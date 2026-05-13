ETV Bharat / state

भंटा, भंटा मोड़.. भंटा पासवान.. रोचक है बिहार के इस 'बैंगन' की कहानी

गया के बांकेबाजार प्रखंड में उगने वाला 'भंटा' मजह एक सब्जी नहीं, बल्कि सैकड़ों किसानों की जीविका का मुख्य साधन और उनकी सांस्कृतिक पहचान है.

Bihar Bhanta story
बिहार के 'भंटा' की दिलचस्प कहानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 6:50 AM IST

12 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: 'मेरा नाम 'भंटा पासवान' है. लालू यादव और नीतीश कुमार भी जानते हैं.' बिहार के गयाजी में सब्जी के नाम पर स्थान और व्यक्ति का नाम होना बताता है कि क्षेत्र में उक्त सब्जी की क्या अहमियत है. गयाजी के रहने वाले भंटा पासवान अपने नाम के पीछे कई रोचक किस्सा भी बताते हैं. इतना ही नहीं गयाजी के विशुनपुर गांव के लोग पोस्टल एड्रेस में भी आसानी के लिए 'भंटा मोड़' लिखते हैं.

'भंटा' बैंगन की दिलचस्प कहानी: बिहार में कई तरह की फसलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है,जिसमें कई स्वादिष्ट सब्जी भी शामिल हैं जो बिहार प्रदेश के कई जिलों समेत दूसरे राज्यों तक भेजी जाती हैं. बिहार के गयाजी में होने वाली एक सब्जी की कहानी बड़ी रोचक है, जो ना सिर्फ अपने स्वादिष्ट स्वाद, किसानों की अच्छी आमदनी के साथ परंपराओं से जुड़ी है, बल्कि उसके नाम से जगह , व्यक्ति के नाम भी हैं, जो इस सब्जी को और खास पहचान बना देती है.

Bihar Bhanta story
किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी (ETV Bharat)

भंटा नाम सुनते ही हंस पड़े थे नीतीश: भंटा पासवान एक किस्से को याद करते हुए कहते हैं कि एक बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वह मिले थे. अन्य नेता भी वहां पर मौजूद थे. सभी मुख्यमंत्री का अभिवादन गुलदस्ता देकर कर रहे थे. तभी मैंने भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुलदस्ता देकर अपना नाम बताया. नीतीश कुमार आगे बढ़ गए थे, लेकिन मेरा नाम सुनते ही वापस आए और दोबारा से नाम पूछा. मैंने कहा कि सर मेरा नाम भंटा पासवान है, इतना कहना था कि वह हंसने लगे.

"मुझे नीतीश कुमार ने पास बुलाया और हंसते-हंसते कहा कि आपका नाम ऐसा है कि कभी कोई भूलेगा नहीं. आपका नाम भंटा पासवान ही नहीं भंटा कोइरी भी होना चाहिए. उसके बाद से जब भी नीतीश कुमार जी से मिले तब-तब वह मुझे देखकर हंसने लगते थे."- भंटा पासवान, जिला प्रवक्ता, आरजेडी

क्यों रखा गया भंटा नाम: अपना नाम भंटा होने के पीछे की वजह भंटा पासवान बताते हुए कहते हैं कि उनके माता-पिता बताते थे कि जब उनका जन्म हुआ था, तब वह गोल मटोल थे. उनकी एक बुआ थीं, जिनके यहां भंटा की खेती होती थी. उन्होंने मुझे पहली बार देखते ही कहा था कि ये तो भंटा की तरह है. तभी से मेरा नाम भंटा हो गया.

देखें यह स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

बड़े-बड़े नेता के बीच में फेमस हैं भंटा: भंटा पासवान का असली नाम आकाश पासवान है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें सभी भंटा पासवान ही कहते हैं. अपने जिले में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी और बड़े-बड़े नेताओं के बीच में भी भंटा पासवान से ही जाना जाता हूं. स्वर्गीय रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जैसे बिहार के बड़े नेता उन्हें भंटा पासवान के नाम से पहचानते हैं.

