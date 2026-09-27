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बलरामपुर में बारिश से बिजली सप्लाई धड़ाम, 500 खंभे गिरे, 36 घंटों से गांवों में अंधेरा

बलरामपुर: जिले में विगत तीन दिनों में हुई अतिवृष्टि एवं तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई है. तूफानी बारिश और तेज आंधी के कारण जनपद की विद्युत व्यवस्था व्यापक रूप से प्रभावित हुई है. पिछले 36 घंटों से जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों में विद्युत सप्लाई ठप्प पड़ी है. जिला प्रशासन और विद्युत विभाग की टीमें विद्युत व्यवस्था बहाल करने में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है.

प्रारंभिक आकलन के अनुसार 500 से अधिक विद्युत पोल गिर गए हैं अथवा क्षतिग्रस्त हुए हैं. 45 से अधिक ट्रांसफॉर्मर डबल पोल से नीचे गिर चुके हैं और 4 से 5 स्थानों पर 33/11 केवी की विद्युत लाइनें भी जमीन पर आ गई हैं.



जिलाधिकारी विपिन जैन ने रविवार को बताया कि विद्युत आपूर्ति को शीघ्र बहाल करने के लिए जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग द्वारा विशेष रणनीति तैयार की गई है. अतिरिक्त संसाधन एवं टीमें लगाकर युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है. सभी संबंधित स्टोर खुलवाकर क्षतिग्रस्त स्थानों पर आवश्यक विद्युत पोल, तार, ट्रांसफॉर्मर एवं अन्य सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिससे मौसम अनुकूल होते ही मरम्मत कार्य में किसी प्रकार का विलंब न हो.

उन्होंने बताया कि जनपद में कई स्थानों पर विद्युत विभाग द्वारा मरम्मत कार्य पूर्ण कर विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है. हालांकि, वर्तमान में लगातार बारिश एवं तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर विद्युत लाइनों पर कार्य करना सुरक्षित नहीं है. जैसे ही बारिश एवं आंधी कम होगी, मरम्मत कार्य को और अधिक तेजी से कराते हुए विद्युत आपूर्ति बहाल की जाएगी.

उन्होंने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जनसुरक्षा है. किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षा जांच के उपरांत ही विद्युत आपूर्ति पुनः चालू की जाएगी. उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग का सहयोग करें.