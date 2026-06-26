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खास है कोडरमा का केसरिया कलाकंद, अब मिला GI टैग, जानिए क्या है इसका पाकिस्तान कनेक्शन

कोडरमा: झारखंड के कोडरमा जिले का झुमरी तिलैया कभी रेडियो पर अपने फरमाइशी गीतों के लिए मशहूर था. लेकिन अब ये शहर केसरिया कलाकंद के लिए भी जाना जाएगा. यहां के केसरिया कलाकंद को जीआई टैग मिला है जिससे यहां के लोग काफी खुश हैं.

कोडरमा में बनने वाली केसरिया कलाकंद मिठाई झारखंड का एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिसे जीआई टैग मिला है. जीआई टैग मिलने से अब कोडरमा का केसरिया कलाकंद विश्व के मानचित्र पर भी नजर आएगा. अब तक सिर्फ इस कलाकंद का स्वाद चख चुके लोग ही इसकी चर्चा करते थे, लेकिन अब जीआई टैग मिलने से कोडरमा में बने इस खास तरह की मिठाई को अन्य जगहों के लोग भी जान सकेंगे और इसका स्वाद ले सकेंगे.

खास है कोडरमा का केसरिया कलाकंद (Etv Bharat)

कोडरमा में बने केसरिया कलाकंद की कहानी विभाजन के दंश से जुड़ा हुआ है. विभाजन के बाद दो भाई हंसराज भाटिया और मुल्कराज भाटिया पाकिस्तान से आकर कोडरमा में बस गए. एक भाई ने रांची में पंजाब स्वीट्स के नाम से दुकान खोली, वहीं दूसरे भाई ने कोडरमा में रहकर कलाकंद के जरिये व्यवसाय शुरू किया. भाटिया परिवार के किशोरी लाल भाटिया ने बताया कि 60 के दशक में उनके पिता ने कलाकंद की शुरुआत की थी. आज इस कलाकंद को जीआई टैग के साथ अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल गई है, जिससे उन्हें काफी खुशी है.