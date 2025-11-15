Bihar Election Results 2025

कैसे बिरसा मुंडा बन गए थे दाऊद, जानें अनकही कहानी कड़िया मुंडा की जुबानी

बिरसा मुंडा से जुड़ी अनकही कहानियां हैं, जो किताबों में नहीं है. ऐसी ही कहानी सुनिए कड़िया मुंडा की जुबानी

Story Of Birsa Munda
खूंटी में स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 15, 2025 at 6:22 AM IST

खूंटी: भगवान बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी के उलिहातू गांव में हुआ था. उन्होंने जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान की मशाल जलाई थी. स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ने अंग्रेजी सेना को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था. धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को कई लेकर कई कहानी प्रचलित है. जिसमें से एक कहानी यह भी है कि जब अंग्रेजों ने उन्हें दूसरी बार गिरफ्तार कर खूंटी थाना में रखा, तब अंग्रेजों को पता चला कि बिरसा मुंडा की सेना थाना पर हमला करने वाली है . यह सूचना मिलने के बाद बिरसा मुंडा को सुरक्षा घेरे में पैदल ही रांची जेल ले जाया गया.

बिरसा मुंडा के दाऊद बनने की कहानी

कहते हैं कि बिरसा मुंडा दाऊद और फिर दाऊद से बिरसा मुंडा बने थे. इस मसले पर ईटीवी भारत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सह लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर कड़िया मुंडा से खास बातचीत की. बिरसा मुंडा की यह कहानी किताबों में नहीं है. लेकिन कड़िया मुंडा के शोध और उनकी लिखी किताब पर उलगुलान फिल्म बनकर तैयार है. जल्द ही उलगुलान फिल्म रिलीज होगी. फिल्म में बिरसा मुंडा से जुड़े अनछुए किस्सों को दिखाया गया है. कड़िया मुंडा कहते हैं कि धर्मांतरण के बाद पादरियों ने उनका नाम दाऊद रखा था. साथ ही उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी के उलिहातू में नहीं, बल्कि उनके मामा के गांव में हुआ था. बाद में बिरसा उलिहातू आये थे.

भाजपा नेता कड़िया मुंडा से बात करते ईटीवी भारत संवाददाता सोनू अंसारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

धर्म और अध्यात्म से था बिरसा को काफी लगाव

कड़िया मुंडा कहते हैं कि बिरसा मुंडा की धर्म और अध्यात्म में काफी रुचि थी. उन्होंने रामायण के साथ-साथ की आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ी थी. लेकिन जब बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान बन गए तो अंग्रेजी हुकूमत से यह बर्दाश्त नहीं हुआ. अंग्रेज उन्हें पागल कहने लगे और उसी पागल के कहने पर अंग्रेजी हुकूमत के थानों को जला दिया गया था. रांची, खूंटी और चाईबासा के घने जंगलों में निवास करने वाली बिरसा की सेना पर हमला कर सैकड़ों आदिवासियों को गोलियों से भून डालने वाले अंग्रेजों ने बिरसा को पकड़ने के लिए मिशनरियों का सहयोग लिया था और बाद से उन्हें बंदगांव के पहाड़ी इलाके से गिरफ्तार कर सड़क पर परेड कराते हुए 200 किमी पैदल चलवाया और रांची जेल में बंद कर दिया.

रहस्यमय स्थिति में हुई थी बिरसा मुंडा की मौत

अंग्रेजों ने उन्हें रिहा करने की शर्त रखी थी. उस वक्त बिरसा मुंडा ने अलग राज्य देने की मांग की थी, जो अंग्रेजों को नागवार गुजरी और दूसरे दिन उनकी रहस्यमय स्थिति में मौत हो गई. उनकी मौत के महीनों बाद भी किसी को भनक तक नहीं लगी कि बिरसा मुंडा अब नहीं रहे. क्योंकि अंग्रेजों ने उनके शव का अंतिम संस्कार करा दिया था.

आदिवासियों के महानायक और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी के सुदूरवर्ती गांव उलिहातू में हुआ था. आदिवासी दंपति सुगना मुंडा और करमी मुंडा के घर जन्मे बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास में एक ऐसे नायक थे, जिन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार से 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई थी.

