाएगी. आगरा मंडलायुक्त ने नगर स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही आगरा किले में चलने वाले लाइट एंड साउंड शो की टिकट दर भी कम करने पर विचार किया गया है. समीक्षा बैठक में नगर स्तरीय अवस्थापना विकास समिति के 24 करोड़ रुपए का प्रस्ताव और पथकर सलाहकार समिति के 27.50 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए.
मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अगले 3 महीने तक शहीद स्मारक में होने वाले लाइट एंड साउंड शो को फ्री करने और इसका प्रचार करने का निर्देश दिया है. शिल्पग्राम से ताज पूर्वी गेट होकर पश्चिमी गेट तक ट्री फसाड लाइटिंग का काम पूरा होने पर टेस्टिंग और संचालन की भी जानकारी ली गई.
मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आगरा किला के लाइट एंड साउंड शो में भारतीय पर्यटकों के टिकट का रेट 300 रुपए प्रति व्यक्ति है. इसे कम करने पर चर्चा की गई है. संबंधित अधिकारी को नया रेट तय करने और ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.
रिंग रोड पर बड़े साइनेज बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए. ताज महल पूर्वी और पश्चिमी गेट के लॉकर रूम पर बैगेज स्कैनर लगाने के लिए पुलिस विभाग को धनराशि जारी की गई है. बैठक में तय किया गया कि एत्मादउदौला स्मारक के बने 8 क्योस्क, जो अब जर्जर हो गए हैं, इन्हें गिराया जाएगा. विद्युत शवदाह गृह पर विद्युत भट्टियों के संचालन की उपयोगिता बढ़ाने, पुलिस विभाग द्वारा अज्ञात शवों को वहीं जलाने के संबंध में विचार किया गया है.
मंडलायुक्त ने बताया कि बैठक के दौरान एयरपोर्ट पर वैडिंग मशीन लगाने को लेकर एयरपोर्ट डायरेक्टर से बात की गई. वैंडिंग मशीन लगाने के निर्देश दिए गए हैं. यह यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया जाएगा.
इन प्रस्ताव को मिली स्वीकृति
- इनर रिंग रोड जंक्शन, कुबेरपुर पर सौंदर्यीकरण का काम.
- आगरा इनर रिंग रोड के प्रवेश द्वार पर सौंदर्यीकरण का काम.
- ताजगंज परियोजना के मेंटेनेंस का काम.
- ताज महल के आसपास प्रकाश व्यवस्था, ताज व्यू प्वाइंट, सेल्फी प्वाइंट आई लव आगरा, ट्री फसाड, आगरा फोर्ट आदि स्थानों का बिजली बिल भुगतान.
- विद्युत शवदाह गृह पर निःशुल्क शव जलाने के लिए विद्युत भट्टियों के संचालन के लिए 10 लाख रुपए का भुगतान.
