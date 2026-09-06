"हमारा सहारा सिर्फ भोलेनाथ..." नेपाल से वर्षों पहले आईं "बजई" की कहानी, जानिये काशी से क्यों है इतना लगाव?
पढ़ें प्रतिमा तिवारी की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 11:21 PM IST
वाराणसी : बनारस को मोक्ष का शहर कहा जाता है, यहां लोग शांति की तलाश में आते हैं. यही बनारस हजारों लोगों का घर भी है. कुछ ऐसी ही कहानी है नेपाल और देश के अलग-अलग हिस्सों से आईं बुजुर्ग महिलाओं की. सभी के अपने परिवार हैं, लेकिन समाज के बदलते दौर में उन्होंने काशी में रहने का फैसला किया. आइये जानते हैं काशी में रहने को लेकर वह क्या कहती हैं?
नेपाल में बुजुर्ग महिला को "बजई" कहा जाता है : बुजुर्ग महिला जिन्हें आम बोलचाल भाषा में नेपाल में "बजई" कहा जाता है. काशी में गंगा घाट किनारे स्थित पशुपति आश्रम व आस-पास में ऐसी ही दर्जनों "बजई" मौजूद हैं, जो काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं. यहां पर रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं दिनभर भगवान की आराधना के साथ जब खाली समय में बैठती हैं तो अपना समय बिताने के लिए रुई की बाती तैयार करती हैं.
दूसरों के लिए यह बस रुई कि बाती है, लेकिन उनके लिए अपने जीवन के खाली समय भरने का सबसे खूबसूरत माध्यम है. उनकी बाती बनाने का तरीका भी अलग होता है. यह वही समय होता है जब यह सभी माताएं आपस में बैठकर हंसी, चुटकुले, भजन-कीर्तन करतीं हैं.
22 साल पहले आईं थीं : नेपाल और भारत के अलग-अलग देश की बुजुर्ग महिलाएं यहां रह रही हैं. यहां रहने वाली "बजई" माता आरती कहती हैं कि उन्हें पूर्ण रूप से काशी में आकर रहते हुए 22 साल हो गए हैं. वह कहती हैं कि जब वह सबसे पहले काशी आईं थीं अपने दो बेटों के साथ तो उन्होंने यहां पर अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया.
"काशी में बच्चों को पढ़ाया-लिखाया" : वह बताती हैं कि इसके लिए उन्हें घरों में काम करना पड़ा और वह दिल्ली भी गईं जहां पर वह काम करती थीं. उसके बाद फिर वह काशी आईं और तीन साल तक मणिकर्णिका पर रहीं. जैसे तैसे अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया. जब उनके बेटे पढ़ लिखकर के सक्षम हो गए तो फिर वह नेपाल चले गए और आरती माता यहीं रह गईं. नेपाल न जाने के सवाल पर वह कहती हैं कि अब समय बदल गया है. वह यहीं खुश हैं.
"हमारा सिर्फ एक सहारा भोलेनाथ" : वह कहती हैं कि अब हमारा सिर्फ एक सहारा भोलेनाथ हैं. यहां हम रहते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उनके दर्शन पूजन करते हैं, भजन-कीर्तन करते हैं और हमारा जीवन इसी में चल रहा है. हमको किसी की सेवा की जरूरत नहीं है. जैसे प्रभु जीवन काट दें बस कट जाए. हम बस भगवान की आराधना में ही खुद को व्यस्त रखना चाहते हैं.
"बजई" माता शकुंतला कहती हैं कि वह 7 साल की उम्र में काशी आ गईं थीं, उनका विवाह यहीं हुआ. फिर उसके बाद वह अपने माता को संभालने में व्यस्त हो गईं. उनकी सेवा की. उनकी मां का निधन हो चुका है. उसके बाद उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया.
वह बताती हैं कि उनके बच्चे नेपाल जाकर रहने लगे, लेकिन वह काशी से मोह नहीं छोड़ पाई. उन्होंने कहा कि हम काशी का महत्व समझते हैं और हमें काशी का रस समझ में आता है इसलिए हम यही रहेंगे. वह कहती हैं कि वह यहां बहुत खुश रहती हैं और भगवान की पूजा अर्चना में व्यस्त रहती है.
उन्होंने बताया कि उनके दिनचर्या की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से होती है, जहां वह स्नान ध्यान करके सबसे पहले परिसर में मौजूद पशुपतिनाथ महादेव का दर्शन पूजन करती हैं. एक से डेढ़ घंटे तक जप करती हैं आरती करती हैं और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार जाती हैं, जहां वह बाबा का जलाभिषेक करके उनसे आशीर्वाद लेती हैं और उसके बाद फिर आश्रम चली आती हैं.
वह बताती हैं कि यहां आकर वह अपनी दिनचर्या के कार्य करती हैं और उसके बाद भोजन करती हैं. भोजन करने के बाद थोड़ी देर आराम करती हैं और उसके बाद फिर सभी बैठकर रुई से बाती बनाना शुरू कर देती हैं. वह कहती हैं कि बाती बनाते वक्त हम सभी अपनी बातें एक दूसरे से कर लेते हैं, मन भी हल्का हो जाता है और हमारा काम भी होता है.
वह बताती हैं कि इसके बाद फिर यहां गुरुजी आते हैं, जो काशी के बारे में सभी को बताते हैं. डेढ़ घंटे तक वह प्रवचन सुनती हैं और उसके बाद फिर मंदिर में जाकर जप अनुष्ठान शुरू कर देती है. वह कहती हैं कि यह दिनचर्या यहां रहने वाली सभी माताओं की है और इसी में उनका जीवन चल रहा है.
आश्रम में होती है सेवा : माताओं की देखभाल करने वाले आश्रम के रोहित महाराज कहते हैं कि काशी में सभी मोक्ष की कामना के साथ आते हैं. ऐसे में यह बुजुर्ग माताएं भी अपने जीवन की समस्याओं से अलग-अलग पहलुओं से पीड़ित होकर, उन्हें छोड़कर काशी महादेव की शरण में आ जाती हैं. माताओं को रहने खाने में जीवन जीने में दिक्कत होती है. इसके तहत यहां पर नेपाल सरकार की ओर से पशुपतिनाथ मंदिर है और आश्रम संचालित होता है.
वह बताते हैं कि यहां इन माताओं की सेवा की जाती है. यहां माताओं के भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, उनकी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है और उनकी सेवा किया जाता है. पहले यहां 100 की संख्या में माताएं हुआ करती थीं, लेकिन यह भवन थोड़ा जीर्णक्षीण हो गया है. ऐसे में इसके जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, जिस वजह से कुछ माताएं अलग-अलग आश्रम में रह रही हैं.
वह बताते हैं कि वर्तमान समय में 10 माताएं यहां रहती हैं जो अपनी दिनचर्या के कार्य खुद करती हैं और भगवान की आराधना करती हैं. उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यहां आने वाली माताओं की सेवा करते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं.