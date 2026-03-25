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यूपी के सोनभद्र का तिलिस्मी 'अगोरी किला'; बंद सुरंगों में दफन हैं कई राज! जानिये फोर्ट से जुड़े रहस्य और लोकगाथाएं

उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में यह किला जंगलों के बीच में था. यह किला मगध राज्य के चौकी का काम किया करता था. यहां से गुजरने वाले लोग और सैनिक विश्राम किया करते थे. आज इस किले की स्थिति दयनीय हो गई है.

इतिहासकार के मुताबिक, कुछ लोक कथाओं और क्षेत्रीय इतिहास में यह माना जाता है कि धंगदेव चंदेल (10वीं सदी) या विद्याधर चंदेल (11वीं सदी) के समय में काफी सीमा विस्तार हुआ. उन्होंने बताया कि लोक साहित्य के अनुसार, इस किले का संबंध लोरिकायन लोक गाथा की नायिका मंजरी से भी है.

इसके बाद किले पर खरवार राजा मदनशाह का शासन हुआ. और एक लंबे काल तक आदिवासी राजाओं ने इस पर शासन किया. इसके बाद महोबा के चंदेल राजा परमाल देव ने खरवारों पर आक्रमण किया और किले को जीत लिया.

इतिहासकार दीपक कुमार केसरवानी ने बताया कि इस किले का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था. अगोरी इसका शुद्ध ऐतिहासिक नाम अघोरी है. इस किले पर आदिवासी राजाओं के पूर्व अघोऱ भद्र का शासन था. उन्होंने बताया कि उनके शासनकाल में यहां पर साधना की जाती थी. उन्होंने बताया कि इस गांव में 85 गांव सम्मिलित थे.

पिछले एपिसोड्स में आप सोनभद्र , आगरा , चुनार , डलमऊ , कालिंजर और अलीगढ़ किले के बारे में जान चुके हैं. ETV BHARAT की सीरीज 'किले: हिस्ट्री और मिस्ट्री' में जानिए अगोरी किले की पूरी कहानी, इससे जुड़े रहस्य और लोकगाथाएं...

वर्तमान में इन सुरंगों का अस्तित्व समाप्त हो गया है या उन्हें बंद कर दिया गया है. कहा जाता है कि यहां से लगभग तीन किलोमीटर पर स्थित गोठानी के शिव मंदिर तक एक सुरंग जाती थी. यह मंदिर सोन नदी के तट पर आज भी स्थित है.

प्राचीन समय में यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था. कहा जाता है कि यहां ऋषि-मुनि और साधु तपस्या किया करते थे. किले के ऊपर एक देवी का मंदिर बना हुआ है जो लोगों की आस्था का केंद्र है. कहा जाता है कि इस किले से कई सुरंगें आसपास के मंदिरों तक जाती थीं.

कहा जाता है कि प्राचीन समय में सोनभद्र में आदिवासी खरवार राजाओं का शासन था. जिन्होंने इस किले का निर्माण कराया था. 12वीं सदी में यह किला चंदेल राजाओं के अधिकार में आ गया. जिसके बाद में राज्य का विकास हुआ, जिसे अगोरी राज्य (agori state) कहा गया. इस किले के भीतर खजाना होने की बात कही जाती है.

सोनभद्र : उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर पर बसे सोनभद्र जिले की विंध्य पर्वतमाला की पहाड़ियों में और जिले के चोपन ब्लाॅक में सोन नदी के किनारे और घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी और तिलिस्मी किला है. जिसे 'अगोरी किला' (Agori Fort) कहा जाता है.



'खंडहर में तब्दील हुआ किला' : अगोरी किला लगभग 10 बीघा क्षेत्र में है. कहा जाता है कि किले में राजमहल, विशाल द्वार, रंगशाला इत्यादि थे जो अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं. यह किला सोन नदी के किनारे त्रिवेणी संगम के पास स्थित है. मध्यकाल में इस किले के आस-पास घनघोर जंगल था. यहां पर हिंसक वन्य पशु आदि विचरण करते थे. इस किले का स्थान ऐसा चुना गया था, जहां से दूर-दूर तक निगरानी की जा सके. चारों ओर जंगल और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह किला दुश्मनों के लिए लगभग अजेय माना जाता था.

'किले पर दुर्गा मंदिर' : किले के ऊपर देवी दुर्गा का मंदिर भी है, जिसे चंदेल राजाओं की कुल देवी का मंदिर कहा जाता है. अगोरी किले पर मंदिर में प्रत्येक वर्ष नवरात्रि में मेला लगता है. इस किले के भीतर खजाना होने की बात कही जाती है. कुछ अराजक तत्वों ने किले के भीतर खुदाई भी कर दिया है, जिससे किले को भी नुकसान पहुंच रहा है.

किले का निर्माण (Photo credit: ETV Bharat)

1616 ईसवी का एक शिलालेख : कहा जाता है कि अगोरी किले में 1616 ईसवी का एक फारसी शिलालेख भी मिलता है. वह बताते हैं कि 12वीं सदी के मध्य में खरवार राजाओं और चंदेलों का युद्ध हुआ, जिसमें चंदेल विजयी हुए. उनका शासन लंबे समय तक रहा. लोक कथाओं के अनुसार, यहां पर खरवारों और चंदेलों का 12वीं सदी में युद्ध हुआ. लोककथाओं के अनुसार, यहां पर किले के शासक राजा मोलागत और योद्धा वीर लोरिक का युद्ध हुआ था. जिसमें वीर लोरिक विजयी हुए.