अबुआ दिशुम-अबुआ राज का दिया था नारा

अबुआ दिशुम-अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा-राज हमारा का नारा देने वाले बिरसा मुंडा के पिता सुगना मुंडा और माता करमी मुंडा खेती-किसानी करते थे. उस समय बिरसा मुंडा एक छोटा जनजातीय समूह था, जो छोटानागपुर पठार पर बसा था. खूंटी प्रखंड के सलगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे चाईबासा जीईएल चर्च विद्यालय में पढ़ाई की. उस दौर में अंग्रेजों का शोषण चरम पर था.

आदिवासियों का उत्थान थी बिरसा की सोच

किशोर बिरसा हमेशा आदिवासियों के उत्थान को लेकर सोचते थे. आदिवासियों के खोये सम्मान को भी वापस दिलाना चाहते थे. जिसे लेकर वह अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के साथ-साथ अपनी हक की लड़ाई छेड़ दी. यह आदिवासी अस्मिता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था.

आदिवासियों को करते थे जागरूक

19वीं सदी के अंतिम दशक में उन्होंने अपनी माटी को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए आदिवासियों को जागरूक करना शुरू किया. उन्होंने आदिवासी समाज को मजबूत करने के लिए भूत-प्रेत और डायन जैसे अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश की. उस दौरान लोग भयंकर अकाल और भुखमरी की हालात से गुजर रहे थे. उस समय बिरसा मुंडा ने पूरे समर्पण से लोगों की सेवा की.

इधर, अंग्रेजी शासन आदिवासियों के लिए काल बनता जा रहा था. अंग्रेज पहले कर्ज देते और बदले में उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे. अंग्रेजों का आदिवासियों पर जुल्म समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था. ‘इंडियन फारेस्ट एक्ट-1882’ ने उनकी पहचान ही छीन ली. जो जंगल के दावेदार थे, वही अब जंगलों से बेदखल कर दिए गए. यह देख बिरसा ने उलगुलान का ऐलान कर दिया.

अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किया था उलगुलान

दमनकारी अंग्रेजी हुकूमत के आगे तीर-कमान लेकर वह संघर्ष करते रहे. इस लड़ाई में सैकड़ों लोग बेरहमी से मार दिए गए, लेकिन बिरसा मुंडा कभी हार मानने वालों में से नहीं थे. उनकी मेहनत और समाज के प्रति सेवा भाव से वे आदिवासियों के बीच धरती आबा के तौर पर लोकप्रिय हो गए, लेकिन बिरसा की ये चमत्कारिक लोकप्रियता अंग्रेजों को हजम नहीं हो रही थी.

बिरसा मुंडा काफी समय तक पुलिस की पकड़ में नहीं आये. इसे लेकर ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ जानकारी देने और पकड़वाने में मदद करने के लिए इनाम की घोषणा कर दी. इस लालच में आकर उनके किसी करीबी ने ही अंग्रेजी हुकूमत की मदद की. जिसके बाद उन्हें 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी.

लगातार जंगलों में भूखे-प्यासे भटकने की वजह से वह कमजोर हो चुके थे. आखिरकार 9 जून 1900 को अंग्रेजों का अत्याचार झेलते-झेलते जेल में ही बिरसा की मौत हो गई, लेकिन बिरसा मुंडा के विचार आज भी लोगों को हमेशा संघर्ष की राह दिखा रहा है.

जल-जंगल-जमीन के लिए किया था संघर्ष

महज 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन को लेकर जिस क्रांति का आगाज किया, वह आज भी आदिवासियों को आगे बढ़ने की राह दिखा रहा है. आदिवासी समाज के अलावा पूरे झारखंड में उन्हें भगवान का दर्जा मिला हुआ है. आदिवासियों के कल्याण के ध्येय के साथ बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना भी धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर की गई थी. आज झारखंड 25 साल का हो गया है और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जाएगी.

बिरसा मुंडा जयंती पर केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव और सीएम जाएंगे उलिहातू, तैयारियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती: उलिहातू में नहीं दिख रही कार्यक्रम की तैयारी, बिरसा ओड़ा में झाड़ू लगाते दिखे वंशज

नए लुक में दिखेगा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थल, ढाई करोड़ की लागत से होगा सौंदर्यीकरण

KADIYA MUNDA
KADIYA MUNDA ON BIRSA MUNDA
BIRSA MUNDA BIRTH ANNIVERSARY
बिरसा मुंडा से जुड़ी अनकही कहानियां
STORY OF BIRSA MUNDA

