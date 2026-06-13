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बूंदी व चूरू में तूफान ने मचाया तांडव: उखड़ गए बिजली के पोल, बिजली जाने से कई घरों में अंधेरा, जनजीवन बेहाल

तूफान के बाद पूरे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप हो जाने से ग्रामीणों की परेशानियां कई गुना बढ़ गईं.

Storm in Bundi and Churu
बूंदी में तूफान से उड़ी घर की टीनशेड (ETV Bhrarat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 13, 2026 at 3:12 PM IST

3 Min Read
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बूंदी/ चूरू: बूंदी जिले के कापरेन क्षेत्र में बीती रात महज 10 मिनट तक चली तेज आंधी और तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका अस्त-व्यस्त हो गया. बिजली के खंभे जगह-जगह धराशायी हो गए और गांवों में घरों के छप्पर उड़ गए. आंधी के बाद बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, जिसके चलते 20 से अधिक गांवों में 15 घंटे से ज्यादा समय तक अंधेरा पसरा रहा. बिजली गुल होने से लोगों को भीषण गर्मी और पेयजल संकट का सामना करना पड़ा. इसी प्रकार चूरू में शुक्रवार रात आई तेज आंधी-तूफान ने शहर में भारी तबाही मचाई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात में अचानक मौसम ने करवट ली और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ तूफान ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया. कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने वर्षों बाद इतनी तेज आंधी देखी, जिसने कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए के नुकसान की तस्वीर खड़ी कर दी. आजंदा निवासी भेरूलाल ने बताया कि रातभर ग्रामीण दहशत के माहौल में रहे. आंधी के बाद करीब 20 से अधिक गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई.

Storm in Bundi and Churu
सड़क किनारे पड़े बिजली के उखड़े खंभे (ETV Bharat Bundi)

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सड़क पर गिरे बिजली के खंभे: ग्रामीण रमेश गुर्जर ने बताया कि घाट का बराना जीएसएस की 33 केवी लाइन के कई पोल क्षतिग्रस्त हो गए. आजंदा फीडर की 11 केवी लाइन, कापरेन जीएसएस की 33 केवी लाइन तथा कोटा-लालसोट मेगा हाईवे के किनारे गुजर रही नई 33 केवी लाइन के पोल भी टूटकर गिर गए. कई स्थानों पर पोल सड़क पर आ गिरने से आवागमन बाधित हो गया. स्थिति को देखते हुए ग्रामीण स्वयं राहत कार्य में जुट गए. भेरू सिंह सोलंकी, महावीर बैरागी, सज्जन गुर्जर, जुगराज गोचर, राकेश मीणा सहित अनेक ग्रामीणों ने मिलकर सड़क पर गिरे पोलों और तारों को हटाने का प्रयास किया, जिससे यातायात बहाल हो सके. ग्रामीणों ने बताया कि यदि समय रहते पोल नहीं हटाए जाते तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था. तूफान के बाद पूरे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप हो जाने से ग्रामीणों की परेशानियां कई गुना बढ़ गईं. बिजली नहीं होने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई, मोबाइल फोन बंद होने लगे और घरेलू कामकाज भी ठप पड़ गया.

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12 घंटे की मशक्कत के बाद लौटी बिजली: डिस्कॉम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने रात से ही क्षतिग्रस्त लाइनों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया. लाखेरी के सहायक अभियंता श्रीलाल जाटव ने बताया कि तेज आंधी-तूफान के कारण घाट का बराना जीएसएस से जुड़े चार फीडरों को भारी नुकसान पहुंचा है. 11 केवी और एलटी लाइन के कई पोल उखड़ गए, जिससे चारों फीडरों से जुड़े गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई. उन्होंने बताया कि विद्युत कर्मियों ने लगातार मेहनत करते हुए करीब 12 घंटे बाद तीन फीडरों से जुड़े गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी है. हालांकि, आजंदा फीडर पर मरम्मत कार्य अभी भी जारी है. विभाग की टीम मौके पर जुटी हुई है और कार्य पूरा होते ही शेष गांवों में भी विद्युत सप्लाई शुरू कर दी जाएगी.

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