भंटा लेलो सुनते ही हंसने लगते हैं लोग: भंटा पासवान कहते हैं कि शायद हम अपने ओरिजनल नाम से भी इतने प्रसिद्ध नहीं होते जितना कि भंटा पासवान के नाम से हुए हैं. वह अपने परिवार और मोहल्ले के लोगों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब सब्जी बेचने वाला मोहल्ले की गली में पहुंचता है और आवाज लगाता है कि 'भंटा लेलो' तब मेरे घर के बच्चे हंसने लगते हैं. मुझे भी खूब हंसी आती है, लेकिन इन सब के बीच मुझे कभी खराब नहीं लगा. मै भी अपने नाम से आनंदित होता हूं.

पोस्टल एड्रेस में 'भंटा मोड़ बिशनपुर' लिखते हैं लोग : 'भंडा पासवान' का नाम जितना फेमस है, उतना ही फेमस 'भंटा मोड़' भी है. स्थानीय निवासी नंद किशोर प्रसाद बताते हैं कि सभी गांवों से भंटा बिशनपुर गांव पहुंचती थी. इसके कारण इसका नाम भंटा मोड़ पड़ गया. पोस्टल एड्रेस में आसानी के लिए लोग भंटा मोड़ बिशनपुर भी लिखते हैं.

Bihar Bhanta story
तुड़ाई में लगीं महिलाएं (ETV Bharat)

"पहले हर गांव तक गाड़ियां नहीं पहुंचती थीं. पक्की सड़क भी नहीं थीं, लेकिन भंटा की खेती वर्तमान से भी बड़े पैमाने पर होती थी. सभी जगहों से हर दिन 50 से अधिक बैल गाड़ियों पर भंटा की बोरियां बिशनपुर गांव में पहुंचती थी. क्योंकि ये मुख्य सड़क पर है, यही से फिर बैंगन भंटा दूसरी जगहों पर व्यापारी ले जाते थे. एक समय ऐसा हो गया कि ये पूरा गांव और मोड़ भंटा मोड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया."- नंद किशोर प्रसाद, स्थानीय निवासी

'भंटा' से मिली अलग पहचान: किसान पवन कुमार कहते हैं कि सिर्फ भंटा मोड़ ही नहीं भंटा नाम के व्यक्ति भी कई हैं. इन गांव में वे लोग जो बड़े पैमाने पर भंटा की खेती करते हैं, उनकी पहचान ओरिजनल नाम से कम भंटा से ज्यादा होती है. हम ये कह सकते हैं कि भंटा ने एक अलग पहचान भी हम लोगों को दी है.

"मैंने इस बार बड़े क्षेत्रफल में खेती नहीं की है, लेकिन इतना किया है कि अच्छी खासी आमदनी हो गई है. अगर कट्ठा के हिसाब से देखें तो 10000 से अधिक का मुनाफा होता है. यही वजह है कि बहुत से किसान किराए पर प्रति कट्ठा 1000 रुपए जमीन लेकर खेती करते हैं."- पवन कुमार,किसान

बैंगन की खास प्रजाति 'भंटा' : दरअसल बैंगन की कई प्रजातियां होती हैं, जिसकी खेती राज्य के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होती है , लेकिन बैंगन की एक खास प्रजाति भंटा भी है, जो बैंगन की तरह लंबे आकार में नहीं बल्कि ये गोलमटोल होता है. इसकी खासियत यह भी है कि इसके पौधे और उसके ऊपरी हिस्से पर कांटे भी होते हैं.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

कहां-कहां होती है खेती?: भंटा की खेती बिहार के गयाजी के बांके बाजार प्रखंड के कई गांव में बड़े पैमाने पर होती है. कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि गया जिले में सिर्फ बांके बाजार प्रखंड में ही इसकी खेती होती है, क्योंकि इसकी खेती के लिए यहां की मिट्टी अनुकूल है. बांके बाजार में भी सभी गांवों में नहीं बल्कि जमुआरा कला, जमुआरा खुर्द , बरहोता,बिहारगाई , डेलहो, हसनपुर, सैफगंज , विशुनपुर में भंटा की खेती होती है.

