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शिक्षक दिवस विशेष: कहानी गुरुजी के 'गुप्त संकल्प' की! सरकारी कागजों में रिटायर, समाज के लिए बने मिसाल

बच्चों के माता-पिता से किया वादा अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि 31 मार्च 2026 को जब मेरा विदाई समारोह था, तो स्कूल में बच्चों के साथ-साथ तमाम अभिभावक भी आए थे. हमारा यह स्कूल कक्षा 6वीं से 8वीं तक संचालित है, लेकिन वर्तमान में यहां स्टाफ की भारी कमी है. पूर्व में यहां पर्याप्त स्टाफ और विषय विशेषज्ञ शिक्षक हुआ करते थे, मगर नई भर्तियां न होने से धीरे-धीरे यह संख्या घटती चली गई. आज हालात ये हैं कि स्कूल में केवल प्रधानाचार्य बचे हैं, जो हिंदी के शिक्षक हैं.

अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि मैंने 1985 में गणित में एमएससी और फिर बीएड किया. उसके बाद सर्वहितकारी जूनियर हाईस्कूल में गणित और विज्ञान के शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य शुरू किया. करीब 41 साल तक एक ही स्कूल में सेवाएं दी. उसके बाद 31 मार्च 2026 को रिटायर हो गया. उन्होंने कहा कि जब इस स्कूल में आया था, तब यह निजी था, फिर लगातार प्रयास करने के बाद यह सहायता प्राप्त स्कूल बन गया.

आगरा के दहतोरा गांव निवासी अशोक कुमार शर्मा रिटायर्ड शिक्षक हैं, फिर भी उन्हें रिटायर कहलाना पसंद नहीं हैं. उनकी कहना है कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते हैं. उनकी ज्ञान देने की परंपरा लगातार जारी रहती है, जो अपने अनुभव और शिक्षा से समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं. उन्होंने कहा कि भले ही सरकारी सेवा से रिटायर हो गया हूं, लेकिन 41 साल पहले शिक्षा दान का जो प्रण लिया था. वो आखिरी श्वांस तक जारी रहेगा. यही वजह है कि नौनिहालों का भविष्य संवारने अशोक कुमार शर्मा आज भी रोजाना स्कूल जाते हैं और गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं. उनकी कहना है कि बच्चों को पढ़ाकर अच्छा महसूस करता हूं. ये सिलसिला जीवनभर जारी रहेगा.

आगरा : भारतीय समाज में गुरु-शिष्य की परंपरा सदियों पुरानी है, जहां शिक्षा को व्यापार नहीं, बल्कि एक पवित्र संस्कार माना गया, लेकिन धीरे-धीरे समय बदला और आधुनिकता के दौर में कुछ लोगों ने ज्ञान को भी व्यवसाय से जोड़ दिया. हालांकि इसी भीड़ में आज भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं, जो आधुनिक समाज के लिए एक जीती-जागती मिसाल हैं. इन्हीं में से एक हैं आगरा के अशोक कुमार शर्मा, जो सरकारी कागजों पर तो रिटायर हो चुके हैं, मगर उनका मानना है कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते और उन्होंने अंतिम सांस तक ज्ञान देने का संकल्प लिया है. शिक्षक का यह सराहनीय विचार हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इस शिक्षक दिवस पर पढ़िए अशोक कुमार शर्मा की प्रेरक कहानी...

ऐसे में स्कूल में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया कि उन्हें विज्ञान और गणित विषय अब कौन पढ़ाएगा? यह सवाल प्रधानाचार्य और अभिभावकों, दोनों को ही परेशान कर रहा था. उनकी इसी चिंता को देखकर मैंने उनसे कहा कि भले ही मैं सरकारी सेवा से रिटायर हो गया हूं, लेकिन मेरा शिक्षक धर्म अभी बाकी है. मैंने वहीं अभिभावकों और प्रधानाचार्य को वचन दिया कि मैं स्कूल आना जारी रखूंगा और बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें खुद गणित और विज्ञान पढ़ाऊंगा.

