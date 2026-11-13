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मुस्लिम दूल्हे-हिंदू नाम से मचा बवाल, शांति से संपन्न हुआ निकाह; जानें नामों के पीछे की कहानी

शांतिपूर्वक संपन्न हुआ निकाह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: शादी के एक कार्ड पर लिखे दो नामों ने ऐसा विवाद खड़ा किया कि मामला सोशल मीडिया से निकलकर पुलिस कोतवाली तक पहुंच गया. निकाह रुकवाने की धमकियां दी गईं. बरातघर की बुकिंग निरस्त कराने का दबाव बनाया गया. तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. लेकिन तमाम विवादों और आशंकाओं के बीच आखिरकार गुरुवार को गंगोह में दोनों सगी बहनों का निकाह शांतिपूर्वक संपन्न हो गया.

खास बात यह रही कि जिन नामों को लेकर इतना विवाद खड़ा हुआ, उनके पीछे परिवार की एक ऐसी कहानी सामने आई, जिसकी जड़ें देश के विभाजन के दौर से जुड़ी हैं. बता दें कि कस्बा गंगोह के मोहल्ला अनारकली निवासी दो सगी मुस्लिम बहनों की शादी 12 नवंबर को तय थी.

सहारनपुर में संपन्न हुआ निकाह. (Video Credit: ETV Bharat) परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं. रिश्तेदारों और मेहमानों को निमंत्रण देने के लिए कार्ड भी छपवाए गए थे. सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर पहुंचा, मामला चर्चा का विषय बन गया. कार्ड पर दूल्हों के नाम अनिल और संजय लिखे थे. इन नामों को देखकर कुछ कट्टरपंथी लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए. धीरे-धीरे यह चर्चा विवाद में बदल गया और निकाह को लेकर विरोध की बातें सामने आने लगीं. दरअसल, हरियाणा के हिसार जिले के छोटी सातरोड निवासी अनिल और जींद जिले के ढांडाखेड़ी निवासी संजय मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं. दोनों आपस में मौसेरे भाई हैं. उनके नाम हिंदू परंपरा के अनुसार रखे गए हैं. यही बात विवाद की वजह बनी. सोशल मीडिया पर कार्ड वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. आरोप है कि कुछ लोगों ने शादी समारोह के लिए बुक किए गए बरातघर के संचालक को फोन कर बुकिंग रद्द करने का दबाव बनाया. इतना ही नहीं धमकी देने वालों ने हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान के नाम की भी धमकियां दी गईं. शांतिपूर्वक संपन्न हुआ निकाह. (Photo Credit: ETV Bharat) इसके बाद लड़की पक्ष ने गंगोह कोतवाली पहुंचकर दो लोगों के खिलाफ शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की. विवाद बढ़ने के बीच दूल्हों के परिजनों ने अपने परिवार में हिंदू नाम रखे जाने के पीछे की वजह भी बताई. परिजनों के अनुसार, इस परंपरा का संबंध वर्ष 1947 में हुए देश के विभाजन से है. उस समय उनके पूर्वजों की जान पर संकट आ गया था. परिवार के लोगों के मुताबिक, उस कठिन दौर में गांव के हिंदू परिवारों ने उनकी जान बचाने के लिए उन्हें अपनी पहचान छिपाकर हिंदू बताया था. संकट की उस घड़ी में मिले सहयोग और इंसानियत को परिवार ने कभी नहीं भुलाया. परिजनों का कहना है कि इसी भाईचारे और आपसी सद्भाव की याद को पीढ़ियों तक जीवित रखने के लिए परिवार में बच्चों के हिंदू नाम रखने की परंपरा शुरू हुई.