शादी विवाह की पहली पसंद: बांके बाजार प्रखंड के इन गांव के हजारों किसान भंटा की खेती से जुड़े हैं. अप्रैल से लेकर जून तक इसकी मांग कई गुना बढ़ जाती है. क्योंकि इन महीनों में शादी के सीजन होते हैं. हर शादी घर में भंटा की सब्जी पहली पसंद होती है. बिशुनपुर गांव के निवासी नंद किशोर प्रसाद कहते हैं कि बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में भंटा की सब्जी के बिना शादी का भोज अधूरा है.

लिट्टी का बढ़ाता है स्वाद: इसकी सब्जी इसलिए भी शादी घरों में उपयोग होती है क्योंकि अन्य सब्जियों की तुलना में ये भारी होती है. यानी कि कम वजन में ज्यादा से ज्यादा लोग खाते हैं. बैंगन जिसकी खास प्रजाति भंटा है, उससे सिर्फ सब्जी ही नहीं बल्कि चोखा, पकौड़ी , बैंगनी जैसे व्यंजन तैयार होते हैं. लिट्टी के साथ इसके चोखा में जो स्वाद है, वो बैंगन में नहीं है.

बिहार से झारखंड बंगाल तक सप्लाई: भंटा की खेती तो गयाजी में होती है, लेकिन इसकी सप्लाई राज्य की विभिन्न मंडियों जिनमें गयाजी, औरंगाबाद, पटना, सासाराम, डेहरी, नवादा के साथ झारखंड की रांची मंडी , चतरा मंडी, हजारीबाग मंडी, पश्चिम बंगाल की कोलकाता मंडी और उत्तर प्रदेश की बनारस की थोक सब्जी मंडी में सप्लाई होती है. जमुआर गांव के एक किसान विमलेश कुमार कहते हैं कि शुरुआती सीजन में प्रतिदिन 5000 क्विंटल यानी के 2 से 3 ट्रक भंटा की सप्लाई होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वजन कम होता चला जाता है.

"यहां का भंटा कई राज्यों में प्रसिद्ध है. यही वजह है कि दूसरे राज्यों से भी व्यापारी यहां आते हैं और भंटा खरीद कर ले जाते हैं. अभी थोक मार्केट में इसकी कीमत 30 रुपए प्रति केजी है, जबकि शुरुआती सीजन में 50 रुपए प्रति केजी कीमत थी."- विमलेश कुमार, किसान

लागत से कई गुना अधिक मुनाफा: किसान पवन कुमार कहते हैं कि भंटा की पूरी खेती की अवधि लगभग 5 महीने की होती है. किसान धान की फसल काटने से पहले इसकी नर्सरी तैयार करना शुरू कर देते हैं और फिर धान काटने के बाद इसे लगाना शुरू कर देते हैं. इसकी फसल काफी अच्छी होती है. इसका वजन भी बैंगन की तुलना में ज्यादा होता है. लगभग एक भंटा 300 से 500 ग्राम या उससे अधिक का होता है.

2.5 करोड़ की खेती: स्थानीय किसान कहते हैं कि सभी छोटे बड़े किसान को मिलाकर देखें तो यहां एक सीजन में 2 से 2.5 करोड़ का व्यापार होता है. किसान इसको इस तरह समझते हैं कि अगर आप एक बीघा में बैंगन की फसल लगाते हैं और अच्छी फसल होती है तो एक बीघा में 35-40 क्विंटल उपज होगी.

