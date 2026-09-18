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जहां 'इंकलाब' की मिट्टी ने जन्म लिया, वहां के युवा और बुजुर्ग आज क्या सोचते हैं? उन्नाव के बदरका और बक्सर घाट की कहानी

"जांबाजी और साहस के किस्से सुनाया करते थे" : वह बताते हैं कि लोग उनके नाम, उनके जीवन-चरित्र, उनके क्रांतिकारी कार्यों, उनकी जांबाजी और साहस के किस्से सुनाया करते थे. बदरका गांव में उनके कुछ सहपाठी भी थे, हालांकि अब वे नहीं रहे. वे आजाद जी से जुड़े अनेक संस्मरण सुनाया करते थे. उनके कुछ ऐसे साथी भी रहे, जो लंबे समय तक जीवित रहे और हर वर्ष 7 जनवरी को उनके जन्मदिवस के अवसर पर यहां आते थे और चंद्रशेखर आजाद से जुड़े संस्मरण सुनाते थे.

वह कहते हैं कि मेरा जन्म 1953 का है. बचपन की यादों से देखें तो उस समय आम जनता में, यहां तक कि महिलाओं में भी देशभक्ति का बहुत जोश और जज्बा था. लोग चंद्रशेखर आजाद को पूरे साल याद करते थे. बदरका गांव तो विशेष रूप से उनसे जुड़ा हुआ था. आस-पास के 20-25 किलोमीटर तक के गांवों में भी लोग आजाद जी को बहुत श्रद्धा से याद करते थे.

"क्रांतिकारियों ने युवावस्था में देश के लिए शहादत दी" : वह कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी की दुनिया कुछ अलग ही है. न तो उनका घर-परिवार से उतना जुड़ाव दिखाई देता है और न ही शहीदों और क्रांतिकारियों से. इसका एक मुख्य कारण यह है कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां जैसे क्रांतिकारियों ने युवावस्था में देश के लिए अपनी शहादत दी, लेकिन उनके जीवन और संघर्ष का पर्याप्त इतिहास प्राथमिक विद्यालय से लेकर डिग्री कॉलेज तक बच्चों को पढ़ने और समझने के लिए उपलब्ध नहीं है. आज भी उन्हें उस स्तर पर विशेष रूप से बताया और समझाया नहीं जाता.

बदरका के बुजुर्ग राजेश इस बदलाव को पीढ़ियों के अंतर के रूप में देखते हैं. वह कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी 18-20 वर्ष से लेकर 25, 26 और 30 साल तक के युवाओं को देखें तो उन्हें इस बात की जानकारी बहुत कम है कि देश कैसे आजाद हुआ, कब आजाद हुआ और कितने युवाओं ने देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी. लाखों युवाओं ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन आज की पीढ़ी इन सब चीजों से बहुत दूर होती जा रही है.

"संविदा के जरिये आ रहीं वैकेंसियां" : युवा आशीष सिंह बताते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया है. रोजगार की स्थिति उन्नाव में कुछ सही नहीं है. केवल एक फैक्ट्री मिल पा रही है, बाकी रोजगार के लिए उन्नाव में कुछ भी नहीं है. वह बताते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट घूम रहे हैं. रोजगार कुछ है ही नहीं उन्नाव में. वह बताते हैं कि जो भी वैकेंसियां आ रही हैं, वह संविदा के जरिये आ रही हैं.

"उन्नाव में रोजगार को लेकर गंभीर स्थिति" : युवा विक्रम सिंह बताते हैं कि डीफार्मा किया है, अभी इंटर्नशिप चल रही है. रोजगार को लेकर उन्नाव में बहुत ही गंभीर स्थिति है. वो बच्चे जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इंटर पढ़े हुए हैं, अच्छी फैमिली से हैं और जो रोजगार की तलाश में हैं यह केवल फैक्ट्री में काम कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि युवा रोजगार के लिये लेदर फैक्टरियां जाएं या बियर फैक्ट्री जाएं. वह बताते हैं कि मेरे साथ के कुछ लड़के अच्छे-अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं. उनके पास बस यही ऑप्शन है या इसके पलायन करके रोजगार के लिये बाहर जायें.

बदरका में चंद्रशेखर आजाद का स्मारक : बदरका में चंद्रशेखर आजाद का स्मारक है और डौंडिया खेड़ा में राजा राव रामबक्स सिंह की प्रतिमा और किले की विरासत है. यहां धार्मिक स्थल भी हैं, जहां श्रद्धालु पहुंचते हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इन ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को रोजगार से जोड़ने की कोई मजबूत व्यवस्था जमीन पर दिखाई नहीं देती. न बड़े उद्योग हैं, न पर्याप्त स्थानीय नौकरियां, जहां गांव के युवा प्रशिक्षण लेकर अपने ही क्षेत्र में रोजगार हासिल कर सकें. नतीजा यह है कि गांव का पढ़ा-लिखा युवा भी नौकरी की तलाश में बाहर निकल रहा है.