इतिहासकार दीपक कुमार केसरवानी ने बताया कि लोरिकायन नाम के ग्रंथ में लोककथाओं का संकलन किया गया है. लोककथाओं के अनुसार, अगोरी के किले पर एक मोलागत नाम का राजा शासन करता था. उसके राज्य में मंजरी नाम की युवती थी, जिससे वह विवाह करना चाहता था, जिसके लिए मंजरी तैयार नहीं थी.

उन्होंने बताया कि लोककथाओं के अनुसार, उसने मोलागत से युद्ध के लिए वीर लोरिक नाम के एक योद्धा को आमंत्रण दिया. कहा जाता है कि अत्याचार के खिलाफ खड़े रहने वाले वीर लोरिक तुरंत मंजरी की रक्षा के लिये निकल पड़े.

कहा जाता है कि वीर लोरिक अपने योद्धाओं के साथ अगोरी किले के पास पहुंचे और उसने मोलागत को युद्ध में पराजित किया और मंजरी को अपने साथ विवाह करके ले गये. लोक कथाओं में यह कथा प्रचलित है.

किले की दीवारें टूट चुकी हैं. (Photo credit: ETV Bharat)

मारकुंडी घाटी में स्थित दो भागों में बंटा हुआ यह पत्थर वीर 'लोरिक' और मंजरी के अटूट प्रेम की निशानी को बयां करता है. कहा जाता है कि लोरिक ने अपनी तलवार से शिला को तीन टुकड़ों में बांट दिया था. मान्यता है कि वीर लोरिक ने अपनी पत्नी मंजरी के कहने पर तलवार से विशालकाय पत्थर को काट दिया था.



कहा जाता है कि वीर लोरिक यूपी के बलिया जिले के गौरा गांव का रहने वाला था, उसने अगोर के राजा मोलागत को हराकर मंजरी से विवाह किया था. प्रचलित लोकगाथा 'लोरिकी' के अनुसार, वीर लोरिक का जन्म पांचवीं शताब्दी में हुआ था. हालांकि, कुछ लोग वीर लोरिक का जन्म 12वीं सदी में मानते हैं.

जब वीर 'लोरिक' मंजरी से विवाह करके अपने घर बलिया जा रहे थे, उसी दौरान विश्राम करने के लिए उनकी डोली मारकुंडी घाटी पर रुकी थी. कहा जाता है कि मंजरी ने अपने प्रेम की निशानी को बनाए रखने के लिए 'लोरिक' से पत्थर काटने के लिए कहा था. तभी से यह पत्थर वीर लोरिक के नाम से जाना जाता है.

प्रचलित लोकगाथा 'लोरिकी' के अनुसार, वीर लोरिक ने अगोरी के राजा को हराकर मंजरी से शादी की थी. अगोरी के राजा मोलागत की मंजरी पर नजर थी, वह मंजरी से शादी करना चाहता था. लेकिन मंजरी के पिता ने वीर लोरिक से मंजरी की शादी तय कर दी. जिसके बाद लोरिक मंजरी से ब्याह करने के लिए अगोरी पहुंचा.

कैसे पहुंचे अगोरी किला (Photo credit: ETV Bharat)







आज का अगोरी किला : अगोरी किला आज खंडहर के रूप में खड़ा है. लेकिन, इसकी टूटी दीवारें और प्राचीन पत्थर आज भी अपने गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाते हैं. यह स्थान अब इतिहास प्रेमियों, पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं, यह किला सोनभद्र जिले का मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है.

किले पर ट्रेन से स्थित चोपन जंक्शन पर उतरकर पहुंचा जा सकता है. जहां से किले की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है. चोपन जंक्शन ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का प्रमुख स्टेशन है जो दिल्ली, कोलकाता, रांची, भोपाल, लखनऊ आदि शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है. सड़क मार्ग से भी चोपन कस्बा सीधे वाराणसी से जुड़ा हुआ है. वाराणसी से चोपन कस्बे की दूरी लगभग 120 किमी है.

वाराणसी से रोडवेज बसें उपलब्ध होती हैं. वहीं, यहां का निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी है जोकि लगभग 125 किमी दूर है. बस यात्रियों के लिये सोनभद्र डिपो है जो वाराणसी से 100 किमी है. इस डिपो से किले की दूरी 28 किमी है. किले तक पहुंचने के लिए टैक्सी और निजी साधन बस और रेलवे स्टेशन से उपलब्ध हैं

किले में शिलालेख (Photo credit: ETV Bharat)

इतिहासकार ने बताया कि इस किले को लेकर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. इस किले पर प्रतिदिन औसतन लगभग 50 से 100 पर्यटक जिनमें स्थानीय और बाहरी पर्यटक पहुंचते हैं. वीर लोरिक और मंजरी की लोक कथा से जुड़ा होने के कारण यहां पर्यटक आते हैं.

कहा जाता है कि इस किले से कई सुरंगें निकल करके आसपास के मंदिरों तक जाती थीं. वर्तमान में इन सुरंगों का अस्तित्व समाप्त हो गया है या उन्हें बंद कर दिया गया है. कहा जाता है कि यहां से लगभग तीन किलोमीटर पर स्थित गोठानी के शिव मंदिर तक एक सुरंग जाती थी. यह मंदिर सोन नदी के तट पर आज भी स्थित है. कहा जाता है कि अगोरी किले से रानियां सुरंगों से होकर मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती थीं और वापस किले में आ जाती थीं.

जिला पर्यटन अधिकारी राजेश कुमार भारती ने कहा कि पर्यटन विभाग ने लोगों की सूचना के लिए एक बोर्ड अगोरी किले के पास लगाया है, जिससे लोग परिचित हो सकें. जिले में अगोरी किले को लेकर व अन्य स्थलों के लिए भी पर्यटन विभाग द्वारा सर्वे कराया जा रहा है. सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए सुविधा पर्यटन विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जायेगी.

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