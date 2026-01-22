गोरखपुर में 'बर्थडे गर्ल' की खौफनाक साजिश, रील के खेल में दरोगा को भी फंसाया, जानिए अंशिका की पूरी कहानी
आरोपी युवती अंशिका के मोबाइल से पुलिस को ऐसे सुराग मिले हैं, जिनसे ब्लैकमेलिंग, रंगदारी और फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 7:59 PM IST
गोरखपुर : 'मुझे पैसा कमाने का शौक था, इसलिए रील बनाती थी. जो हमारे नजदीक आता था वह फिर मेरे जाल में फंसता ही जाता था. हमारे करीब सात लाख फॉलोवर्स हैं. पैसा कमाने और दोस्त बनाने के लिए मैंने घर तक छोड़ दिया.'
यह कहना है अंशिका का. मंगलवार को गोरखपुर में अपने बर्थडे से पहले अंशिका ने एक व्यक्ति को खुलेआम गोली मार दी थी. पुलिस पूछताछ में अंशिका ने कई राज बताए हैं. पुलिस को अंशिका के मोबाइल में काफी अश्लील वीडियो भी मिले हैं. वह कई लोगों से वसूली और ब्लैकमेलिंग भी कर चुकी है.
अंशिका और उसके दोस्तों को पुलिस ने भेजा जेल : एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया, अंशिका मूलरूप से गोरखपुर जिले के हरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है. अंशिका ने सबसे पहले संत कबीर नगर जिले के कोतवाली क्षेत्र को अपना ठिकाना बनाया. कई मामलों में उलझी तो गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के कूड़ाघाट में किराये के मकाम में रहने लगी. अंशिका के खिलाफ गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र में गाड़ी चोरी का एक मामला दर्ज है. गोली चलाने के मामले में अंशिका और उसके एक साथी को जेल भेज दिया गया है. कुछ और लोगों से पूछताछ चल रही है.
छीना-झपटी में लगी गोली : एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया, 20 जनवरी (मंगलवार) को अंशिका दोस्तों के साथ कैंट क्षेत्र के सिंघड़िया के मॉडल शॉप के पास बर्थडे मनाने पहुंची थी. इसी दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल में मैनेजर विशाल मिश्रा से अंशिका का विवाद हो गया. अंशिका ने उससे पिस्टल छीन ली. दोनों के बीच छीना-झपटी में गोली विशाल के दोस्त अमिताभ के पेट में जा लगी. इसके बाद भीड़ ने अंशिका और उसके साथियों को पकड़ लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा और महिला सहित दो लोगों को हिरासत में लेकर कैंट थाने में केस दर्ज किया.
न्यूड होकर करती थी वीडियो कॉल : एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया, अंशिका से पूछताछ में पता चला है कि वह लोगों को फंसाती थी, फिर न्यूड होकर वीडियो कॉल करती और उसे रिकॉर्ड कर लेती थी. इसके बाद उनसे पैसे वसूलती थी. उसके ब्लैकमेलिंग की शिकार खाकी और खादी के लोग भी हुए हैं. वह सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अश्लील गाने और रील भी बनाती है. महंगे रहन-सहन और दोस्तों के साथ घूमने के कारण परिवार से उसने दूरी बना ली थी.
धमकी देकर मांगे पैसे : हॉस्पिटल मैनजर विशाल मिश्रा ने अंशिका के खिलाफ तहरीर दी है. उसने बताया कि कुछ समय पहले अंशिका और बंटी वर्मा उसके अस्पताल आए थे. बातचीत के दौरान दोनों ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया. कुछ दिन बाद अंशिका दोबारा बंटी के साथ अस्पताल आई और मुझे बाहर बुलाया. उसने पिस्टल दिखाकर 12 हजार रुपए मांगे. धमकी दी कि पैसे नहीं देने पर रेप के झूठे मुकदमे में फंसा देगी. डर के कारण मैंने पैसे दे दिए. 20 जनवरी को अंशिका करजहां क्षेत्र में थी. उसने फोन कर मुझसे 50 हजार रुपए मांगे और धमकी दी कि तय जगह पर पैसे लेकर नहीं पहुंचे तो परिवार समेत जान से मरवा देगी.
अमिताभ का चल रहा इलाज : मैनजर विशाल मिश्रा ने बताया, मैंने किसी तरह 20 हजार रुपए का इंतजाम किया. शाम को अपने दो साथियों के साथ सिंघड़िया मोड़ स्थित मॉडल शॉप के पास पहुंचा. उस समय अंशिका वहां बर्थडे मना रही थी. उससे बात करने गया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई और अंशिका ने पिस्टल निकाल ली. जिसमें छीना-झपटी के दौरान गोली चल गई, जो उसके साथी अमिताभ निषाद के पेट में लगी. अमिताभ को पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. वहां अमिताभ का इलाज चल रहा है.
गीडा थाने के दरोगा को भी फंसाया था : एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया, पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि पांच जनवरी को अंशिका ने गीडा थाने के एक दरोगा से मैसेंजर ऐप पर बात की. इसके बाद उसने उनका मोबाइल नंबर लिया और वीडियो कॉल करने लगी. कॉल के दौरान उसने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. फिर उसी के आधार पर ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने लगी. इसी तरह उसके कई पुलिसकर्मियों के साथ फोटो और वीडियो भी मिले हैं. कुछ वीडियो आपत्तिजनक हैं. अंशिका के खिलाफ संतकबीरनगर में भी कई मामलों में धनउगाही का केस दर्ज कराया है.
चोरी की थी थार : 12 अक्टूबर 2025 को अंशिका और उसके 6 साथियों पर थार चोरी और फर्जी नंबर प्लेट लगाने का केस खोराबार में दर्ज हुआ था. जांच में सामने आया है कि सितंबर 2025 में अंशिका दोस्तों के साथ दिल्ली घूमने गई थी. उन्होंने थार किराए पर ली और वापस नहीं लौटाई. पकड़े जाने से बचने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शहर में घूमते रहे.
इंस्टाग्राम पर 700 से ज्यादा वीडियो : 13 अक्टूबर को पुलिस ने दो आरोपियों प्रिय प्रवास दुबे उर्फ विक्की और आकाश वर्मा उर्फ बंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 700 से ज्यादा वीडियो हैं. उसने संतकबीरनगर कोतवाली के सामने पुलिस जीप के पास भी रील बनाई थी, जिसमें आपत्तिजनक गाना लगाया गया था.
