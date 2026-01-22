ETV Bharat / state

गोरखपुर में 'बर्थडे गर्ल' की खौफनाक साजिश, रील के खेल में दरोगा को भी फंसाया, जानिए अंशिका की पूरी कहानी

गोरखपुर : 'मुझे पैसा कमाने का शौक था, इसलिए रील बनाती थी. जो हमारे नजदीक आता था वह फिर मेरे जाल में फंसता ही जाता था. हमारे करीब सात लाख फॉलोवर्स हैं. पैसा कमाने और दोस्त बनाने के लिए मैंने घर तक छोड़ दिया.'

यह कहना है अंशिका का. मंगलवार को गोरखपुर में अपने बर्थडे से पहले अंशिका ने एक व्यक्ति को खुलेआम गोली मार दी थी. पुलिस पूछताछ में अंशिका ने कई राज बताए हैं. पुलिस को अंशिका के मोबाइल में काफी अश्लील वीडियो भी मिले हैं. वह कई लोगों से वसूली और ब्लैकमेलिंग भी कर चुकी है.

अंशिका और उसके दोस्तों को पुलिस ने भेजा जेल : एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया, अंशिका मूलरूप से गोरखपुर जिले के हरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है. अंशिका ने सबसे पहले संत कबीर नगर जिले के कोतवाली क्षेत्र को अपना ठिकाना बनाया. कई मामलों में उलझी तो गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के कूड़ाघाट में किराये के मकाम में रहने लगी. अंशिका के खिलाफ गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र में गाड़ी चोरी का एक मामला दर्ज है. गोली चलाने के मामले में अंशिका और उसके एक साथी को जेल भेज दिया गया है. कुछ और लोगों से पूछताछ चल रही है.

छीना-झपटी में लगी गोली : एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया, 20 जनवरी (मंगलवार) को अंशिका दोस्तों के साथ कैंट क्षेत्र के सिंघड़िया के मॉडल शॉप के पास बर्थडे मनाने पहुंची थी. इसी दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल में मैनेजर विशाल मिश्रा से अंशिका का विवाद हो गया. अंशिका ने उससे पिस्टल छीन ली. दोनों के बीच छीना-झपटी में गोली विशाल के दोस्त अमिताभ के पेट में जा लगी. इसके बाद भीड़ ने अंशिका और उसके साथियों को पकड़ लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा और महिला सहित दो लोगों को हिरासत में लेकर कैंट थाने में केस दर्ज किया.

न्यूड होकर करती थी वीडियो कॉल : एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया, अंशिका से पूछताछ में पता चला है कि वह लोगों को फंसाती थी, फिर न्यूड होकर वीडियो कॉल करती और उसे रिकॉर्ड कर लेती थी. इसके बाद उनसे पैसे वसूलती थी. उसके ब्लैकमेलिंग की शिकार खाकी और खादी के लोग भी हुए हैं. वह सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अश्लील गाने और रील भी बनाती है. महंगे रहन-सहन और दोस्तों के साथ घूमने के कारण परिवार से उसने दूरी बना ली थी.

धमकी देकर मांगे पैसे : हॉस्पिटल मैनजर विशाल मिश्रा ने अंशिका के खिलाफ तहरीर दी है. उसने बताया कि कुछ समय पहले अंशिका और बंटी वर्मा उसके अस्पताल आए थे. बातचीत के दौरान दोनों ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया. कुछ दिन बाद अंशिका दोबारा बंटी के साथ अस्पताल आई और मुझे बाहर बुलाया. उसने पिस्टल दिखाकर 12 हजार रुपए मांगे. धमकी दी कि पैसे नहीं देने पर रेप के झूठे मुकदमे में फंसा देगी. डर के कारण मैंने पैसे दे दिए. 20 जनवरी को अंशिका करजहां क्षेत्र में थी. उसने फोन कर मुझसे 50 हजार रुपए मांगे और धमकी दी कि तय जगह पर पैसे लेकर नहीं पहुंचे तो परिवार समेत जान से मरवा देगी.