Bihar Bhanta story
भंटा की तुड़ाई करते किसान (ETV Bharat)

एक बीघा में खर्च लगभग 18000 से 22000 तक होता है, जबकि एक बीघा में पूरी आमदनी 1.25 से 1.5 लाख तक होगी. अगर पूरे प्रखंड में जहां-जहां बैंगन भंटा की खेती होती है उनसब को मिला कर देखा जाए तो 200 बीघा में खेती होगी.

आमदनी से खुश हैं किसान गुड्डु: हसनपुर गांव के किसान गुड्डू यादव कहते हैं कि मैंने 7 बीघा में इस बार भंटा की खेती की है. मेरी फसल भी बहुत अच्छी है. एक बीघा में कम से 45 क्विंटल भंटा होगा. 7 बीघा की खेती में कुल लगत लगभग 1 लाख 25 हजार रुपए आए थी.

"मगर अब तक हमने 12 लाख रुपए का भंटा बेच दिया है. अभी अनुमानित रूप से देखा जाए तो 4 से 5 लाख रुपए का भंटा और टूटेगा. प्रतिदिन मेरे खेत से अभी 100 क्विंटल से अधिक भंटा टूट रहा है. हर दिन 5 से 10 महिलाएं मेरे खेत में भंटा तोड़ती हैं."- गुड्डू यादव, किसान

गांव में भंटा ने लाई खुशहाली: एक किसान राजेंद्र यादव कहते हैं कि सिर्फ नाम पहचान ही भंटा ने नहीं दिया है, बल्कि इस क्षेत्र के कई गांव में आर्थिक खुशहाली भी लाई है. हम जिस गांव जमुआरा कला में रहते हैं, पहले यहां की स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी. हालांकि हमारे पूर्वजों से ही यहां पर भंटा की खेती होती चली आ रही है, लेकिन पहले सरकारी व्यवस्था भी यहां बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से किसानों को उनकी फसल पर अच्छा रेट भी नहीं मिलता था.

"जबसे यहां सड़कें और बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई, यहां की फसलों का रेट भी अच्छा मिलने लगा है. वर्तमान की स्थिति यह है कि इस गांव में बड़े पैमाने पर आर्थिक खुशहाली है. गांव और आसपास के वे सभी गांव जो भंटा की खेती करते हैं. हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई, जिसके नतीजे में आज सिर्फ मेरे गांव से 70 से 80 की संख्या में युवा सरकारी सेवा में गए हैं."- राजेंद्र यादव, किसान

'भंटा' नाम की उत्पत्ति: दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कृषि विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ हेमंत कुमार कहते हैं कि Brinjal को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है.भोजपुरी एवं पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इसे सामान्यतः 'भंटा' कहा जाता है. माना जाता है कि 'भंटा' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'वृन्ताक' शब्द से हुई है.

"समय के साथ लोकभाषाओं और बोलियों में उच्चारण परिवर्तन के कारण 'वृन्ताक' शब्द 'भंटा' के रूप में प्रचलित हो गया. बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में आज भी यह नाम व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है."- डॉ हेमंत कुमार,असिस्टेंट प्रोफेसर

बैंगन के गुण: बैंगन एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है, जिसमें फाइबर, पोटैशियम और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं. यह कम कैलोरी वाली सब्जी मानी जाती है तथा पाचन में सहायक होती है. ग्रामीण भोजन में इसका विशेष महत्व है और बड़े आकार वाले भंटा का उपयोग विशेष रूप से भर्ता बनाने में किया जाता है. विभिन्न रंगों एवं आकारों में उपलब्ध होने के कारण यह किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के बीच लोकप्रिय सब्जी फसल है.

ये भी पढ़ें

Explainer: बिहार के किस बागान से टूटती है पहली शाही लीची? बड़ा रहस्य जान लीजिए

Explainer: हमारी नहीं है 'शाही लीची', जानिए भारत में कैसे पहुंची और बन गयी मुजफ्फरपुर की पहचान?

TAGGED:

GAYA NEWS
BANKE BAZAR BLOCK
भंटा बैंगन
BHANTA MOR GAYA
BIHAR BHANTA STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.