लेकिन आज इस मिट्टी पर खड़े होकर जब हम 18 से 25 साल के युवाओं से बात करते हैं, तो उनकी आंखों में भविष्य की चिंता भी साफ नजर आती है. इस दौर के युवा और बुजुर्ग अपनी इस महान विरासत को आज किस नजरिए से देखते हैं? आइए सीधे चलते हैं उन्नाव के उस आंगन में जहां इतिहास आज भी सिसक रहा है.

उन्नाव : कानपुर और लखनऊ के बीच से गुजरते हुए जब आप उन्नाव के बदरका गांव की गलियों में मुड़ते हैं, तो हवा में एक अजीब सी खामोशी मिलती है. यह वही मिट्टी है जिसने भारतीय इतिहास के सबसे धधकते नाम चंद्रशेखर आजाद को अपना उपनाम (चंद्रशेखर आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी यहीं के थे) दिया. यहां से कुछ दूरी पर बक्सर का वो घाट है जहां गंगा की लहरें सदियों का पौराणिक इतिहास और राजा राव रामबख्श सिंह के बलिदान की गवाही देती हैं.

वह बताते हैं कि मेरे पिताजी डॉ. बृज किशोर शुक्ला स्वतंत्रता सेनानी थे. उस समय क्रांतिकारी लोग हमारे घर पर भी ठहरते थे. उनके माध्यम से चंद्रशेखर आजाद से जुड़े अनेक संस्मरण हमें सुनने को मिले. हम मानते हैं कि पूरे विश्व में शायद ही कभी ऐसा जांबाज, देशभक्त, निडर, साहसी और तत्काल निर्णय लेने वाला युवक हुआ हो, जैसा चंद्रशेखर आजाद थे.

बदरका में धार्मिक स्थल (Photo credit: ETV Bharat)

वह बताते हैं कि बदरका गांव में आजाद स्मारक है. वर्ष 1959 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. संपूर्णानंद यहां आए थे. आजाद जी ने बनारस में संस्कृत विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी और संपूर्णानंद उनके प्रमुख संरक्षकों में रहे थे. संपूर्णानंद वर्ष 1938 में पहली बार बदरका आए थे. उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की मां से भी मुलाकात की थी. उन्होंने उनसे पूछा था "माता जी, आजाद जी के बचपन की कोई निशानी आपके पास हो तो हमें दिखाइए." इस पर उनकी मां अंदर से दो चीजें लेकर आईं. एक उनका झबला, जो बच्चे के जन्म के बाद हाथ से सिलकर पहनाया जाता है, और दूसरी उनकी जन्मपत्री.

वह बताते हैं कि जन्मपत्री उन्होंने डॉ. संपूर्णानंद को दे दी, लेकिन झबला नहीं दिया. उस समय वह आजाद की याद में भावुक होकर रोने लगी थीं. उन्होंने बताया था कि चंद्रशेखर आजाद अपने जन्मदिन पर हर वर्ष छिपते-छिपाते घर जरूर आते थे. वह अपनी मां से टीका लगवाते थे और उन्हें काले तिल वाला दूध बहुत पसंद था. वह आते, टीका लगवाते, दूध पीते और फिर चले जाते थे. उनकी माता जी ने आग्रह किया था कि उनका जन्मदिन हर वर्ष मनाया जाता रहे. तब से बदरका और आस-पास के गांवों में एक परंपरा सी बन गई. 7 जनवरी को हर घर में चंद्रशेखर आजाद की जन्मवर्षगांठ मनाई जाने लगी.

राजा राव रामबख्श सिंह की वीरता की कहानी (Photo credit: ETV Bharat)

वह बताते हैं कि आज के दौर में लगभग 99 प्रतिशत लोग केवल माला पहनाने और फोटो खिंचाने तक ही सीमित दिखाई देते हैं. बाकी 365 दिन युवा पीढ़ी अपनी दुनिया में मस्त रहती है. शहीदों और क्रांतिकारियों के प्रति वैसी रुचि दिखाई नहीं देती, जैसी पहले हुआ करती थी. बदरका गांव में रोजगार नाम की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है. सरकारी नौकरी में भी शायद एक-दो लोग ही होंगे. बाकी युवाओं के लिए ऐसा कोई रोजगार नहीं है, जिसके बारे में कहा जा सके कि उन्हें यहीं नौकरी मिल जाएगी.

वह बताते हैं कि पास के बंथर गांव में टेनरियां हैं. वहां सैकड़ों लोग काम करते हैं और बदरका से भी लोग रोजाना दिहाड़ी पर वहां जाते हैं. इनमें पढ़े-लिखे युवा भी शामिल हैं और हर जाति-वर्ग के लोग काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष वर्ग के लोग ही वहां जाते हों, जहां तक शिक्षा की बात है, यहां शिक्षा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है. बदरका में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर का विद्यालय है. लड़कों के लिए कक्षा एक से प्राथमिक विद्यालय और एक जूनियर हाईस्कूल है. अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में शिक्षा की स्थिति क्या है.

