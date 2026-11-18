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स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक, जिससे शहीद-ए-आजम भगत सिंह ने भी लिया था ऑटोग्राफ, क्या है कहानी?

पटना: स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायक बटुकेश्वर दत्त अपनी जन्मजयंती 18 नवंबर के मौके पर याद किया जा रहे हैं. बटुकेश्वर दत्त ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे और इनके आंदोलन में सक्रिय रहे बटुकेश्वर दत्त गुमनामी के अंधेरे में ही रह गए.

इन दोनों घटनाओं के बाद क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया. जेल में राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए जतीन्द्रनाथ दास ने 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अपना बलिदान दिया था. इसके बाद 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाते हुए भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जबकि बटुकेश्वर दत्त को उम्रकैद की सजा दी गई

इसके ठीक बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था. भले ही इसका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं, बल्कि अंग्रेजी सरकार को अपनी बात सुनाना था.

लाहौर षड्यंत्र केस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाक्रम था. दरअसल साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HSRA) के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी. सैंडर्स की हत्या कर दी थी.

ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र मामले में केस चलाया गया. इस मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई,लेकिन बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली. सजा सुनाने के बाद उन्हें काला पानी भेजा दिया गया. उनकी भी इच्छा थी कि उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ दिल्ली की ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने और गिरफ्तारी देने के बाद पुलिस ने बटुकेश्वर दत्त को लाहौर षड्यंत्र केस के मुकदमे में भी आरोपी बनाया था. इस तरह दत्त का नाम सैंडर्स हत्याकांड से जुड़े मुकदमे में आया.

वहीं इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने भागते समय पीछा कर रहे हेड कांस्टेबल चन्नन सिंह को भी गोली मारकर अपने साथियों को बचाया. इस घटना में भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद की प्रत्यक्ष भूमिका थी और बटुकेश्वर दत्त सहयोगी की भूमिका में थे.

दरअसल जयगोपाल को स्कॉट की पहचान करने का जिम्मा दिया गया था, लेकिन उन्होंने गलतफहमी में सैंडर्स को स्कॉट समझ लिया और भगत सिंह तथा राजगुरु को इशारा किया. उनके संकेत के बाद शिवराम राजगुरु ने पहली गोली चलाई और भगत सिंह ने कई गोलियां दागकर उसे मार डाला.

लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के क्रांतिकारियों ने पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट की हत्या की योजना बनाई, लेकिन पहचान में गलती के कारण 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी. सैंडर्स को निशाना बना लिया गया.

वहीं 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, इस दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए. इस दौरान लगी चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई.

8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित ब्रिटिश असेंबली में भगत सिंह के साथ ब्रिटिश तानाशाही का विरोध करने वालों में बटुकेश्वर दत्त का नाम भी शामिल था. ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था जिसका भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त ने विरोध किया. विरोध करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका जिसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था.

18 नवंबर 1910 को पश्चिम बंगाल स्थित वर्धमान में जन्में बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने और सैन्डर्स हत्याकांड में अहम भूमिका निभाई थी.यही वजह थी कि उनके भाई ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाया.बटुकेश्वर दत्त ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिसका ऑटोग्राफ भगत सिंह ने लिया था.

बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने सैंडर्स हत्याकांड में भूमिका निभाई थी. वे शहीद-ए-आजम भगत सिंह के साथ फांसी पर चढ़ना चाहते थे लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी, जिसका उन्हें आजीवन मलाल रहा.जब भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी का नाम लिया जाएगा, तब बटुकेश्वर दत्त लोगों को याद आएंगे.

हुसैनी वाला में चार वीर सेनानियों का समाधि स्थल

वहीं 1965 में उनके निधन के पहले अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर बटुकेश्वर दत्त ने कहा था कि उन्हें भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ ही दफन किया जाए. बाद में उनकी इच्छानुसार उन्हें वही दफनाया गया. उनका समाधि स्थल पंजाब के हुसैनी वाला में बनाया गया जहां भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का समाधि स्थल है.

भगत सिंह की मां ने की थी देखभाल

बटुकेश्वर दत्त की इकलौती बेटी भारती बागची इन दिनों अपने बेटे के साथ मुंबई में रहतीं हैं. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान भारती बागची ने कहा कि बटुकेश्वर दत्त बड़े ही सादगी से जीवन जीते थे. उन्होंने 114 दिनों की भूख हड़ताल की और 13 साल तक जेल में रहे.

भगत सिंह से बेहद नजदीकी रिश्ते

भारती बागची के मुताबिक पूरा जीवन उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में लगा दिया. भगत सिंह से उनके बेहद नजदीकी रिश्ते थे और वे बराबर उन्हें पत्र लिखा करते थे. भगत सिंह की मां भी बटुकेश्वर दत्त को बेटे के समान मानती थीं. उनके अंतिम दिनों में भगत सिंह की मां ने अस्पताल में पिताजी की देखभाल की. तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने भी आखिर के वक्त में उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की थी.