अभिभावकों से किया वादा (Photo Credit; ETV Bharat)

हनुमान भक्त और शिक्षा

रिटायर्ड शिक्षक अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि मेरी दिनचर्या पहले की तरह है. सुबह जल्दी जागना. टहलना और इसके बाद रोजाना स्कूल परिसर में स्थित मंदिर में हनुमानजी की सेवा करना. मंदिर में पूजा के बाद स्कूल में कक्षा छह, सात और आठवीं के छात्र-छात्राओं को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाता हूं. जब स्कूल की छुट्टी होती है. तब घर जाता हूं. इससे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही है और मेरा समय भी सही तरह से कट रहा है. मैं पहले से ही 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को फ्री में ट्यूशन भी पढ़ाता हूं. बच्चों से किसी तरह की कभी फीस नहीं लेता हूं. मैंने शिक्षा के साथ ही बीएलओ समेत अन्य कार्य भी किए हैं. मुझे सेवाकाल में 9 बार बेहतरीन बीएलओ का पुरस्कार मिला है. मैं सर्वश्रेष्ठ बीएलओ में राज्यपाल से सम्मानित किया गया था.

विद्यालय (Photo Credit; ETV Bharat)

शिक्षकों की कमी, सरकार को भेजी रिपोर्ट



सर्वहितकारी जूनियर हाईस्कूल के प्राधानाचार्य विनोद दीक्षित ने बताया कि जब पूर्व प्रधानाचार्य अशोक कुमार शर्मा रिटायर हुए तो मैंने उनसे एक वादा लिया था कि आप मुझे और बच्चों को अकेले छोड़कर मत जाना. फिर रिटायर होने के बाद भी पूर्व प्रधानाचार्य अशोक कुमार शर्मा रोजाना स्कूल आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे शिक्षक की कमी पूरी हो रही है, क्योंकि मैं हिंदी का शिक्षक हूं. ऐसे में छठवीं, सातवीं और आठवीं के बच्चों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाने में दिक्कत होती, लेकिन उनके आने से काफी सहूलियत हो रही है. उन्होंने कहा कि स्कूल में चार शिक्षक के रिक्त पद हैं. शासन से मांगने पर मैंने रिक्त शिक्षकों की रिपोर्ट बनाकर भेज दी है. अब देखना है कि कब शिक्षक यहां पर आते हैं.

रिटायर शिक्षकों से की अपील (Photo Credit; ETV Bharat)

रिटायर शिक्षकों से की यह अपील

रिटायर्ड शिक्षक अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि मेरे बच्चों की शादी हो चुकी है और वे सभी अच्छी जगहों पर नौकरी कर रहे हैं. इस कार्य में मुझे अपने परिवार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसकी बदौलत मैं रोजाना सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा पा रहा हूं. मेरी सभी रिटायर्ड शिक्षकों से अपील है कि यदि उनके आस-पास कोई ऐसा सरकारी स्कूल है, जहां शिक्षकों की कमी है, तो वे आगे आएं. वहां जाकर बच्चों का भविष्य संवारने में अपना सहयोग करें. उन्होंने कहा कि शिक्षक भले ही अपनी सरकारी सेवा से रिटायर होता है, लेकिन समाज में ज्ञान की अलख जगाए रखना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य रहता है.

कक्षा में पढ़ाते हुए (Photo Credit; ETV Bharat)

सरकार से भी की ये अपील



अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि देखा जाए तो जिले में तमाम स्कूल एकल हैं. कहीं पर तो सिर्फ शिक्षा मित्र के भरोसे स्कूल हैं. 2021 से सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है. इसके साथ ही किसी स्कूल में अनुपात से कहीं अधिक शिक्षक हैं. जिसकी वजह विभाग में व्याप्त भष्ट्राचार है. उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी जेब गरम करके नियम ताक पर रखकर शिक्षकों की तैनाती करते हैं.

अशोक कुमार शर्मा का सफर (Photo Credit; ETV Bharat)

दहतोरा में एक कम्पोजिट सरकारी स्कूल हैं. वहां पर 19 शिक्षक तैनात हैं, जो बच्चों के अनुपात में शिक्षक की संख्या से अधिक है. एक प्राइमरी स्कूल में भी शिक्षकों की संख्या अधिक है, जबकि पास में स्थित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में एक ही शिक्षक है और बच्चों की संख्या अधिक है. इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे, जहां अधिक शिक्षक हैं. उन्हें जहां पर शिक्षकों की कमी है. वहां पर तैनात किया जाए.

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार से ये भी मांग है कि सरकारी शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के साथ ही अन्य तमाम कार्य कराए जाते हैं. ऐसे में जिन शिक्षकों की दूसरे काम में रुचि है, उन्हें ही इन कार्यों में लगाएं. जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी. शिक्षकों की बीएलओ और अन्य ड्यूटी की वजह से बच्चों शिक्षा प्रभावित होती है.

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