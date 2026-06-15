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मध्य प्रदेश में आंधी का कहर, श्योपुर में तूफान ने तबाह किए कई घर, अलर्ट जारी

श्योपुर : मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री से पहले गरज-चमक का दौर जारी है. कई जिलों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश हो रही है, वहीं रविवार को श्योपुर में तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग देखते रह गए. ग्रामीण ही नहीं शहरी इलाकों में भी 60 किमी की रफ्तार से चली हवाओं ने जनजीवन अस्तव्यस्त कर दिया. हवाओं के घरों की छतें तक उड़ा दी और टीन शेड पत्तों की तरह उड़ गए.

श्योपुर के बड़ौदा, कराहल, विजयपुर क्षेत्र में तेज हवाओं, ओलावृष्टि और बारिश ने गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए. तेज आंधी तूफान की बजह से बिजली व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई और नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो गया. कई जगहों पर टीनशेड और छत उड़कर दूर जा गिरीं. कुछ मकानों के पूरे के पूरे घर, दीवारें और छप्पर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे परिवारों को खुले आसमान के नीचे आने पर मजबूर होना पड़ा है. घरों के अंदर तक बारिश का पानी घुस गया और घरेलू सामान भी खराब हो गया है.

कई घरों की छतें उड़ी (Etv Bharat)

आंधी तूफान से किसानों को भारी नुकसान

श्योपुर जिले में रविवार की शाम अचानक आए मौसम के बदलाव के कारण लोगो में भय का माहौल है. खेतों के बीच गिरे बिजली पोल और टूटे तार खतरे का कारण बने हुए हैं. ग्रामीणों का कहना है की कुछ ही मिनटों की आंधी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. कराहल, बड़ौदा और विजयपुर क्षेत्र में अचानक मौसम ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट आ गया है. तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरह से आंधी तूफान ने तांडव मचाया है.

तूफान से कई घरों की दीवारों गिरीं, छज्जे उड़े (Etv Bharat)

यहां हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

जानकारी के मुताबिक श्योपुर जिले के बड़ौदा क्षेत्र में गरीबों के आशियानों पर काफी प्रभाव पड़ा है. सैकड़ों घरों की छत और टीन शेड उखड़ कर उड़ गई. किसानों का चारा पानी भी तेज आंधी तूफान की चपेट में आने से उड़ गया. अब गरीबों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट सामने आया है क्योंकि तेज आंधी तूफान की वजह से बारिश और ओलावृष्टि ने घरों में रखे अनाज भी भीग गया है. बिजली के पोल और पेड़ टूट गए हैं, नेटवर्क भी प्रभावित हुआ है.

बिजली के पोले हुए धराशाई (Etv Bharat)

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19 गांवों की बिजली गोल

बडौदा निवासी समाजसेवी जगदीश आर्य ने बताया, '' कलमुंडा में 33 केवी की लाइन, 12-13 पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं. मांकडोंद सब स्टेशन से कलमुंडा, मकडावदा, बड़ौदीयाबिंदी, नयागांव, पंपलाइन श्रीपुरा, तेखंड, हलगावडाखुर्दे, बनडी, प्यारीपुरा, सुबकरा, बाराभैरू, पटना, करवाडिया, बागलदा, ईसमाईलटपरा, मसजिदटपरा, खैरूआपुरा, जाखदा, मुजरी इनसभी 19 गांव की बिजली चार-पांच दिन तक गुल रहने की संभावना है क्योंकि इस इलाके में बिजली के खम्भे टूट गए हैं.''