"पिताजी बड़े ही सादगी से जीवन जीते थे. उन्होंने 114 दिनों की भूख हड़ताल की और 13 साल तक जेल में रहे. पूरा जीवन उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में लगा दिया.भगत सिंह की मां भी उनको बेटे के समान मानती थीं. उनके अंतिम दिनों में भगत सिंह की मां ने अस्पताल में पिताजी की देखभाल की थी."- भारती बागची, बटुकेश्वर दत्त की बेटी

संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा

समाजसेवी और लेखक अनीश अंकुर कहते हैं कि बटुकेश्वर दत्त ऐसे हीरो थे जिन्होंने भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए. वे लंबे समय तक जेल में रहे लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा. जब भगत सिंह फांसी चढ़ रहे थे तब उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से कहा कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन जनता के बीच तुम्हें रहना है और आंदोलन को आगे बढ़ाना है.

"बटुकेश्वर दत्त ऐसे हीरो थे जिन्होंने भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए. वे लंबे समय तक जेल में रहे लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा. जब भगत सिंह फांसी चढ़ रहे थे तब उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से कहा कि मैं तो जा रहा हूं लेकिन जनता के बीच तुम्हें रहना है और आंदोलन को आगे बढ़ाना है."-अनीश अंकुर, समाजसेवी और लेख

मुफलिसी में बीते अंतिम दिन

अनीश अंकुर के मुताबिक बटुकेश्वर दत्त का अंतिम दिन मुफलिसी में बीते, वो साइकिल पर बिस्कुट और आटा बेचने का काम करते थे.अपनी रोजी-रोटी के लिए वे बस चलाने का परमिट चाहते थे. कहा जाता है कि उस दौरान पटना के आला अधिकारियों ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र मांगा था. बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्तक्षेप के बाद उन्हें बस की परमिट दी गई थी.

इतिहास के पन्नों तक सिमट गए बटुकेश्वर दत्त

बटुकेश्वर दत्त पर पुस्तक के लेखक भैरव लाल दास कहते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सम्मान मिला, लेकिन बटुकेश्वर दत्त इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह गए. यहां तक की संसद में उनकी प्रतिमा तक नहीं लगाई गई.1963 में वे विधान परिषद के सदस्य बने थे

भगत सिंह के सबसे अच्छे दोस्त थे बटुकेश्वर दत्त

भैरव लाल दास कहते हैं कि बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के सबसे अच्छे दोस्त थे. बटुकेश्वर दत्त को दो मामलों में आजीवन कारावास और काला पानी की सजा मिली थी. सजा काटने के बाद काफी दिनों तक संघर्षों के बाद 20 जुलाई 1965 को उनकी मृत्यु हो गई. उनकी पत्नी शिक्षिका थीं और पटना के मीठापुर में उनका घर था और उन्होंने वहीं अपना शेष जीवन बिताया.

"बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के सबसे अच्छे दोस्त थे. बटुकेश्वर दत्त को दो मामलों में आजीवन कारावास और काला पानी की सजा मिली थी. सजा काटने के बाद काफी दिनों तक संघर्षों के बाद 20 जुलाई 1965 को उनकी मृत्यु हो गई."- भैरव लाल दास, लेखक

रिश्तेदार ने घर में रखने से किया था मना

भैरव लाल दास कहते हैं कि बटुकेश्वर दत्त कानपुर में रहते थे, स्वतंत्रता आंदोलन में संलिप्तता के चलते उनके भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया था, उसके बाद वह पटना चले आए थे.भैरव लाल के मुताबिक एक मार्मिक प्रसंग यह है कि बटुकेश्वर दत्त की मां ने बनारस में दर्शन करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन एक रिश्तेदार ने उन्हें घर पर ठहराने से मना कर दिया था. तब अपनी मां के साथ वह एक मठ में रहें वही दर्शन के बाद उनकी मा का निधन हो गया था.

इलाज के लिए भगत सिंह की मां ने बेचे गहने

भैरव लाल दास के मुताबिक बटुकेश्वर दत्त को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा. पीएमसीएच में उनका इलाज चला, फिर कैंसर का पता चला. बटुकेश्वर दिल्ली इलाज कराने चले गए. भगत सिंह की मां विद्यावती ने 6 महीने तक अस्पताल में रहकर दत्त की सेवा की. बटुकेश्वर दत्त के इलाज के लिए विद्यावती ने अपने गहने जीवन तक बेच दिए. उनके बेड के नीचे वे चादर बिछाकर सोती थी. अंग्रेजी सरकार ने उन्हें इतनी यातनाएं दी थी कि उनका शरीर जर्जर हो गया था.

भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को बताया भाई

भैरव लाल दास कहते हैं कि भगत सिंह को सजा से तीन दिन पहले उनकी माता विद्यावती उनसे मिलने पहुंची. विद्यावती वहां पहुंचते ही रोने लगी तब भगत सिंह ने अपनी माता को कहा कि मैं तो देश के खातिर कुर्बान हो रहा हूं लेकिन बटुकेश्वर दत्त बाहर रहेगा जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो बटुकेश्वर से मिल लेना. भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को प्यार से बटु कहते थे.



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