उन्नाव के बदरका और बक्सर घाट की कहानी (Photo credit: ETV Bharat)











बदरका से आगे बढ़कर डौंडिया खेड़ा पहुंचने पर तस्वीर बदलती है, लेकिन सवाल वही रहता है. यहां राजा राव रामबख्श सिंह की वीरता की कहानी है. यहां एक किला भी है. धार्मिक स्थल हैं. यहां पर पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं. लेकिन यहां भी स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर अब भी सीमित हैं. भगवान खेड़ा निवासी शैलेश सिंह बताते हैं कि उनके क्षेत्र के युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ और कानपुर तक जा रहे हैं.

उनका कहना है कि आस-पास कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र या ऐसी फैक्ट्रियां नहीं हैं, जहां स्थानीय युवाओं को पर्याप्त रोजगार मिल सके. उनका मानना है कि क्षेत्र में उद्योग लगाए जाएं तो युवाओं को बाहर जाने की जरूरत कम होगी. जमीन उपलब्ध होने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर फैक्ट्रियां लगने से न केवल रोजगार मिलेगा, बल्कि आस-पास के गांवों का कारोबार भी बढ़ेगा.

बदरका और बक्सर घाट से ग्राउंड रिपोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)

डौंडिया खेड़ा में पर्यटन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता. यहां ऐतिहासिक विरासत के साथ धार्मिक स्थल भी हैं. बक्सर में मां चंद्रिका देवी के मंदिर के बाहर स्थानीय दुकानदार गुलाब सिंह बताते हैं कि उनकी कॉस्मेटिक और चूड़ी-कड़े की दुकान करीब 15-20 साल पुरानी है और परिवार का जीवन-यापन इसी से होता है. उनके मुताबिक, मंदिर में रोजाना करीब एक से दो हजार श्रद्धालु पहुंचते हैं. पूर्णिमा और अमावस्या को भीड़ काफी बढ़ जाती है. नवरात्र में मेला लगता है.









उनके मुताबिक अगर इतने श्रद्धालु नियमित रूप से पहुंचते हैं तो उनके लिए पार्किंग, भोजन, स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प, पूजा सामग्री, गाइड, नाव, परिवहन, होम-स्टे और अन्य सेवाओं का बड़ा स्थानीय बाजार तैयार हो सकता है. लेकिन इसके लिए धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को एक संगठित योजना से जोड़ने की जरूरत होगी. अभी स्थानीय दुकानदारों को मिलने वाला लाभ मुख्यतः श्रद्धालुओं की आवाजाही तक सीमित है.





बदरका में धार्मिक स्थल (Photo credit: ETV Bharat)



शैलेश सिंह के मुताबिक, राजा राव रामबक्स सिंह से जुड़े क्षेत्र में पर्यटन विभाग की ओर से कुछ काम कराए गए हैं. दुकानें बनीं, अतिथि गृह, गेट और इंटरलॉकिंग जैसी सुविधाएं विकसित की गईं. उनका कहना है कि इसके बाद विकास की गति अपेक्षित स्तर पर नहीं बढ़ी. यहीं रोजगार का मूल सवाल खड़ा होता है.









डौंडिया खेड़ा में राजा राव रामबक्स सिंह की शहादत की स्मृति है. आस-पास धार्मिक स्थल हैं. श्रद्धालु आते हैं यानी पर्यटकों और लोगों की आवाजाही की संभावनाएं मौजूद हैं. लेकिन, इन संभावनाओं को रोजगार में बदलने के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने की जरूरत है. डिजिटल लाइब्रेरी, स्किल सेंटर, टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण, स्थानीय इतिहास पर शोध केंद्र, संग्रहालय, स्थानीय उत्पादों के बाजार, होम-स्टे और पर्यटन आधारित छोटे उद्योग-ये ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, जिनसे विरासत और रोजगार को एक साथ जोड़ा जा सकता है.

बदरका गांव के रहने वाले राजेश ने बताया कि उनके यहां चंद्रशेखर आजाद के नाम पर साल में दो बार कार्यक्रम होता है. जिसमें कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं. उन्होंने बताया कि यहां पर शिक्षा को लेकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि पर ही बच्चों को शिक्षा मिल सके. उन्हें शिक्षा के लिए दूसरे शहर ना जाना पड़े. उन्होंने बताया कि यहां पर बहुत पहले बुनकर हुआ करते थे लेकिन, सरकार की तरफ से कोई भी सहायता न मिलने के चलते उनका भी काम बंद हो गया. ऐसे में यहां पर जो पोस्ट ग्रेजुएट हुआ है, वह रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाने को मजबूर है.







बदरका में आजाद की प्रतिमा और स्मारक है. डौंडिया खेड़ा में राजा राव रामबक्स सिंह की स्मृति और किले की विरासत है. इतिहास सुनाने वाले बुजुर्ग आज भी मौजूद हैं लेकिन, दूसरी तरफ युवा रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं.



(नोट : देश के महान सपूतों के गांवों की ऐसी दुर्दशा पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हमारी पीढ़ी अपनी ऐतिहासिक विरासतों को भूलती जा रही है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें. अगर आप उन्नाव से हैं, तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें और इस वीडियो/आर्टिकल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सोई हुई व्यवस्था जाग सके.

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