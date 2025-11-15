ETV Bharat / state

कैसे बिरसा मुंडा बन गए थे दाऊद, जानें अनकही कहानी कड़िया मुंडा की जुबानी

खूंटी: भगवान बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी के उलिहातू गांव में हुआ था. उन्होंने जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान की मशाल जलाई थी. स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ने अंग्रेजी सेना को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था. धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को कई लेकर कई कहानी प्रचलित है. जिसमें से एक कहानी यह भी है कि जब अंग्रेजों ने उन्हें दूसरी बार गिरफ्तार कर खूंटी थाना में रखा, तब अंग्रेजों को पता चला कि बिरसा मुंडा की सेना थाना पर हमला करने वाली है . यह सूचना मिलने के बाद बिरसा मुंडा को सुरक्षा घेरे में पैदल ही रांची जेल ले जाया गया.

बिरसा मुंडा के दाऊद बनने की कहानी

कहते हैं कि बिरसा मुंडा दाऊद और फिर दाऊद से बिरसा मुंडा बने थे. इस मसले पर ईटीवी भारत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सह लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर कड़िया मुंडा से खास बातचीत की. बिरसा मुंडा की यह कहानी किताबों में नहीं है. लेकिन कड़िया मुंडा के शोध और उनकी लिखी किताब पर उलगुलान फिल्म बनकर तैयार है. जल्द ही उलगुलान फिल्म रिलीज होगी. फिल्म में बिरसा मुंडा से जुड़े अनछुए किस्सों को दिखाया गया है. कड़िया मुंडा कहते हैं कि धर्मांतरण के बाद पादरियों ने उनका नाम दाऊद रखा था. साथ ही उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी के उलिहातू में नहीं, बल्कि उनके मामा के गांव में हुआ था. बाद में बिरसा उलिहातू आये थे.

भाजपा नेता कड़िया मुंडा से बात करते ईटीवी भारत संवाददाता सोनू अंसारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

धर्म और अध्यात्म से था बिरसा को काफी लगाव

कड़िया मुंडा कहते हैं कि बिरसा मुंडा की धर्म और अध्यात्म में काफी रुचि थी. उन्होंने रामायण के साथ-साथ की आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ी थी. लेकिन जब बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान बन गए तो अंग्रेजी हुकूमत से यह बर्दाश्त नहीं हुआ. अंग्रेज उन्हें पागल कहने लगे और उसी पागल के कहने पर अंग्रेजी हुकूमत के थानों को जला दिया गया था. रांची, खूंटी और चाईबासा के घने जंगलों में निवास करने वाली बिरसा की सेना पर हमला कर सैकड़ों आदिवासियों को गोलियों से भून डालने वाले अंग्रेजों ने बिरसा को पकड़ने के लिए मिशनरियों का सहयोग लिया था और बाद से उन्हें बंदगांव के पहाड़ी इलाके से गिरफ्तार कर सड़क पर परेड कराते हुए 200 किमी पैदल चलवाया और रांची जेल में बंद कर दिया.

रहस्यमय स्थिति में हुई थी बिरसा मुंडा की मौत

अंग्रेजों ने उन्हें रिहा करने की शर्त रखी थी. उस वक्त बिरसा मुंडा ने अलग राज्य देने की मांग की थी, जो अंग्रेजों को नागवार गुजरी और दूसरे दिन उनकी रहस्यमय स्थिति में मौत हो गई. उनकी मौत के महीनों बाद भी किसी को भनक तक नहीं लगी कि बिरसा मुंडा अब नहीं रहे. क्योंकि अंग्रेजों ने उनके शव का अंतिम संस्कार करा दिया था.

आदिवासियों के महानायक और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी के सुदूरवर्ती गांव उलिहातू में हुआ था. आदिवासी दंपति सुगना मुंडा और करमी मुंडा के घर जन्मे बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास में एक ऐसे नायक थे, जिन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार से 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई थी.

अबुआ दिशुम-अबुआ राज का दिया था नारा

अबुआ दिशुम-अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा-राज हमारा का नारा देने वाले बिरसा मुंडा के पिता सुगना मुंडा और माता करमी मुंडा खेती-किसानी करते थे. उस समय बिरसा मुंडा एक छोटा जनजातीय समूह था, जो छोटानागपुर पठार पर बसा था. खूंटी प्रखंड के सलगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे चाईबासा जीईएल चर्च विद्यालय में पढ़ाई की. उस दौर में अंग्रेजों का शोषण चरम पर था.

आदिवासियों का उत्थान थी बिरसा की सोच

किशोर बिरसा हमेशा आदिवासियों के उत्थान को लेकर सोचते थे. आदिवासियों के खोये सम्मान को भी वापस दिलाना चाहते थे. जिसे लेकर वह अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के साथ-साथ अपनी हक की लड़ाई छेड़ दी. यह आदिवासी अस्मिता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था.