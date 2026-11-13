मुस्लिम दूल्हे-हिंदू नाम से मचा बवाल, शांति से संपन्न हुआ निकाह; जानें नामों के पीछे की कहानी
गुरुवार को हरियाणा से दोनों दूल्हे बरात लेकर गंगोह पहुंचे तो पुलिस की निगरानी में उनका स्वागत हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 8:55 AM IST
सहारनपुर: शादी के एक कार्ड पर लिखे दो नामों ने ऐसा विवाद खड़ा किया कि मामला सोशल मीडिया से निकलकर पुलिस कोतवाली तक पहुंच गया. निकाह रुकवाने की धमकियां दी गईं. बरातघर की बुकिंग निरस्त कराने का दबाव बनाया गया. तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. लेकिन तमाम विवादों और आशंकाओं के बीच आखिरकार गुरुवार को गंगोह में दोनों सगी बहनों का निकाह शांतिपूर्वक संपन्न हो गया.
खास बात यह रही कि जिन नामों को लेकर इतना विवाद खड़ा हुआ, उनके पीछे परिवार की एक ऐसी कहानी सामने आई, जिसकी जड़ें देश के विभाजन के दौर से जुड़ी हैं. बता दें कि कस्बा गंगोह के मोहल्ला अनारकली निवासी दो सगी मुस्लिम बहनों की शादी 12 नवंबर को तय थी.
परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं. रिश्तेदारों और मेहमानों को निमंत्रण देने के लिए कार्ड भी छपवाए गए थे. सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर पहुंचा, मामला चर्चा का विषय बन गया.
कार्ड पर दूल्हों के नाम अनिल और संजय लिखे थे. इन नामों को देखकर कुछ कट्टरपंथी लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए. धीरे-धीरे यह चर्चा विवाद में बदल गया और निकाह को लेकर विरोध की बातें सामने आने लगीं.
दरअसल, हरियाणा के हिसार जिले के छोटी सातरोड निवासी अनिल और जींद जिले के ढांडाखेड़ी निवासी संजय मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं. दोनों आपस में मौसेरे भाई हैं. उनके नाम हिंदू परंपरा के अनुसार रखे गए हैं. यही बात विवाद की वजह बनी.
सोशल मीडिया पर कार्ड वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. आरोप है कि कुछ लोगों ने शादी समारोह के लिए बुक किए गए बरातघर के संचालक को फोन कर बुकिंग रद्द करने का दबाव बनाया. इतना ही नहीं धमकी देने वालों ने हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष रोहित प्रधान के नाम की भी धमकियां दी गईं.
इसके बाद लड़की पक्ष ने गंगोह कोतवाली पहुंचकर दो लोगों के खिलाफ शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की. विवाद बढ़ने के बीच दूल्हों के परिजनों ने अपने परिवार में हिंदू नाम रखे जाने के पीछे की वजह भी बताई.
परिजनों के अनुसार, इस परंपरा का संबंध वर्ष 1947 में हुए देश के विभाजन से है. उस समय उनके पूर्वजों की जान पर संकट आ गया था. परिवार के लोगों के मुताबिक, उस कठिन दौर में गांव के हिंदू परिवारों ने उनकी जान बचाने के लिए उन्हें अपनी पहचान छिपाकर हिंदू बताया था.
संकट की उस घड़ी में मिले सहयोग और इंसानियत को परिवार ने कभी नहीं भुलाया. परिजनों का कहना है कि इसी भाईचारे और आपसी सद्भाव की याद को पीढ़ियों तक जीवित रखने के लिए परिवार में बच्चों के हिंदू नाम रखने की परंपरा शुरू हुई.
समय बदलता गया, पीढ़ियां आगे बढ़ती रहीं, लेकिन परिवार ने इस परंपरा को कायम रखा. अनिल और संजय के नाम भी इसी पारिवारिक परंपरा के तहत रखे गए हैं. धार्मिक रूप से दोनों मुस्लिम हैं.
इधर, निकाह को लेकर विवाद और कथित धमकियों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया. किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो, इसके लिए बरातघर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई.
गुरुवार को हरियाणा से दोनों दूल्हे बरात लेकर गंगोह पहुंचे तो पुलिस की निगरानी में उनका स्वागत हुआ. लड़की पक्ष के रिश्तेदारों और परिजनों ने बरात का परंपरागत तरीके से इस्तकबाल किया. इसके बाद निकाह की रस्में शुरू हुईं.
पुलिसकर्मी पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए रहे, जबकि बरातघर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई. सबकी निगाहें इस बात पर लगी थीं कि कथित विरोध के बीच निकाह किस तरह संपन्न होगा, लेकिन विरोध करने के लिए कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा. न किसी ने समारोह में बाधा डाली और न ही कोई अप्रिय स्थिति पैदा हुई.
दोनों बहनों का निकाह निर्धारित रस्मों के अनुसार शांतिपूर्वक संपन्न हो गया. निकाह के बाद मेहमानों को छुआरे वितरित किए गए. समारोह में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष हाजी तहसीन चौधरी, नगर अध्यक्ष मेहरबान कुरैशी और सरफराज समेत कई लोग मौजूद रहे.
सीओ शैलेंद्र प्रताप गौतम ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम किए थे. बरातघर में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही थी.
उन्होंने बताया कि निकाह के दौरान किसी ने विरोध नहीं किया और सभी रस्में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुईं. कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या शादी समारोह में बाधा डालने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
गंगोह में यह मामला केवल शादी के कार्ड पर लिखे दो नामों से शुरू हुआ था, लेकिन इसके साथ परिवार की दशकों पुरानी परंपरा और विभाजन के समय मिले आपसी सहयोग की कहानी भी सामने आई. जिस निकाह को लेकर विवाद और तनाव की आशंका जताई जा रही थी, वह पुलिस की निगरानी में बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो गया.
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